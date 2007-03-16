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В ожидании "веселого" футбола в Черкизово
В ожидании "веселого" футбола в Черкизово
Артуш Мкртчян
16 марта 2007, 22:50 МСК