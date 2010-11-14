"Ничья, а такое ощущение, что проиграли"

После досадной ничьей с "Рубином" футболисты "Динамо" не скрывали своего разочарования, не удаётся им уже четыре года победить волжан. Гости же сожалели об упущенных очках в борьбе за второе место.

«Динамо» впервые за четыре года не уступило казанскому «Рубину», однако ничья в домашней встрече с волжанами вряд ли обрадовала поклонников бело-голубых… По ходу встречи москвичи вели с преимуществом в два мяча, но разбазарили свой перевес во второй половине матча. Ничейный исход, к которому в итоге прикатилась встреча, не обрадовал ни одну из команд. «Динамо» утратило даже теоретические шансы на пятое место, а «Рубин» официально сложил с себя чемпионские полномочия, осложнив вдобавок ко всему ситуацию в борьбе за серебряные медали.

Семшов: Играй мы так с самого начала года, то претендовали бы на другие места. А сейчас нам остаётся играть за имя «Динамо» и для болельщиков.

После окончания встречи все вопросы журналистов, в основном, касались того, почему игра разбилась на два разных игровых отрезка, в одном из которых доминировали хозяева, а во втором – гости. Также интересовал вопрос: повлиял ли сложный перелёт в Москву на состояние игроков «Рубина»? К счастью, ответы у футболистов обеих команд нашлись, пускай порой и завуалированные.

«Я думаю, что у нас получалась игра и в первом, и во втором тайме, просто мы пропустили быстрый мяч во второй половине, что придало сил „Рубину“. Затем они забили ещё, и игра перешла в ничейное русло. Мы рады тому, что прогрессируем в последних матчах, но слишком много было потеряно в весенней части чемпионата. Команда старается, команда преображается, жаль, что уже идут последние игры сезона. Играй мы так с самого начала года, то претендовали бы на другие места. А сейчас нам остаётся играть за имя „Динамо“ и для болельщиков», — сформулировал свои ощущения от игры и происходящего с «Динамо» капитан команды Игорь Семшов.

— Игорь, но с чем всё-таки связан провал в начале второго тайма, поверили в победу в перерыве?

— Надо играть все 90 минут или даже 95… Но ведь и соперник тоже хотел добиться положительного результата.

Автор первого забитого в матче мяча Александр Епуряну с трудом скрывал обиду от упущенной победы, он признался, что очень хотел забить победный гол, но…

«Возможно, на второй тайм нам чуть-чуть свежести не хватило, мне кажется, „Рубин“ был чуть лучше готов ко второй половине, поэтому получилось так, как получилось. К тому же мы слишком быстро пропустили первый гол. Мы не успокоились, так нельзя сказать, „Рубин“ всегда может добавить – мы это знали. Но всё равно ничего не смогли поделать и проиграли, то есть вничью сыграли», — отметил защитник динамовцев. Как видите, Епуряну даже оговорился. Ничья в матче с «Рубином» при таком раскладе как поражение.

— Может, ваша команда оказалась не готова к выходу Карадениза?

— Не думаю, что в нём дело. Нам Нобоа два гола забил, значит, к нему мы оказались не готовы.

Безусловный герой встречи Кристиан Нобоа, лидер и капитан «Рубина», признался, что он и его партнёры осознали, что упустили чемпионство, но это вовсе не означает, что нужно бросать бороться. «Мы стремимся занять второе место, и сегодняшняя ничья это не лучшее, на что мы могли рассчитывать. Нам удалось продемонстрировать характер, а также то, что мы умеем атаковать. Ничья оставляет нам шанс побороться с ЦСКА, но для этого надо побеждать в дальнейшем».

Антон Шунин как один из старожилов «Динамо» попытался разобраться, почему же для его команды так сложны игры с «Рубином», но нужных слов подобрать не смог. «Да, „Рубин“ – хорошая команда, сильный подбор футболистов у казанцев, но почему игры с ними нам не даются, не знаю. Радует то, что все серии подходят к концу, значит, и мы сможем в ближайшее время победить „Рубин“.

Полузащитник казанцев Александр Рязанцев отверг все предположения о том, что „Рубину“ не удался первый тайм по причине тех трудностей, которые преследовали команду на пути из Казани в Москву. По его мнению, это никак не могло сказаться на действиях футболистов, многие даже и не заметили проблем с самолётом. „Два разных тайма получилось, но я рад, что после перерыва мы наладили игру.

Нобоа: Мы стремимся занять второе место, и сегодняшняя ничья это не лучшее, на что мы могли рассчитывать. Но зато нам удалось продемонстрировать характер, а также то, что мы умеем атаковать.

Нам удалось перестроиться, забили два мяча, могли и ещё, но и “Динамо» могло вырвать победу. Что касается перелёта, то я вообще не обратил на это внимания. Всё нормально!

— Какие метаморфозы происходили с командой в перерыве, как удалось преобразиться?

— Серьёзно поговорили в перерыве, тренер нашёл нужные слова, они на нас подействовали.

— Какие чувства испытывает футболист, теряющий звание чемпиона?

— Желание есть одно — вернуть себе титул в следующем году.

Также Александр затронул больную тему перехода на систему «осень-весна». Он признался, что его совершенно не радует подобная перспектива в виду того, что много игр будет проводиться на искусственных газонах. А учитывая его травмы, он физически не может выступать на пластиковых полях. «У меня есть информация о том, что многие клубы будут стелить искусственные поля, мне не нравится это, потому что мои травмы не позволят мне играть на них. Мне надо что-то думать в этой ситуации. Если будет шесть-семь игр на пластиковом покрытии или даже больше, то чемпионат превратится в мини-футбол…»