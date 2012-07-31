– Я мужик — если сказал, значит, делаю.

1. Фёдор Щербаченко, главный тренер «Мордовии» (о Дане Петреску):
– В прошлой игре я был дисквалифицирован и строго предупреждён, чтобы не находился в раздевалке и в технической зоне. Сегодня, когда «Кубань» выходила из раздевалки, я и мои помощники увидели, как Петреску прятался в туалете.
2. Алексей Сапогов, нападающий «Волги» (о судействе матча со «Спартаком»):
– Не хотелось бы пенять на судей, но что с «Динамо» нас оставили в меньшинстве, что сегодня этот пенальти… Ну, тут знаете как, «Барселоне» почему всегда судьи помогают? Потому что они постоянно играют в давление и арбитр подсознательно старается помочь постоянно атакующей команде. Так же и со «Спартаком».
3. Славолюб Муслин, главный тренер «Краснодара» (о поражении от «Терека»):
– После победы над «Рубином» мои игроки, видимо, подумали, что они уже чемпионами России стали.
4. Леонид Федун, владелец «Спартака» (о приобретении Кима Чельстрема):
– Именно Ким захотел перейти в нашу команду. С нового сезона во Франции вводятся огромные подоходные налоги — 75%. Швед не захотел отдавать три четверти своей зарплаты в казну французского государства и решил покинуть клуб. В свою очередь, наши селекционеры сумели оперативно отреагировать на пожелания шведского игрока и молниеносно провернули сделку.
5. Алексей Сапогов (о присутствии на матче со «Спартаком» Фабио Капелло):
– Приятно отличиться в присутствии такого великого тренера. Хотя я, вообще-то, не очень его люблю. Я с детства болею за «Ювентус и никогда не прощу Капелло то, что он сделал с моим любимым клубом в пору его работы там. Помню эти постоянные вылеты из Лиги чемпионов на ранних стадиях…
6. Гаджи Гаджиев, главный тренер „Волги“ (о Сапогове):
– Ещё вчера Сапогов играл во второй лиге. Не столько играл, сколько дурака валял. Потому что был наголову сильнее всех. И сегодня, при тех нагрузках, которые есть в Премьер-Лиге, у него больше всего пауз в работе.
7. Дмитрий Кириченко, нападающий „Ростова“ (о матче с „Анжи“):
– Игра получилась очень интересной для зрителей. Судейство? Поскольку играли с „Анжи“, то хорошее.
8. Алессандро Розина, полузащитник „Зенита“ (о питерском клубе):
– „Зенит“ — один из лидеров в Европе по контрактам для игроков.
9. Роман Павлюченко, нападающий „Локомотива“ (вспоминая свое обещание начать забивать за команду):
– Я мужик — если сказал, значит, делаю.
10. Артём Дзюба, нападающий „Спартака“ (о футболе и личной жизни):
– Как отреагирую, если моя любимая не будет разделять мои спортивные увлечения? Тогда выставлю её на трансфер! Зачем такая девушка, если она не поддерживает?
- 27 августа 2022
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