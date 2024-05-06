Арбитр Кукуян рассказал о словах Карпина после матча с «Локо»

Арбитр Павел Кукуян, обслуживавший матч 27-го тура Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом», рассказал о словах главного тренера ростовчан Валерия Карпина после игры.

— Что вам сказал Карпин после матча?

—Поблагодарил за игру», — передаёт слова Кукуяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Железнодорожники одержали минимальную победу со счётом 1:0.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.