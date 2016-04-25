«Кто был лучшим в дерби? Думбия!». Что девушки говорят о футболе

О девушках на стадионах существует бесчисленное количество мифов. Говорят, они не разбираются в футболе, вообще им не интересуются, ходят только за компанию с парнями (что неудивительно) и так далее… Чтобы выяснить, насколько это соответствует действительности, мы на протяжении матча ЦСКА с «Динамо» общались исключительно с девушками, которые пришли на стадион поддержать свою команду… или друзей.

«Это Алексей удачно зашёл!» Как ЦСКА одолел «Динамо» в дерби

Итак, солнечный день, приятную погоду только иногда портят порывы холодного ветра. За час до начала матча перед входом на стадион «Арена Химки», где ЦСКА принимает «Динамо», начинают скапливаться островки людей с элементами красно-синего дресс-кода. Атрибутики «Динамо» пока не видно. Но первая же болельщица оказывается поклонницей гостей – просто без опознавательных признаков. Зато с букетом.

«Динамо»? Это уже личное»

Лиза Фото: «Чемпионат»

Лиза, болеет за «Динамо» четыре года, переводчик

О том, почему «Динамо»

«Я работала волонтёром на футбольном турнире, увлеклась игрой и стала ходить на матчи. С детства за «Сатурн», а «Динамо» симпатизирую, потому что много матчей провела у них в качестве волонтёра. Это уже личное».

О тактических экспериментах Кобелева со схемами

«Я абсолютно против этих новых схем. Меня устраивал состав, который был в матче с «Уралом» в августе, когда выиграли 1:0. Например, тот же Ташаев – он должен играть в паре с Катричем, они не смотрятся по отдельности. Эти постоянные перемены в составе: то Терехов, то Кузьмин – это приводит к нестабильности и сказывается на результатах. Если стартовый состав сыграется, думаю, будут побеждать чаще.

На мой взгляд, молодые игроки часто ошибаются, например, Кузьмин и Терехов. Ну и Погребняк уже не тот. Я бы хотела, чтобы тренер сделал ставку на Катрича с Ташаевым и Бечирая. Кто в «Динамо» самый симпатичный? Катрич. Но я объективна! Я видела, как он играет, знаю, на что он способен».

«Стала болеть за ЦСКА назло брату»

Наталья Фото: «Чемпионат»

Наталья, болеет за ЦСКА с девятого класса, учится в магистратуре

О том, почему ЦСКА

«Поддерживаю команду уже восемь лет. Мой брат болеет за «Спартак», и я стала болеть за ЦСКА назло ему, из протеста. С тех пор уже не перестаю».

О проблемах с составом у ЦСКА

«Состав у команды нормальный, но обновление не помешает. Особенно в центре защиты. Но пока разве что Головин появился. Сможет ли он стать лидером команды? Сложный вопрос. Таких много было в последние сезоны. Думаю, скоро скауты найдут какого-то очередного никому не известного игрока опять в Швеции, Голландии или Бразилии. Купят дёшево, а он выстрелит. Селекционная служба в ЦСКА хорошо работает».

«Муж поддерживает ЦСКА, вот и мне приходится!»

Ольга Фото: «Чемпионат»

Оля, болеет за ЦСКА три года, домохозяйка

Об отношении к футболу

«Муж поддерживает ЦСКА, вот и мне приходится (смеётся). Вот уже целый год! (Муж поправляет: Три года! Мы женаты два года, и ещё год встречались. Так что три года ты за ЦСКА!).

Да, значит, три года. Но не могу сказать, что сильно интересуюсь. (Муж напоминает: Вспомни, как мы в Геленджике были: я просыпаюсь среди ночи, а ты смотришь футбол). Точно! Это был чемпионат мира. Но я всё равно не помню, кто играл.

«Лучший момент, пока я болею за «Динамо»? Ой, а таких не было…»

Аня Фото: «Чемпионат»

Аня, болеет за «Динамо» три года, учится в футбольной школе

О лучшем и худшем моментах клуба

«У команды сейчас трудный период, но Андрею Кобелеву нужно просто дать время. Думаю, «Динамо» не грозит вылет. Я верю в команду. Лучший момент за три года поддержки «Динамо»? Ой, а их, наверное, не было… Ну да, получается, это чистый альтруизм. Просто смотрю матчи. Поддержка команде ведь нужна всегда!».

«Я просто приехала поддержать команду мужа»

Мария Фото: «Чемпионат»

Внезапно в поле зрения показывается Мария Шаталова, жена Павла Погребняка. Она не отказывается дать комментарий: «Я приехала из Лондона, с показа моей коллекции, чтобы поддержать команду мужа. Никогда не пропускаю его игр. Надеюсь, он забьёт!».

«Говорят, Игнашевич и Березуцкий уже не те. Ну, это немного бред»

Ольга Фото: «Чемпионат»

Ольга, болеет за ЦСКА много лет, работает в торговом зале

Об обновлении состава ЦСКА

«Говорят, что центральные защитники ЦСКА Игнашевич и Березуцкий уже не те. Считаю, что это немного бред. Они ещё не сказали всего. Уход Мусы? Думаю, что Оланаре в матче с «Локомотивом» показал, что он может: и накосячил, и исправил. Но одному ему будет трудно. Кого-то на замену Мусе докупать придётся».

***

Тем временем приближается начало матча, и вместе с разноцветным потоком болельщиков мы вливаемся на стадион. Уже внутри одна пара выбирает на прилавке атрибутику ЦСКА. В итоге останавливаются на флаге. Этот флаг и оказывается в центре внимания на следующем фото.

***

«Думаю, что сегодня ЦСКА победит. Почему? Интуиция»

Дарья Фото: «Чемпионат»

Дарья, поддерживает ЦСКА два года (с тех пор как встречается с болельщиком), работает секретарём

Об отношении к футболу

«Я всегда придерживалась мнения, что футбол – это неженское дело. А вот хоккей мне почему-то больше нравился. Лично мне был ближе. Но сейчас я начала ходить на футбол, это оказалось интересно, и я думаю, что и одна продолжила бы посещать матчи. Но трансферами, схемами и прочими деталями не слишком интересуюсь».

***

Поднимаемся дальше. Уже прозвучал стартовый свисток. На трибунах гул, тысячи людей хором кричат фамилии игроков и реагируют на каждое движение на поле… Но девушки готовы отвлечься на пару минут.

***

«ЦСКА в порядке, просто плотный график даёт о себе знать»

Мария Фото: «Чемпионат»

Мария, болеет за ЦСКА с 2005 года, визажист

Играла в футбол за школу и как-то с детства следила за разными командами.

О функциональных проблемах ЦСКА

«ЦСКА не в форме? Вы знаете, на самом деле вы не правы. Мне кажется, ЦСКА в хорошей форме, просто напряжённый график даёт о себе знать. Наверное, делается упор на более важные матчи, и иногда дают слабину. Потерянное преимущество над конкурентами? Ну, прошлый сезон команда тоже начала не очень хорошо, но всё-таки добралась до вершины.

О Головине, Широкове и Оланаре

«Головин замечательно о себе заявил. Он уже присмотрелся к команде и теперь не боится брать на себя ответственность. А Широкову, возможно, просто нужно время. Тот же Думбия тоже не сразу заиграл у нас. Вот Оланаре пока немного разочаровывает».

«Лично я ожидала от Широкова большего»

Анастасия Фото: «Чемпионат»

Анастасия, болеет за ЦСКА с 2000 года, домохозяйка

Об отношении к команде

«Езжу на выезды, стараюсь поддерживать команду по-серьёзному. Это у меня с детства: я смотрела футбол с дедушкой, он меня подсадил».

О кадровых проблемах

«Оланаре – неплохой игрок, но ещё мальчик. Ему нужно больше практики. Думаю, если уйдёт Муса, Оланаре останется игроком запаса, а в команде появится новый основной нападающий. Что касается Широкова, лично я ожидала от него большего. Думала, он немного по-другому себя проявит, будет лидером. Зато у Головина отличные перспективы».

***

Перерыв. Равенство по ударам по воротам, равенство по отсутствию забитых мячей. Как выясняется, в очереди за горячим кофе и кукурузой тоже можно коротко пообщаться о футболе.

***

«Мне не интересно докапываться до расстановки и других деталей. Я же девушка».

Анастасия Фото: «Чемпионат»

Анастасия, ходит на матчи ЦСКА два года, работает администратором в ресторане

О болении за ЦСКА и отношении к футболу

«Мой дядя – полковник МВД. Он страстно болеет за ЦСКА и в какой-то момент увлёк этим и меня. А вообще футбол смотрю с детства – попала по телевизору на чемпионат мира, мне понравилось, и я втянулась. Мне неинтересна аналитика, докапываться до всяких деталей, схем, расстановки и так далее. Я же девушка! Мне интересно, ну, в целом смотреть, без деталей. Важнее эмоции».

О матче

«По первому тайму ничего не запомнилось, и это плохо. Мы могли бы и лучше играть. Активная игра «Динамо» на контратаках? А что, она была активной? Я не согласна! Уверена, что во втором тайме мы их дожмём».

«ФНЛ? Даже думать об этом не хочу!»

Вера Фото: «Чемпионат»

Вера, болеет за «Динамо» три года, работает в интернет-магазине

О перспективах «Динамо»

«У нас новая команда, изменился костяк. Улучшения – дело времени. ФНЛ? Даже не хочу об этом думать. А Кобелеву надо просто дать время. Это новая молодая команда, она должна сыграться. Уверена, что этот состав может играть лучше».

«С уходом Думбия ЦСКА потерял лидера»

Валерия Фото: «Чемпионат»

Валерия, болеет за ЦСКА с детства, учится в университете

Об изменениях в составе

«С уходом Думбия ЦСКА потерял лидера. Сейчас Слуцкий пробует новые варианты в составе, использует ротацию и не всё получается. Команде сложно, лидера не хватает.

Я слышала, что и Муса, возможно, уйдёт. Но мне кажется, что Ткачёв и Головин – очень перспективные ребята… У Головина точно есть шансы остаться в основе. Он играет хорошо, особенно в матче с «Краснодаром» в Кубке. Сложно сказать, вырастет ли из него лидер, но в основе задержаться может.

Возвращение Широкова? В матчах он себя не проявил. Я не очень понимаю, что Широков делает на поле, и не вижу в нём усиления для команды. Но, с другой стороны, это решать тренеру и Гинеру. Раз взяли, значит, он был нужен».

***

После финального свистка общаться с болельщиками становится труднее: даже тех, кто хочет остановиться и пообщаться, сносит общим потоком. Приходится сделать паузу… А потом спокойно узнать мнение о матче тех, кто никуда не спешит.

***

«Все мужчины визжали о футболе. Я и решила узнать: что тут такого? С тех пор футбол – это любовь!»

Екатерина Фото: «Чемпионат»

Екатерина, болеет за ЦСКА с 1999 года, работает юристом

Об игре

«Кто был сегодня лучшим? Сейду Думбия! Спасибо, что пришёл нас поддержать! А если серьёзно, то Марио Фернандес провёл очень качественный матч. Ну и мой любимый Игнашевич тоже был на высоте. Как всегда, надёжен».

Об интересе к футболу

«Все мужчины вокруг просто визжали, когда речь шла о футболе. В какой-то момент я не выдержала, стало интересно: и чего они так визжат? Посмотрела. С тех пор футбол – это любовь. Сначала больше смотрела по телевизору, потом в пабах. Но с атмосферой на стадионе ничего не сравнится! Это невероятные эмоции. Но после прихода со стадиона я обязательно пересматриваю все матчи ЦСКА по телевизору, чтобы лучше вникнуть, проанализировать игру».

«Нужно, чтобы игроки «Динамо» сходили в церковь. Может, их сглазили?»

Аня, Вика и Юля Фото: «Чемпионат»

Аня, Вика и Юля, болельщицы «Динамо»

Обо всём одновременно

Виктория

«Самое лёгкое – болеть за сильную команду. А мы с подругами решили болеть за ту, которая проигрывает. Но ничего, думаю, мы ещё наверстаем. У «Динамо» молодой состав, они ещё наберутся опыта».

Аня

«Проблемы с самоотдачей нет. И игра поставлена довольно умная. Не хватает только нападения. Такое чувство, что они знают, что делать до последнего момента, а потом просто некому бить. Некому забивать, не хватает игроков в атаке».

Юля

«Уход Кокорина? Его тоже можно понять. Он думает о своём будущем, хочет развиваться. Какие к нему вопросы? Но дело в другом: у «Динамо» сплошная молодёжь, и они хотят играть, видно же. Просто не идёт. Мы уже между собой шутим, что нужно, чтобы они все сходили в церковь. Может, их сглазили?».

Аня

«Я бы выделила в нынешнем составе Морозова. Он играет именно так, как должен играть защитник: надёжно и просто, никогда не косячит».

Юля

«Да, непонятно, почему Морозова так редко выпускают в официальных матчах, но это вопрос к нашему тренеру. И я поддерживаю, что Ионов стал капитаном. Он может вести за собой команду, может надавать по ***, и на него остальные могут равняться».