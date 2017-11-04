Футбол
РПЛ
Кубок России
Сборная России
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Первая лига
Вторая лига
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Саудовская Аравия
MLS / МЛС
Южная Америка
Прочие
Молодёжные сборные
ЧМ-2026
Лига наций УЕФА
Круглосуточный канал Okko
Любители
Женский футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
Лучший молодой игрок РПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ЧМ по хоккею 2026
МЧМ по хоккею 2026
Кубок Первого канала
Олимпиада 2026
ВХЛ
МХЛ
Последний сезон Овечкина в НХЛ
Чемпионат КХЛ 3х3
Прочие турниры
UFC 333
Теннис
ATP
WTA
Большой шлем
Олимпиада
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинг «Чемпионата»
Рейтинг 52 недель ATP
Чемпионская гонка ATP
Рейтинг 52 недель WTA
Чемпионская гонка WTA
Легенды Кубка Кремля
Бокс/ММА
UFC
Профессиональный бокс
UFC 333
PFL/Brave/Прочие бои
Любительский бокс
Российские ММА
Bellator
Поп-ММА
Реслинг
Самбо
Баскетбол
Единая лига
Трансферы Единой лиги
НБА
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Евробаскет
Прочие турниры
Авто
Формула-1
Формула-2 / Младшие серии
Мотогонки
Ралли
Формула-Е/Америка/Прочее
RDS/Дрифт
Дакар/Ралли-рейды
Суперкары
Биатлон
Кубок мира
Кубок России
Кубок Содружества
Чемпионат России
Чемпионат мира
Прочие турниры
Лыжи
Кубок мира
Кубок России
Чемпионат России
Чемпионат мира
Ски-альпинизм
Горнолыжный спорт
Сноуборд и фристайл
Прыжки с трамплина
Прочие турниры
Фигурное катание
Чемпионат России
Гран-при России
Гран-при ISU
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпийский турнир
Прочие турниры
Ледовые шоу
Волейбол
Мужская Суперлига
Женская Суперлига
Международный
Лига чемпионов
Сборная России
Пляжный волейбол
Ставки
Премия Лучший букмекер
Прогнозы
Рейтинг букмекеров
База знаний
Чемп.Play
GTA 6
Кино и сериалы
Игры
Лучшие киберклубы России
Киберспорт
Железо и гаджеты
Dota 2
Counter-Strike 2
Lifestyle
Полезные знания
Бег
Любительский спорт
Личный опыт
Тренировки
Здоровье
Питание
Тренды
Мотивация
Активный отдых
Гайды - всё о спортивном образе жизни
Другие
Горы. Спецпроект
Водные виды
Лёгкая атлетика
Гимнастика
Шахматы
Регби
Велоспорт
Борьба
Пляжный футбол
Футзал
Снукер
Гандбол
Хоккей с мячом
Падел
Прочие виды спорта
Олимпиада 2026
Календарь ОИ-2026
Медальный зачёт
Новости
Россия на ОИ-2026
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжные гонки
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Санный спорт
Ски-альпинизм
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей с шайбой
Шорт-трек
Олимпизм
Паралимпиада 2028
Медальный зачёт
Новости
Наши в Милане
Биатлон и лыжные гонки
Горнолыжный спорт
Следж-хоккей
Керлинг на колясках
Пара-сноуборд
Паралимпизм
Мобильное приложение «Чемпионата».
Для тех, кто любит спорт
Матч-центр
Новости
Топ-матчи
Эфир
Видео
Рейтинг букмекеров
Теперь вы знаете
Полная версия сайта
15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid:
2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр
Новости
Топ-матчи
Эфир
Видео
Рейтинг букмекеров
Теперь вы знаете
Главные
новости
Обсуждаемые
18:56
«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмуту» на «Олд Траффорд»
11:59
«Это просто безумие!» Кайл Уокер — о привычке Джейми Варди пить энергетические напитки
10:24
«Барселона» готова обсудить с «Ман Сити» сделки по Холанду и Доку — indykaila News
10:10
«МЮ» и «Ливерпуль» следят за Карлом, чьим поведением недовольна «Бавария» — TEAMtalk
09:51
«МЮ» нацелился на футболиста «Сити» в преддверии зимнего трансферного окна — Africafoot
09:35
Линекер: если Фабрегас согласится возглавить «МЮ», это будет просто безумие!
08:20
Фабрицио Романо раскрыл, к какому топ-клубу мог присоединиться Хвича вместо «ПСЖ»
22:51
Хаби Алонсо высказался об автоголе Пендерса и удалении Палмера в игре с «Тоттенхэмом»
22:33
Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби: мы поменяли свой менталитет, теперь это настоящая команда
21:25
«Челси» проиграл «Тоттенхэму» в матче 8-го тура АПЛ с автоголом и удалением
Показать ещё
Все новости
18:56
«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмуту» на «Олд Траффорд»
10:24
«Барселона» готова обсудить с «Ман Сити» сделки по Холанду и Доку — indykaila News
21:25
«Челси» проиграл «Тоттенхэму» в матче 8-го тура АПЛ с автоголом и удалением
09:35
Линекер: если Фабрегас согласится возглавить «МЮ», это будет просто безумие!
21:11
«Челси» — «Тоттенхэм»: Коул Палмер удалён на 80-й минуте
Все новости
Фрайбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр
:
Вчера
(0)
Сегодня
(0)
Сейчас
(0)
Завтра
(0)
(0)
Раскрыть LIVE-табло
Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 12-й тур
13:45
Ростов
–
Локомотив М
2 : 0
Окончен
16:00
ЦСКА
–
Спартак М
2 : 0
Окончен
18:30
Зенит
–
Динамо Мх
0 : 0
1-й тайм, 21'
Англия — Премьер-лига. 8-й тур
17:00
Кристал Пэлас
–
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
2-й тайм, 90+9'
17:00
Халл Сити
–
Брентфорд
1 : 1
Окончен
17:00
Манчестер Юнайтед
–
Борнмут
0 : 3
2-й тайм, 90+5'
17:00
Ливерпуль
–
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 0
2-й тайм, 90+6'
19:30
Сандерленд
–
Лидс Юнайтед
Не начался
Испания — Ла Лига. 10-й тур
16:00
Атлетик Б
–
Хетафе
4 : 0
Окончен
18:15
Сельта
–
Бетис
0 : 0
1-й тайм, 39'
20:30
Реал Сосьедад
–
Леванте
Не начался
23:00
Барселона
–
Реал Мадрид
Не начался
Италия — Серия А. 8-й тур
14:30
Интер М
–
Фиорентина
2 : 1
Окончен
17:00
Аталанта
–
Фрозиноне
4 : 4
Окончен
17:00
Дженоа
–
Венеция
1 : 0
2-й тайм, 90+6'
20:00
Лечче
–
Ювентус
Не начался
22:45
Удинезе
–
Милан
Не начался
Германия — Бундеслига. 7-й тур
17:30
Хоффенхайм
–
Байер
0 : 0
2-й тайм, 64'
19:30
Фрайбург
–
Бавария
Не начался
Франция — Лига 1. 8-й тур
17:00
Монако
–
Лилль
1 : 1
2-й тайм, 90+6'
19:15
Марсель
–
Гавр
Не начался
19:15
Анже
–
Лорьян
Не начался
19:15
Тулуза
–
Труа
Не начался
19:15
Осер
–
Ле-Ман
Не начался
19:15
Ренн
–
Страсбург
Не начался
Россия — Лига Pari. 15-й тур
13:00
Челябинск
–
Урал
1 : 3
Окончен
13:30
Волга Ул
–
Велес
1 : 0
Окончен
16:00
Нефтехимик
–
Ленинградец
1 : 1
Окончен
Бельгия — Лига Жюпиле. 9-й тур
20:30
Гент
–
Андерлехт
Не начался
Нидерланды — Эредивизия. 10-й тур
16:30
ПСВ Эйндховен
–
Фейеноорд
1 : 1
Окончен
Греция — Суперлига. 8-й тур
21:00
ОФИ
–
ПАОК
Не начался
Главная
Футбол
Статьи
Интересные матчи выходных 4.11.17 – 5.10.17