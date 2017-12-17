Задание на зиму. Кого нужно купить «Спартаку»

Парадоксальным образом, несмотря на то что «Зенит» располагает огромным числом игроков, именно «Спартак» остаётся наиболее чётко укомплектованной командой в стране. У чемпиона есть варианты под любого соперника — человеческий ресурс и тактические материалы помогают команде трансформироваться (не всегда по итогу успешно, но никто не бывает успешен всегда). Фактически единственная очевидная слабость «Спартака» — плохая подготовка моментов в позиционных атаках, команде не хватает чистого плеймейкера, в итоге эту зону фантомно приходится закрывать даже Александру Самедову. При этом надо понимать, что и зимой, и летом найти классную и доступную «десятку» за приемлемые деньги — большая сложность, поэтому мы рассмотрим варианты на перспективу, игнорируя огромное количество имён на рынке, которое сейчас связывают со «Спартаком» — от игроков чемпионата России до ноунеймов из пражской «Спарты».

Вакансия: крайние защитники, активные в борьбе на обеих половинах поля

Кандидат: Михаил Меркулов («Урал»)



Если быть честными перед собой и признать, что трансфер Марко Петковича провалился (вернее, был обречён на провал), то станет понятно, что «Спартаку» не хватает вариантов на флангах обороны — «Ливерпуль» это продемонстрировал очень чётко. В ротацию с последующим доведением до основы чемпиону нужны молодые крайние защитники — это не сверхсрочная необходимость, но скоро ею станет. Критерии должны быть такими: кандидат должен активно идти в борьбу и на своей половине поля, и на чужой, уметь подставляться в треугольники, помогая выходить со своей половины поля и из-под возможного прессинга, в идеале — смещаться к центру в атаке и не бояться коротко возвращать мяч с фланга в центральную зону, выигрывая темп.

К сожалению, в чемпионате России сложно проверить, насколько крайний защитник хорошо смещается к центру, входя в штрафную — большинство тренеров просто боятся проиграть эту зону и не дают своим защитникам свободы. При этом, как показывает кейс Георгия Щенникова, наши крайние защитники способны играть в современный футбол. Виктор Гончаренко не стал ограничивать Щенникова вспахиванием мела на боковой линии, и как итог — тот забил за половину сезона больше мячей, чем за всю предыдущую карьеру.



Именно поэтому в оценке современных атакующих способностей крайних защитников приходится ориентироваться на микроэпизоды, а не на тенденции, но по всем остальным обозначенным критериям «Спартаку» подходит кто-то вроде левого защитника «Урала» Михаила Меркулова. Тот активно подставляется под связь с мячом, помогая партнёрам, остаётся работоспособным на чужой половине поля и достаточно уверенно для футболиста своей позиции остаётся играть один в один. На такие данные селекционной службе красно-белых стоит ориентироваться при поиске конкурентов Комбарову и Ещенко.

Вакансия: атакующий полузащитник, играющий вразрез

Кандидат: Иван Обляков («Уфа»)

Итак, основная проблема «Спартака» — создание моментов в позиционном нападении. Чемпион не успевает быстро проходить переходную фазу из обороны в атаку (особенность всего нашего чемпионата), потому сталкивается с двумя плотными линиями соперников на чужой половине поля. Помочь в создании опасности в таком положении могут а) пасы вразрез; б) попытка выиграть темп (два касания на обработку и пас); в) комбинирование попытки выиграть темп и передачи вразрез. Искать надо не просто «десятку», а именно вертикально взрывающую «десятку».



Есть в нашем чемпионате футболист, о котором пока даже в его нынешнем клубе не говорят столько, сколько он может заслужить. Ему 19, его зовут Иван Обляков и он играет за «Уфу». Болельщики «Спартака» должны хорошо его помнить по игре нынешнего сезона в Уфе — там Обляков действовал с максимальным вдохновением и создал для команды два момента, и оба — после передач вразрез. Обляков имеет свойство распоряжаться мячом в два касания, не задерживая его — редкое, к сожалению, качество для российского игрока, особенно учитывая, что передачи идут вперёд, а не просто ближнему партнёру. Вот один скрин, максимально доступно объясняющий, как играет Иван и что нужно для взлома чужих оборон «Спартаку».

Обратите внимание на Облякова. Ещё в тот момент, когда мяч только идёт к футболисту, который отдаст передачу на Ивана, он уже оборачивается и оценивает варианты. Как только мяч направляется к Облякову, он уже знает, что будет с ним делать — так выигрывается темп. А дальше вырезается вертикальная передача на 40 метров, выводящая партнёра один на один.



Этот эпизод матча молодёжных сборных России и Сербии закончился голом. Схематично таких эпизодов «Спартаку» часто не хватает.