100-й гол Криштиану с пенальти и ещё 3 истории по матчу «Реала»

Касемиро становится проблемой «Реала»

За два предыдущих календарных года мы разобрались, кто максимально важен для системы «Мадрида». Касемиро лучших образцов, выжигающий весь центр – мощнейший полицейский опорной зоны, гарантия побед в топ-матчах. В нынешнем сезоне Касемиро растерял форму, сноровку, стал допускать значительно больше ошибок. Слабые результаты «Реала» связывают со слабой формой Касемиро – и такое обоснование намного ближе к правде, чем реализация Криштиану Роналду и Бензема.

Пока «Валенсия» не пропустила с первого пенальти, Касемиро был выбран главной мишенью «Мадрида». План Марселино был прост – как можно чаще закидывать лонг-боллы за спину Касемиро, накрывать бразильца прессингом и мешать при выходе из обороны через Каса. И в первые 13 минут Касемиро откровенно плыл. Он допустил две тактические ошибки в одной атаке, пустил Кондогбия на ударную позицию, дал прокинуть мяч Мине себе за спину. Опорная зона «Реала» плыла, и пенальти помог мадридцам успокоиться в полном составе.

Новая волна давления на Касемиро началась, когда «Валенсия» отыграла один мяч и полетела вперёд. Касемиро и Модрича вытаскивали из своих зон, открываясь в освобождённом пространстве, накрывали в давлении вдвоём-втроём. Почти сразу после гола Касемиро едва не привёз ещё один мяч неточным пасом – спас офсайд. Проблема при переходе в оборону, как видится, в слишком высоких позициях Касемиро. Как только его удаётся отыграть, за спиной бразильца возникает большое пространство, и подчищать его в паре Варан – Начо некому.

Есть подозрение, что спад Касемиро завязан именно на тактической системе. Посреди недели, когда «Реал» вылетел из Кубка Испании от «Леганеса», опорником сидел Ковачич, одним из центральных защитников – Рамос, но проблема оставалась, а центр ситуативно становился таким же ватным. Правда, и спад самого Касемиро очевиден. Удачный матч «Реала» его немного маскирует.

Кризис Бензема и Криштиану – отчасти вымышленный

Главная проблема Карима Бензема и Криштиану Роналду – в слабой результативности. Криштиану забил оба мяча с пенальти (и кстати, довёл свой лицевой счёт до 100 голов в карьере с 11-метровых), но загубил два верных шанса. Бензема обошёлся и вовсе без голевых моментов. Если бы не слабая результативность, никто бы не критиковал атаку «Реала», потому что другие свои функции оба лидера атаки «сливочных» выполняют идеально.

Бензема остаётся подыгрывающим и создающим зоны топ-уровня. Если помните, в «Лионе» он начинал элитным нападающим, и при Криштиану Роналду его старые качества были банально не нужны. Теперь Бензема разыгрывает мяч ещё ниже, чем обычно, и здорово работает в контратаках. Момент с первым пенальти – идеальное объяснение роли Бензема: правильно открыться и отдать правильный классный пас. В ситуации с Криштиану главное – не его количество голов, а его активность в штрафной. 4 опаснейших удара и 2 гола при 1,93 xG – очень мощные цифры для любого топ-нападающего. Чтобы было понятно: Роналду и в предыдущих матчах создавал достаточно.

«Валенсия» была слишком эмоциональна для самой себя

Обычно «Валенсия», как и «Атлетико» Диего Симеоне лучших образцов, хороша на контрасте – пока её тренер разносит планшетки и ежеминутно терроризирует судей, команда работает с холодным сердцем, зная все дальнейшие сценарии игры. Против «Реала» Марселино Тораль перекачался эмоциями сам и перекачал ими команду – это стало ясно в 15-минутный отрезок, когда «Валенсия» разносила Мадрид на контратаках, но паниковала в решающие моменты. Даже символично, что отрезок закончился быстрым выпадом, где Кондогбия быстро вылетел вперёд и поздно отпасовал, скоростной Гайя поздно выпилил пас в штрафную, а принимающий вообще споткнулся на мяче.

Такой эмоциональный заряд нельзя списать на фактор большого матча. Осенью против «Барселоны», ещё проходя дистанцию без поражений, «Валенсия» холодно отбивалась, и только после забитого мяча позволила себе кратковременный кураж. Сегодня команда Марселино вышла перезаряженной с первых минут, и в итоге перезарядка сыграла против неё. Бедняга Мартин Монтойя, привёзший оба пенальти, потом впал в такую депрессию, что даже самоустранялся от борьбы 1v1 с Криштиану.

Ещё бы такая «Валенсия» не получила, когда пошла отыгрываться в концовке.

Кондогбия – возможно, самый странный полузащитник мира

Наверное, это тема для отдельного текста.

У Кондогбия есть шикарный набор качеств. Природная мощь, жёсткость, любовь вступать в отборы, дальнобойная пушка. Понимание, как надо раскатывать мяч, когда возникать перед штрафной. Сильная техника. Кондогбия был главным, кто выключал из игры Касемиро, и укладывал у линии штрафной двух игроков Мадрида, чтобы подготовить новый пушечный удар.

Но понимание тактических моментов у Кондогбия удивительно низкое для игрока с таким набором качеств. К тому, как Жоффрей распахивает форточку в центре поля «Валенсии», можно было привыкнуть – изначально Кондогбия видели апгрейдом старого доброго Давида Альбельды, теперь с полярными функциями француза смирились. Но вместе с этим Кондогбия очень тяжело раскатывает атаки. Ключевой момент матча – вот он.

Чёткость скриншота не так важна, здесь типичное неправильное решение Кондогбия. Тащить мяч самому, через Варана, или разрезать передачей на одного из нападающих? Француз принимает неочевидное решение – пас на Гайя (номер 14) – и делает свой пас очень некачественно. Проблема, возможно, самой мощной горы мышц в Ла Лиге – невозможность включать, помимо мышц, ещё и мозги.