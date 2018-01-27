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Криштиану Роналду
Фото: Reuters

100-й гол Криштиану с пенальти и ещё 3 истории по матчу «Реала»

Теперь Зинедин Зидан снова обещает биться за чемпионство.
Футбол

Касемиро становится проблемой «Реала»

За два предыдущих календарных года мы разобрались, кто максимально важен для системы «Мадрида». Касемиро лучших образцов, выжигающий весь центр – мощнейший полицейский опорной зоны, гарантия побед в топ-матчах. В нынешнем сезоне Касемиро растерял форму, сноровку, стал допускать значительно больше ошибок. Слабые результаты «Реала» связывают со слабой формой Касемиро – и такое обоснование намного ближе к правде, чем реализация Криштиану Роналду и Бензема.

Пока «Валенсия» не пропустила с первого пенальти, Касемиро был выбран главной мишенью «Мадрида». План Марселино был прост – как можно чаще закидывать лонг-боллы за спину Касемиро, накрывать бразильца прессингом и мешать при выходе из обороны через Каса. И в первые 13 минут Касемиро откровенно плыл. Он допустил две тактические ошибки в одной атаке, пустил Кондогбия на ударную позицию, дал прокинуть мяч Мине себе за спину. Опорная зона «Реала» плыла, и пенальти помог мадридцам успокоиться в полном составе.
Новая волна давления на Касемиро началась, когда «Валенсия» отыграла один мяч и полетела вперёд. Касемиро и Модрича вытаскивали из своих зон, открываясь в освобождённом пространстве, накрывали в давлении вдвоём-втроём. Почти сразу после гола Касемиро едва не привёз ещё один мяч неточным пасом – спас офсайд. Проблема при переходе в оборону, как видится, в слишком высоких позициях Касемиро. Как только его удаётся отыграть, за спиной бразильца возникает большое пространство, и подчищать его в паре ВаранНачо некому.

Есть подозрение, что спад Касемиро завязан именно на тактической системе. Посреди недели, когда «Реал» вылетел из Кубка Испании от «Леганеса», опорником сидел Ковачич, одним из центральных защитников – Рамос, но проблема оставалась, а центр ситуативно становился таким же ватным. Правда, и спад самого Касемиро очевиден. Удачный матч «Реала» его немного маскирует.

Кризис Бензема и Криштиану – отчасти вымышленный

Главная проблема Карима Бензема и Криштиану Роналду – в слабой результативности. Криштиану забил оба мяча с пенальти (и кстати, довёл свой лицевой счёт до 100 голов в карьере с 11-метровых), но загубил два верных шанса. Бензема обошёлся и вовсе без голевых моментов. Если бы не слабая результативность, никто бы не критиковал атаку «Реала», потому что другие свои функции оба лидера атаки «сливочных» выполняют идеально.

Бензема остаётся подыгрывающим и создающим зоны топ-уровня. Если помните, в «Лионе» он начинал элитным нападающим, и при Криштиану Роналду его старые качества были банально не нужны. Теперь Бензема разыгрывает мяч ещё ниже, чем обычно, и здорово работает в контратаках. Момент с первым пенальти – идеальное объяснение роли Бензема: правильно открыться и отдать правильный классный пас. В ситуации с Криштиану главное – не его количество голов, а его активность в штрафной. 4 опаснейших удара и 2 гола при 1,93 xG – очень мощные цифры для любого топ-нападающего. Чтобы было понятно: Роналду и в предыдущих матчах создавал достаточно.

«Валенсия» была слишком эмоциональна для самой себя

Обычно «Валенсия», как и «Атлетико» Диего Симеоне лучших образцов, хороша на контрасте – пока её тренер разносит планшетки и ежеминутно терроризирует судей, команда работает с холодным сердцем, зная все дальнейшие сценарии игры. Против «Реала» Марселино Тораль перекачался эмоциями сам и перекачал ими команду – это стало ясно в 15-минутный отрезок, когда «Валенсия» разносила Мадрид на контратаках, но паниковала в решающие моменты. Даже символично, что отрезок закончился быстрым выпадом, где Кондогбия быстро вылетел вперёд и поздно отпасовал, скоростной Гайя поздно выпилил пас в штрафную, а принимающий вообще споткнулся на мяче.

Такой эмоциональный заряд нельзя списать на фактор большого матча. Осенью против «Барселоны», ещё проходя дистанцию без поражений, «Валенсия» холодно отбивалась, и только после забитого мяча позволила себе кратковременный кураж. Сегодня команда Марселино вышла перезаряженной с первых минут, и в итоге перезарядка сыграла против неё. Бедняга Мартин Монтойя, привёзший оба пенальти, потом впал в такую депрессию, что даже самоустранялся от борьбы 1v1 с Криштиану.

Ещё бы такая «Валенсия» не получила, когда пошла отыгрываться в концовке.

Кондогбия – возможно, самый странный полузащитник мира

Наверное, это тема для отдельного текста.

У Кондогбия есть шикарный набор качеств. Природная мощь, жёсткость, любовь вступать в отборы, дальнобойная пушка. Понимание, как надо раскатывать мяч, когда возникать перед штрафной. Сильная техника. Кондогбия был главным, кто выключал из игры Касемиро, и укладывал у линии штрафной двух игроков Мадрида, чтобы подготовить новый пушечный удар.

Но понимание тактических моментов у Кондогбия удивительно низкое для игрока с таким набором качеств. К тому, как Жоффрей распахивает форточку в центре поля «Валенсии», можно было привыкнуть – изначально Кондогбия видели апгрейдом старого доброго Давида Альбельды, теперь с полярными функциями француза смирились. Но вместе с этим Кондогбия очень тяжело раскатывает атаки. Ключевой момент матча – вот он.

Чёткость скриншота не так важна, здесь типичное неправильное решение Кондогбия. Тащить мяч самому, через Варана, или разрезать передачей на одного из нападающих? Француз принимает неочевидное решение – пас на Гайя (номер 14) – и делает свой пас очень некачественно. Проблема, возможно, самой мощной горы мышц в Ла Лиге – невозможность включать, помимо мышц, ещё и мозги.

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