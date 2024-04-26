«В первую очередь — интерес команды». Игрок «Балтики» Козлов — о своей результативности

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов высказался о своей результативности в весенней части сезона.

«Я очень рад, что я забиваю, отдаю передачи, это хорошо для меня. Мне это придаёт уверенность. Но в первую очередь – интерес команды, это важнее», – приводит слова Козлова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Данила Козлов провёл шесть матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника две игры и один гол в Фонбет Кубке России.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 23 очка за 25 матчей. В следующем туре калининградцы сыграют с ЦСКА 28 апреля.