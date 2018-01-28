5 больших команд в Европе, за которые труднее всего болеть

Конечно, болельщикам московского «Динамо» этот материал может показаться смешным. Но всё-таки их переживания уникальны для современного футбола. Поэтому отдадим должное их мужеству и перейдём к тем, чья боль чуть попроще.

1. «Ливерпуль»

Такие волшебные моменты, как 3:3 в Стамбуле, нельзя просто вычеркнуть из памяти. Многие следят за «Ливерпулем» после того финала, но ведь хватает и других причин. От гримас и голов Луиса Суареса до первых слухов о трансфере Майкла Оуэна в «Реал» (не делай этого!). Ярких вспышек хватает. Беда в том, что команда остаётся вспышкой, но постоянно не сияет.

Победить фантастический «Манчестер Сити», чтобы тут же проиграть последней команде чемпиона, «Суонси»? А следом с основным составом вылететь из Кубка от «Вест Бромвича» после домашнего поражения… Кто-то назовёт «Ливерпуль» непредсказуемым, но ведь это не так. «Ливерпуль» предсказуем – в смысле, предсказуемо нестабилен.

Достаточно вспомнить прошлый сезон. Юрген Клопп сыграл вничью на «Олд Траффорд», причём именно гости выигрывали большую часть матча, а уже через несколько дней дома проиграл тому же «Суонси». Кстати, валлийцы и тогда занимали последнее место в таблице. И это непредсказуемость?

Против команд «большой шестёрки» АПЛ «Ливерпуль» традиционно хорош, и если бы чемпионат состоял только из матчей с «Тоттенхэмом», «Челси», «Арсеналом», «Ман Сити» и «МЮ», именно Клопп был бы чемпионом. Но есть ещё и «Суонси», «Вест Бромы», «Уотфорды» и так далее.

После великолепной победы Клоппа над «Сити» я написал, что не все тренеры будут так любезны, как Гвардиола, – не все будут принципиально выходить из-под прессинга через пас. Некоторые скажут центральному защитнику выносить в центр поля.

«Ливерпуль» показал, как будет играть без Коутиньо. Гвардиола впечатлён По игре команды не скажешь, что с поля убрали 160 млн евро. Но кое-что изменилось.

И тут оказывается, что старые болезни вылечены не до конца. Нехватка концентрации приводит к большому количеству индивидуальных ошибок (на этот раз извинялся Матип). Неумение играть с соперниками, которые отдают территорию и защищаются глубоко и компактно, тоже даёт о себе знать.

Наконец, странноватая трансферная политика. Здорово, что клуб всё-таки потратился на центрального защитника, правда, выбрали того, кто приносит больше пользы в атаке, чем непосредственно в обороне. И да, как насчёт вратаря? Риторический вопрос. Их в команде два, и оба устраивают Клоппа. Терять лидеров из года в год – это тоже вряд ли прибавляет болельщикам уверенности в будущем. Лидеров можно понять: амбициозным игрокам нужны трофеи. С тех пор как «Ливерпуль» последний раз выиграл чемпионат, «МЮ» сделал это 13 раз. Терпение. YNWA от этого не звучит хуже.

2. «Интер»

Несколько лет назад на сайте «Интермилано» вышла подробная инструкция – как болеть за «Интер». Инструкция была необходима, потому что без подготовки можно быстро потерять аппетит, утратить иммунитет и впасть в депрессию, не говоря у же о геноциде нервных клеток. Пожалуй, с тех пор ничего не изменилось. Великая когда-то команда сейчас снова обладает адекватными финансовыми ресурсами, если не для борьбы за скудетто, то хотя бы для Лиги чемпионов. Но слова «Интер» и адекватность лучше в одном предложении не использовать.

Это «Интер» летом 2016 года провёл амбициозную трансферную кампанию под Роберто Манчини: купил Жоау Мариу, Антонио Кандреву, Габриэла Барбозу, Кристиана Ансальди – потратил 150 млн евро – и расстался с Манчини ещё до начала сезона. Итоговое седьмое место вряд ли кого-то удивило.

Это «Интер» начал нынешний сезон рекордной серией – никогда ещё после 16 туров у команды не было 40 очков, – а с тех пор ни разу не может победить. Эпидемия травм, дисквалификаций, судейских скандалов — может быть, команду покинул лидер? Нет, ничего такого. Как это вообще возможно? Ну, просто.

Если вам не нравится такое объяснение, придётся признать, что у «Интера» серьёзные проблемы с психологией. Команде не хватает лидера. Икарди и Ханданович не дают повода усомниться в своём профессионализме, но они находятся слишком далеко друг от друга, чтобы возникла синергия. Перишич и Брозович чередуют удачный матч с четырьмя неудачными (они делают так всю карьеру, странно ждать иного), а «десятки» на поле просто нет. Кандрева – идеальный игрок для быстрого перехода из обороны в атаку, но он не играет на свободном пространстве. В окружении соперников Антонио превращается в автомат навесов в никуда. Этого уже достаточно, чтобы мучиться с вязкими итальянскими аутсайдерами, но Лучано Спаллетти усугубляет ситуацию попытками сушить игру. Чего не умеет ни он, ни «Интер». Итог: «Фиорентина» сравняла счёт на 91-й минуте, а СПАЛ – на 90-й.

Мауро Икарди – лучшее, что было в миланском дерби Аргентинец вошёл в историю.

Глядя на эту нервную, закомплексованную команду, трудно представить, что несколько лет назад «Интер» был образцовым «киллером», которому плевать на владение мячом. Складывается впечатление, что выбраться из такой ямы может не тактик, а только харизматик. В конце концов, Маццарри, Пиоли, Раньери и даже Гасперини – все они доказывали свою профпригодность в других клубах. И все потеряли контроль над раздевалкой в Пинетине. Спаллетти пока идёт по тому же пути.

3. «Милан»

Всё, что было сказано про «Интер», можно повторить. А потом умножить на угрожающую финансовую ситуацию. Летом «Милан» взял кредит на трансферы. И не в простом банке, а в хедж-фонде Elliot – организации, которая специализируется на рискованных делах за большие проценты. «Милан» получил деньги на 18 месяцев под 16-18% годовых (информация в ведущих итальянских СМИ отличается на пару процентов). Бизнес-план, который был предоставлен в УЕФА, основан на том, что клуб попадёт в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Проблем две: 1) кажется, «Милан» туда не попадёт; 2) УЕФА посчитал план «Милана» нереальным.

Финансовый фэйр-плей убивает футбол Нет, это не преувеличение. УЕФА нужно остановиться.

«Милан» бесконечно далёк от привычного места в элите европейского футбола. Но ещё важнее, что клуб предпринимает отчаянные усилия, чтобы вернуться, – и ничего не происходит. Кропотливо собранная летом под Винченцо Монтеллу команда развалилась от последнего супертрансфера: Леонардо Бонуччи был просто не нужен в компании с купленными до него новичками, а в итоге сделал ненужными их. Одновременно Мино Райола затеял сериал с новым контрактом Джанлуиджи Доннаруммы – вряд ли это пошло команде на пользу, учитывая, что вратаря «Милана» перед матчами освистывали собственные болельщики… Наконец, Монтелле не хватило твёрдости удержать эту сложнейшую ситуацию под контролем: он отказался от собственного игрового стиля, не сумел создать костяк новой команды, а добиваться результата без качественной игры не умел и раньше.

Когда Монтелла ушёл, многие вздохнули с облегчением. Но когда вместо него назначили Дженнаро Гаттузо, вздох прервался кашлем. Гаттузо после первой потери очков сказал, что ему «больнее, чем если бы он получил удар ножом». После второй сказал, что не спал всю ночь. После третьей – что ради «Милана» готов «стоять на бровке в снег голым по пояс». Видно, что Дженнаро готов на многое. Интересно, а просто скучно тренировать команду изо дня в день – тоже?

Лучший вариант, когда нет вариантов. Что значит назначение Дженнаро Гаттузо В «Милане» долго решались поменять тренера. В итоге выбор многих удивил.

Не так много лет прошло с тех пор, как Гаттузо сам играл в этой футболке. Меньше 10. Но тогда в «Милане» были четыре обладателя «Золотого мяча»: Роналдо, Кака, Шевченко, Роналдиньо. И ещё пара легенд на каждой позиции. Зато сейчас сразу два Доннаруммы.

4. «Боруссия» Д

На фоне миланских команд у «Боруссии» всё отлично. Жёлтая стена из 80 тыс. болельщиков на домашних матчах. Идеальная бухгалтерия – это немаловажно, учитывая современный почти экстремистский подход УЕФА к клубам, которые много тратят. Руководство, которые не боится приглашать модных концептуалистов. Стабильное участие в Лиге чемпионов, а иногда, когда «Серебряная салатница» Бундеслиги плохо лежит, можно ухватить и её. Вот только…

За всем этим слишком чётко проглядывает неприятно нависающий потолок. Он невысоко – примерно там, где находится пол у «Баварии». Лидерам «Боруссии» даже не нужно искать путь в Мюнхен: эта дорога давно протоптана, залита качественным асфальтом и хорошо освещена.

Уже целых полтора года никто из Дортмунда не перебирался в столицу немецкого футбола. Повод для радости? Скорее это говорит о том, что уже полтора года в Дортмунде нет игроков, которые всерьёз интересуют «Баварию». Про Дембеле и Обамейянга в Мюнхене высказались категорично и президент, и тренер: футболисты, которые готовы саботировать контракт и раскалывать команду ради личных интересов, там не нужны. А «Боруссии» нужны – других нет, – но и этих не удержать.

«Боруссии» нужно продать Обамейянга. Это лучший выход для всех Обамейянг против «Боруссии». Всё серьёзно.

Немного непривычно для команды такого калибра, всё-таки «Боруссия» не из Португалии, где клубы уже лет 20 живут с продаж лучших игроков, и это не «Монако», который стал образцом «купи-продай» при новом владельце. «Боруссия» упирается и не хочет терять лидеров. Но постоянно теряет, и фаны задаются вопросом: а всё ли делает руководство, чтобы удержать лучших игроков? Лучше не делать этого и просто жить моментом. Эпизодические взлёты у клуба случаются, скаутская служба разветвлённая. Каждому лидеру найдётся замена. Хотя стоп. Глава скаутов тоже недавно ушёл. В «Арсенал». Ну, по крайней мере болельщики остаются.

5. «Арсенал»

Болельщикам «Арсенала» тоже не позавидуешь. Они даже не знают, какие в принципе возможности у их любимого клуба, способен ли он в хотя бы в теории конкурировать за победу в АПЛ или на это просто нет средств. Перед каждым сезоном Арсен Венгер говорит о трансферах и о борьбе за титул. Обычно разговоры о чемпионстве к зиме заканчиваются. С другой стороны, три кубка и три суперкубка за последние четыре года как-то сдерживают поток критики.

Кстати, в последние сезоны Венгер иногда делает решительные шаги на трансферном рынке. Просто их недостаточно. Алексис, Чех, Озил, Мустафи – если бы все они пришли в одно окно, а не в четыре разных, команда, возможно, получила бы необходимый импульс. Одна хорошая покупка за год, как выяснилось на практике, не решает проблему конкурентоспособности с топ-клубами на протяжении всего сезона. По стоимости состава «Арсенал» сейчас шестой в Англии (согласно Transfermarkt), но что ещё важнее, он ближе к седьмой команде, чем к пятой. Может, переход главного скаута «Боруссии» Свена Мислинтата позволит усиливать состав в типичной для «Арсенала» неброской манере?

Болельщиков с банерами Wenger out не видно на трибунах уже полгода. Все надеются на Лигу чемпионов. В конце концов, Венгер ведь не зря называл четвёртое место трофеем? Хоть за него стоит побороться. А пока «Арсенал» будет бороться, болельщики будут ностальгировать по временам «Непобедимых».