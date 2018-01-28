Перестройка обороны «Краснодара» — главная интрига трансферного лета

Гранквист: горжусь, что был частью клуба, который, уверен, станет топовым в РФПЛ

Андреас Гранквист летом покинет «Краснодар», и клуб не может быть обижен на шведского защитника. Вместе с «быками» Гранквист за пять лет прошёл путь от амбициозного провинциального клуба с агрессивной трансферной кампанией (да, тогда, в точке А, это было именно так) до полноценного внутреннего топ-клуба с лучшей академией и лучшим стадионом в стране. Сам швед достаточно быстро стал ключевым игроком, но важно понимать, что сейчас он не бросает клуб. По моей информации, Гранквист достаточно давно дал понять, что после чемпионата мира вернётся домой. С одной стороны, для шведов это обычная практика (когда они понимают, что многого добились в карьере, возвращаются отдать долг тем, кто их воспитал), с другой — у «Краснодара» было время, чтобы начать поиск замены абсолютному лидеру команды.

О Гранквисте можно написать сентиментальный текст, потому что легионеров таких футбольных и человеческих качеств у нас по-прежнему не так много, чтобы не грустить об их уходе. Такой текст обязательно когда-нибудь будет создан, меня же уход шведского скалоподобного защитника интересует с точки зрения игры «Краснодара».



Дело в том, что всем известная стратегия игры «быков» почти парадоксальным образом сделала невозможным появление в центре обороны защитника с первым пасом в качестве основного навыка. Все те, кто приживался — Мартынович, Рагнар и в первую очередь тот же Гранквист, — выделялись в первую очередь умением успешно бороться, чтобы если и не перехватить мяч, то замедлить сопернику атаку. У шведа при этом было ещё одно важнейшее ментальное качество — оказавшись последней преградой на пути нападающего к вратарю или даже голу, он гораздо чаще среднестатистического центрального защитника выигрывает такие ключевые дуэли. Это качество и делает поиск замены Гранквисту главной интригой трансферного лета в России. Отъезд шведа может привести к большим изменениям в игре «Краснодара».

Первый после Златана. Андреас Гранквист – футболист года в Швеции Капитан «Краснодара» это заслужил.

Вот почему это может произойти. Менеджмент «быков» пытался внедрить в систему игры команды защитника с пасом: так появился Стефан Страндберг, которого Олег Кононов ситуативно пытался использовать даже на позиции опорного, с такой целью брали достаточно техничного Налдо, который стремится удерживать мяч в центральной зоне и не загонять его на фланги/забросами. И Страндберг, и Налдо не сумели закрепиться не потому, что они совсем уж плохие защитники, а потому что от них в паре с Гранквистом требовался иной функционал — больше исключительно оборонительной работы. Сам Игорь Шалимов чётко обозначал проблему в интервью «Спорт-экспрессу»: «Мы много теряем мячей в центре поля при владении мячом».



При Шалимове «Краснодар» действительно стал играть в целом менее авантюрно (не синоним «менее привлекательно»), но рефрен остался: команда со ставкой на владение мячом в центральной зоне чаще рискует при потере получить 2 vs 2 или даже 3 vs 2. Именно поэтому более техничные защитники «Краснодару» оказались не нужны — обязательно требовались люди, которые умеют играть лично с оппонентом, и при этом выдерживают давление и концентрацию все 90 минут. Для чемпионата России качество Гранквиста выигрывать ключевые дуэли было выдающимся, для «Краснодара» — просто необходимым.

И с уходом шведа перед менеджментом «быков» встаёт большой вопрос. Если сохранять стиль игры и стратегию неизменными, то важно искать замену в командах, которые стараются играть примерно так же, чтобы футболист был адаптирован под рабочие условия. Такие команды сами редко расстаются с центральными защитниками, понимая их важность, и это помножается на общий дефицит качественных дефов, играющих один в один. Всё это сильно осложняет «Краснодару» работу по замене Гранквиста его ролевой моделью — рынок доступных футболистов небольшой, а риск ошибиться относительно велик.

Но есть и другой вариант — ещё немного пересмотреть футбол команды, сделать его ещё чуть более сбалансированным. Многие не раз обращали внимание на то, как в последнее время мяч часто проходит через зону Шарля Каборе (при том, что с мячом он по-прежнему хорош), но здесь проблема не только в том, что он сдал, но и в том, что за эту зону Каборе приходится отвечать одному. Если же мяч проходит по центру мимо опорника, только центральные защитники могут остановить его продвижение. Уход Гранквиста может вскрыть более глубокие проблемы команды, которые до этого очень удачно маскировала игра её лидера. У клуба в глобальном плане есть два выбора. Первый путь: попытаться найти одного игрока с такими же навыками (в первую очередь — ментальными и физическими) и рассчитывать на то, что тот будет так же успешен, как швед. Второй: раскидать количество выигранных Гранквистом ключевых единоборств по команде, став чуть менее зависимой от его игры, и снизить риск появления ситуаций 2 vs 2 и 3 vs 2.



Первый путь предполагает фактически угадайку с 50-процентной вероятностью попасть в правильный вариант. Второй — заметную перестройку игры. И то, и другое может быть жутко интересным, особенно когда речь идёт о самой симпатичной команде последних лет.