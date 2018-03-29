Пишут, что Тевес получил травму в тюрьме. Это правда?

Что произошло?

Аргентинское издание Clarin сообщает, что Карлос Тевес получил растяжение, когда играл в футбол в тюрьме. Как он вообще оказался в тюрьме? Навестил брата. Хуан Мартинес с 2010 года отбывает срок в тюрьме округа Боуэр, в провинции Кордова. Он приговорён к 16 годам заключения за попытку ограбления инкассатора. Вот к нему и приехал Карлос, причём, по информации издания, не один, а с одноклубником Рамоном Абилой. Вместе с Рамоном, братом и ещё несколькими заключёнными они сыграли на тюремном поле два тайма по 20 минут. Вот в этой игре Тевес и получил растяжение. Clarin утверждает, что редакции издания сообщили об этом в клубе.

Статья вызвала эмоциональное обсуждение. Многие читатели Clarin поверили новости, потому что у неё был определённый бэкграунд. Накопившиеся противоречия между клубом и футболистом. Попробуем разобраться.

Возвращение в «Боку» из Китая

В январе Карлос вернулся в «Боку Хуниорс» из Китая. В Китае его жёстко критиковали, а тренер «Шанхай Шеньхуа» сказал, что «Тевес был так растренирован, что не мог играть». Всего, за семь месяцев, которые длится сезон в Китае, аргентинец сыграл в 20 матчах и забил четыре гола. При этом он получал зарплату в 703 тыс. евро в неделю (по данным The Telegraph). По возвращении в Аргентину Тевес мило пошутил: «Китай? Это был отпуск».

Сделаем паузу, пока вы считаете, сколько средних годовых зарплат Тевес получал за каждый гол в своём отпуске, и идём дальше. Итак, с января Карлос играет за «Боку». Его клуб лидирует в чемпионате с неплохим отрывом, хотя в последние недели явно сбавил. Поражение от «Архентинос Хуниорс» (11-е место) и ничья с «Атлетико Тукуман» (15-е место) – не те результаты, которые помогут сохранить лидерство.

Ситуация усугубилась тем, что Дарио Бенедетто – главный бомбардир и молодая звезда команды – получил травму и выбыл ориентировочно до конца июня. В его отсутствие на острие играют Рамон Абила или Кристиан Павон, но главное даже не это. А то, что роль Тевеса стала ещё важнее. Второй форвард на протяжении большей части карьеры, он стал играть распасовщика.

Голы, гольф, обиды

Сразу стало ясно, что Тевес настроен серьёзно. В первом матче после возвращения он отдал голевой пас и заработал удаление для соперника. Во втором забил. Через игру снова забил, потом сделал гол плюс пас. И травмировался.

В его отсутствие «Бока» проиграла «Архентинос Хуниорс», а сам Тевес после своего возвращения не похож на себя образца месячной давности. Но болельщиков смутило даже не это. А то, что после ничьей с «Тукуманом» в недавнем матче Карлос на выходные уехал играть в гольф в Кордову. Его заменили за пару минут до конца, и Тевес обиделся. Конечно, таких эпизодов в футболе множество, но в данном случае опасения болельщиков разделяет президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анхеличи. Он прокомментировал отсутствие Карлоса довольно жёстко: «Одного имени недостаточно, чтобы играть».

Ближайший матч «Боке» играть против «Тальереса», команды, которая идёт в чемпионате второй. Через три дня – игра плей-офф в Кубке Либертадорес. В общем, важность момента понятна. И вот Тевес после гольфа вернулся в расположение клуба. С новой травмой.

Официальная версия клуба

По сути отсутствует. Клуб сообщил, что у игрока растяжение, из-за которого он точно пропустит больше двух недель. Он проходит восстановительные процедуры и тренируется отдельно от команды. О причине травмы ничего не сказано.

Так что же произошло?

Молчание «Боки» в сочетании с конфликтом с тренером – главная причина, по которой информации Clarin многие поверили. Судя по комментарию президента, руководство клуба тоже разочаровано Тевесом – с чего бы директорам что-то выдумывать? Возможно, ещё одна причина в том, что это Карлос Тевес. В любые истории проще верить, если в них фигурирует Тевес.

Главное издание в Аргентине, La Nacion, составило свою версию событий. Журналисты связались с Хуаном Бувье, директором тюрьмы в Кордове. Он сказал следующее: «Если бы к нам приехали Тевес и Абила, были бы селфи и беспорядки». Поскольку селфи и беспорядков нет, значит, и визита не было. Более того, по информации La Nacion, брат Тевеса уже не содержится в Кордобе: он давно переведён в другую тюрьму.

Поэтому информация о том, что Тевес травмировался, пока играл в футбол в тюрьме, скорее всего, неправда. Хотя стоит также сказать, что Рамон Абила, с которым Карлос якобы посещал тюрьму, не принимал участия в последних тренировках «Боки». Никакого официального заявления или опровержения со стороны клуба пока не было.

Есть ещё две версии травмы, и их тоже разбирает La Nacion. Её можно было получить во время игры в гольф. Проблема только в том, что растяжение икры редко встречается в гольфе. Наконец, был слух, что Карлос дёрнул мышцу на концерте певца Моны Хименеса, который выступал в Кордове как раз в тот день. Тоже мимо: на самом деле, он давал концерт 17 и 22 марта, то есть в день игры с «Тукуманом» и в день, когда Карлос уже вернулся в Буэнос-Айрес.

Таким образом, точно известны всего два факта. 18 марта Тевес играл в гольф. 22 марта он уже был травмирован. Но причину травмы скрывают. И пока болельщики «Боки» ругают свой клуб за то, что Тевесу позволили вернуться (и даже дали капитанскую повязку!), всем нужно подождать. Вряд ли причину травмы удастся скрыть, так что это точно была не последняя новость.