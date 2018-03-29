Капелло и в Китае долго не продержался. Что случилось на этот раз?

Что произошло?

«После дружеских переговоров между сторонами контракт Фабио Капелло с «Цзянсу Сунин» расторгнут. Господин Капелло больше не является главным тренером нашей команды. Несмотря на это, господин Капелло будет продолжать сотрудничать с клубом посредством своих профессиональных советов и предложений. Это, безусловно, поможет нам лучше развиваться. Клуб искренне благодарит тренера за его тяжёлую работу в прошлом сезоне и желает господину Капелло всего наилучшего!»

Именно так звучит официальное сообщение пресс-службы «Цзянсу Сунин». Фабио Капелло проработал в китайском клубе чуть больше 10 месяцев. Контракт бывшего главного тренера сборной России должен был закончиться в конце 2018 года. Однако боссы команды решили иначе.

Почему так случилось?

По одной из версий причиной увольнения стали слабые результаты. Прошлый сезон под руководством Капелло «Цзянсу Сунин» закончил на 12-м месте. В нынешнем команда проиграла два из трёх стартовых матчей. По другой информации, сообщается, что у итальянца произошёл конфликт с клубным менеджментом. Дона Фабио не устроила трансферная политика руководства.

Дело в результатах?

На самом деле верны оба варианта. Во-первых, Капелло принимал клуб, который за год до этого финишировал на втором месте в чемпионате, играл в финале Кубка Китая, а также завоевал Суперкубок. Да, итальянец начал работу в «Цзянсу Сунин» по ходу сезона-2017, когда команда шла в зоне вылета. Однако, имея в своём составе таких футболистов, как Рамирес (экс-игрок «Челси»), Алекс Тейшейра (экс-игрок «Шахтёра»), клуб имел право рассчитывать на нечто большее.



Добавим к этому списку добротного форварда сборной Камеруна Бенджамина Муканджо, основного защитника сборной Южной Кореи Хон Джон Хо и нескольких футболистов китайской национальной команды. Становится понятно, что Капелло, объективно, справлялся со своими обязанностями не лучшим образом. Не помогли Дону Фабио и звёздные ассистенты в лице Джанлуки Дзамбротты и Кристиана Брокки. Их дальнейшая судьба в клубе пока неизвестна. Вероятно, они покинут клуб вслед за главным тренером.

Как играл «Цзянсу Сунин» при Капелло?



Матчи — 21

Победы – 7

Ничьи – 6

Поражения – 8

Забитые мячи/пропущенные – 31/31

Мог ли быть конфликт?

Сотрудничество с двумя предыдущими работодателями у Капелло заканчивалось без улыбок и дружеских рукопожатий. Из Англии Фабио уезжал оскорблённым:



«В FA действительно оскорбили меня, и это повредило моему авторитету. Меня заставило принять решение осознание того, как выглядит хвалёное англосаксонское чувство справедливости на самом деле. Утверждается, что каждый считается невиновным, пока вина не будет доказана, но в случае с Терри меня серьёзно оскорбили и пошатнули авторитет в Англии, фактически создавая проблемы для национальной команды. Я никогда не терпел определённых пересечений мнений, поэтому решение об уходе было принято легко».

В России именитому итальянцу долго не могли выплатить неустойку за расторжение контракта.



Поэтому недовольство действиями китайцев удивительным не выглядит. Капелло наверняка хотел новых приобретений, которых по объективным причинам получить не мог. Уже около года руки китайских клубов связаны налогом на легионеров. Также всплывали слухи о том, что Дон Фабио хотел продать Тейшейру и Муканджо. В общем, поводов разругаться было как минимум два.

Что теперь?

Тренерское будущее Фибио Капелло неизвестно. Пока он будет консультировать «Цзянсу Сунин». С именем же главного тренера клуб уже определился. Им стал румын Космин Олэрой, тренировавший до этого времени аравийский «Аль-Ахли».