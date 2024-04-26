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Президент РФС Дюков ответил на вопрос, планирует ли переизбираться на новый срок

Президент РФС Дюков ответил на вопрос, планирует ли переизбираться на новый срок
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, планирует ли переизбираться на новый срок.

«Мой срок заканчивается в следующем году. Мне эта работа интересна и важна. РФС запустил большое количество проектов по развитию футбола. Эти проекты успешно реализуются, но пока не доведены до конца. Не хотел бы пока делать заявления, но работа мне важна и интересна. Кто после меня? У меня пока не было времени для таких фантазий», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

C 2014 года Александр Дюков на постоянной основе входил в исполком РФС. 22 февраля 2019 года он единогласно был избран главой РФС, 4 февраля 2021 года был единогласно переизбран на новый срок.

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