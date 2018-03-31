Евсеев включил сарказм после матча с «Локо». Сёмин тоже

Первым с журналистам пообщался главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.
– Не считаете, что история с переносом повлияла на команду негативно?
– Всё-таки сложный момент в том, что большая группа игроков приехала накануне игры. Но все играли не лучшим образом.
– Команда до перерыва играла лучше – почему?
– Всё из-за быстрого гола, растерялись. Пенальти в наши ворота сыграл определенную роль.
– За счёт чего планировали взламывать оборону Амкара?
– Два нападающих было, большая группа атаки. Первый тайм играли неплохо, вели игру. Наверное, нужен был второй гол.
– Почему поменяли Ари и Миранчука?
– Я посчитал, что не хватает второго опорника после перерыва, тем более, что мы вели. Ари играл неплохо, принимал мячи. Но мне кажется, что его физически не хватает пока.
– Не считаете, что ваша плата «Амкару» поощряет то, что они не подготовили свое поле?
– Всё просто: внести в регламент, что нейтральное поле должно быть нейтральным. И никто никуда не будет возить никого. Этот матч в таком формате никогда не состоялся бы, будь такой пункт в регламенте.
Но нужно и вносить другой пункт: резервное поле на юге. В Сочи или Краснодаре. Тогда никаких вопросов не будет.
Если бы мы выиграли, вы бы сказали, что нам игру подарили. А в итоге все ошиблись
– Вы неудачно играете с «Амкаром» дома, может, не стоило играть в Москве?
– А негде было играть! Мы им и деньги отдали, и очки. Всё раздали.
Вадим Евсеев начал с явной иронии.
– Я не знаю даже, что и сказать. Играли дома, на домашнем стадионе в Москве. Выиграли дома наконец-то. Давно не выигрывали. Качественная игра, предполагали, что «Локомотив» после паузы на сборную будет много комбинировать, мы насытили середину поля. Они пенальти заработали после хорошего паса и действий нападающего. Потом мы перевернули ход игры, хотя еще в первом тайме могли довести комбинации до завершения. В перерыве пришлось чуть поговорить.
– Почему пермское поле не готово к матчу?
– Оно готово. Мы на нём тренировались неделю. Наверное, неправильно приезжать и смотреть поле, когда снег идёт. У нас осенью все было хорошо, сейчас говорят обратное. Играли в Уфе – там поле не лучше.
– Что сказали команде в перерыве?
– Что надо играть до конца. В чём-то я помог, в чём-то они сами себе помогли.
– В чём секрет преображения Оланаре?
– Никакого нет секрета. Мы его взяли в аренду, я пообщался с Гончаренко, он мне про Оланаре рассказал. С каждым матчем он прибавляет. Может, ему доверия не хватало, а у меня ко всем игрокам доверие есть.
– Он против ЦСКА может играть?
– Я главный тренер, а не президент или исполнительный директор. И я думаю про матч в Хабаровске.
– Почему убрали Сивакова?
– Он был в сборной, плюс он иностранец. И до матча думали, поставить ли его или Идову. С пенальти его замена не связана.