Евсеев включил сарказм после матча с «Локо». Сёмин тоже

Первым с журналистам пообщался главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

– Не считаете, что история с переносом повлияла на команду негативно?

– Всё-таки сложный момент в том, что большая группа игроков приехала накануне игры. Но все играли не лучшим образом.

Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив» Кажется, в Черкизово прошёл самый странный матч тура.

– Команда до перерыва играла лучше – почему?

– Всё из-за быстрого гола, растерялись. Пенальти в наши ворота сыграл определенную роль.



– За счёт чего планировали взламывать оборону Амкара?

– Два нападающих было, большая группа атаки. Первый тайм играли неплохо, вели игру. Наверное, нужен был второй гол.

– Почему поменяли Ари и Миранчука?

– Я посчитал, что не хватает второго опорника после перерыва, тем более, что мы вели. Ари играл неплохо, принимал мячи. Но мне кажется, что его физически не хватает пока.



– Не считаете, что ваша плата «Амкару» поощряет то, что они не подготовили свое поле?

– Всё просто: внести в регламент, что нейтральное поле должно быть нейтральным. И никто никуда не будет возить никого. Этот матч в таком формате никогда не состоялся бы, будь такой пункт в регламенте.



Но нужно и вносить другой пункт: резервное поле на юге. В Сочи или Краснодаре. Тогда никаких вопросов не будет.

Если бы мы выиграли, вы бы сказали, что нам игру подарили. А в итоге все ошиблись



– Вы неудачно играете с «Амкаром» дома, может, не стоило играть в Москве?

– А негде было играть! Мы им и деньги отдали, и очки. Всё раздали.

«Закрыли рты всем, кто плохо говорил об «Амкаре» до матча с «Локо»» Защитник «Амкара» Михаил Сиваков рассказывает о победе над «Локомотивом» и отвечает всем тем, кто сомневался в честности пермской команды.

Вадим Евсеев начал с явной иронии.

– Я не знаю даже, что и сказать. Играли дома, на домашнем стадионе в Москве. Выиграли дома наконец-то. Давно не выигрывали. Качественная игра, предполагали, что «Локомотив» после паузы на сборную будет много комбинировать, мы насытили середину поля. Они пенальти заработали после хорошего паса и действий нападающего. Потом мы перевернули ход игры, хотя еще в первом тайме могли довести комбинации до завершения. В перерыве пришлось чуть поговорить.



– Почему пермское поле не готово к матчу?

– Оно готово. Мы на нём тренировались неделю. Наверное, неправильно приезжать и смотреть поле, когда снег идёт. У нас осенью все было хорошо, сейчас говорят обратное. Играли в Уфе – там поле не лучше.

– Что сказали команде в перерыве?

– Что надо играть до конца. В чём-то я помог, в чём-то они сами себе помогли.

– В чём секрет преображения Оланаре?

– Никакого нет секрета. Мы его взяли в аренду, я пообщался с Гончаренко, он мне про Оланаре рассказал. С каждым матчем он прибавляет. Может, ему доверия не хватало, а у меня ко всем игрокам доверие есть.



– Он против ЦСКА может играть?

– Я главный тренер, а не президент или исполнительный директор. И я думаю про матч в Хабаровске.



– Почему убрали Сивакова?

– Он был в сборной, плюс он иностранец. И до матча думали, поставить ли его или Идову. С пенальти его замена не связана.