«Локомотив» предал себя. Почему везти опять будет «Спартаку»

Можно сколько угодно говорить, что в «Локомотиве» работают только хитрецы и умницы. Правда же, красавцы: нашли дырочку в регламенте, деньги в бюджете, ресурс административный – и пригласили пермский клуб в Москву.

А те и рады. Они ж не менее мозговиты. Голь вообще на выдумку хитра, особенно если тебя приговорили. Вот разве газон на «Звезде» хуже, чем в Казани? Да полно вам, не смешите.

Разве пластик как-то влияет на травматичность? Безусловно, только в «Амкаре» уже лет сто нет повреждений «крестов», а в идеальном «Спартаке» семь на сезон.

Разве нельзя было позволить доиграть этот сезон в Перми? Конечно, нет, если ты указываешь клубу дорогу на выход.

Ну правда, кому в России нужен этот «Амкар»? Губернатор деньги давать отказался, дорогих футболистов нет, инфраструктура гиблая. Ни заработать на них, ни продать, ни комиссию получить — все, пацаны, до свидания.

И не предъявишь ведь руководству пермского клуба. Если уж тебя изгнали с родного стадиона, то остаётся только крутиться на других. Причём, «Амкар» сделал все красиво, умно. Использовал «СКА», вступив в переговоры по аренде стадиона, хотя на самом деле включили режим ожидания для тех, кто больше предложит – «Спартак» за Хабаровск или «Локо» за Москву.

И тут победили хитрецы и умницы из Черкизова, выторговав максимум для чемпионства. Правда, офисного, менеджерского. У игрового, сёминского подхода, не было восторга – главный тренер вообще заявил, что не против сыграть на Дальнем Востоке.

Есть ощущение, что опытный, хорошо разбирающийся в психологии тренер, понимал, что играя с «Амкаром» в Москве, его клуб предаёт Фортуну. Она ведь была рядом весь сезон: когда в августе симулировал и удалялся Самедов, когда не мог забить «Зенит», когда залетали чудо-голы на последних минутах в Хабаровске, Казани и много где ещё.

Евсеев включил сарказм после матча с «Локо». Сёмин тоже «Мы им и деньги отдали, и очки. Всё раздали» — сокрушался Юрий Павлович.

Геркуса, Сёмина и команду будто бы награждал футбол. Первого – за успешные попытки вернуть болельщиков и вообще за оживший облик клуба. Второго – за то, что не ушёл, не сдался в момент, когда в него не верили. Всех вместе – за то, что вернули Фарфана, Денисова, Игнатьева, раскрыли Миранчуков, не дали раскиснуть в «Краснодаре» Ари. Везение «Локо» выглядело абсолютно заслуженным — как и спартаковское в прошлом сезоне.

Но в тот момент, когда победил хитрый расчёт, когда было продумано и продавлено некрасивое, хамское действие по отношению к неспособному защищаться российскому футболу – фарт ушёл. Как сказал Сёмин, «Локо» отдал «Амкару» и деньги, и очки, а ещё, добавим от себя, и дисквалифицированного Игоря Денисова. В таблице от «Спартака» остался отрыв в два балла — пусть и не по потерянным, но на вид уже очень страшный.

«При отрыве в 11 очков говорил, что догоним». Глушаков передаёт привет «Локо» Глушаков – о театральной атмосфере, Федун – о своем дне рождения, Погребняк – о гордости за игру.

Для того, чтобы понимать, как перенос мог сказаться на игроках, достаточно правильно интерпретировать другую фразу Палыча – про то, что в даже в случае победы команду бы критиковали, а матч называли договорным. В такой момент, прямо во время матча, футболисты могут быть обескуражены чувством вины и обесцененности возможной победы.

В матче с «Амкаром» Фортуна покидает «Локо» и, похоже, возвращается к «Спартаку». Ведь команда Карреры играет плохо, но на 92-й минуте забивает Хабаровску. Потом её откровенно возит «Тосно», но худший игрок матча Фернандо, практически заработавший к перерыву удаление, с 35 метров кладёт мяч девятку. «Спартак» больше не пропускает в концовках, не травмируется группами и даже Зобнин вместо 40 возможных дней лечится всего три. И эта полоса вернувшегося успеха тоже не случайна. Если летом игроки, тренер и руководство конфликтовали, не способные поделить золото (мы много об этом писали), то сейчас все успокоилось и притёрлось. «Спартак» вновь делает наш футбол лучше. Его болельщики заполняют стадион в Казани, затем игроки проводят классную детскую пресс-конференцию, главный тренер никогда не ноёт, а Леонид Федун на вопрос о переносе матча с «Амкаром» в Москву заявляет: «Мы глупостями не занимаемся»…

Каррера: сейчас игроки должны быть особенно голодными до побед «Спартак» сократил отставание от «Локомотива» до двух очков. Что говорили Каррера и Парфёнов после матча.

После ничейного матча между «Локо» и «Спартаком» мы посчитали, что помешать выиграть чемпионство команде Сёмина может только чудо, либо очень большая ошибка.

Вполне возможно, что сделана она была на этой неделе. Решив побыть мудрецами и умницами — яркий, злой, агрессивный, настоящий, честный «Локо» предал фортуну и предал себя.