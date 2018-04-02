«У «Спартака» есть козырь в рукаве – это Промес». Широков – о чемпионской гонке

Лучший футболист России 2012 и 2013 годов Роман Широков – снова на «Чемпионате». Он отвечает на самые актуальные вопросы по итогам 24-го тура РФПЛ.

1. Домашний матч «Амкара» с «Локо» в Москве – это смешно?

— Ничего страшного в том, что пермяки сыграли домашний матч на выезде, нет. Они доказали, что и в Москве можно побеждать. Это лучше, чем играть в Хабаровске. «Локомотив», кстати, уступил в сезоне оба матча «Амкару», выступая на своём стадионе. Обе команды доказали в игре, что матч абсолютно чистый.

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2. Как «Локомотив» мог не выиграть?

— Я бы не сказал, что по игре «Амкар» аутсайдер. По очкам – да, у него не лучшее положение. Но у команды бывают симпатичные матчи. А по статистике «Амкар» довольно удачно играет в Москве с «Локомотивом». Хотя в этот раз после первого тайма было трудно прогнозировать победу пермяков. Но они молодцы, перевернули ход матча, взяли очки. Эти очки очень помогут в борьбе за выживание.

3. Почему у «Зенита» в этом сезоне всё так натужно?

— Когда Кокорин забивал, всё было хорошо. Но нужна удача. Форвард, даже высокого класса, без удачи начнёт забивать чуть меньше. Сейчас Кокорин сломался. В этой ситуации его должны заменить партнёры, в «Зените» этого не происходит. Поэтому голы даются с трудом.

4. Верите ли вы в Манчини?

— Не заметно, что Манчини работает над проблемами. Он пока не смог выстроить команду, которая могла бы радовать болельщиков яркой атакующей игрой. В матче с «Уфой», например, команда создала мало моментов — даже если брать во внимание плохую погоду. На данный момент не заметно, что у Манчини может получиться в питерском клубе. Идеи пока не наблюдается. Насчёт его требований по игрокам… Мы не знаем, какие там были договорённости. Возможно, ему в теории обещали Иньесту и Бускетса. Но и с нынешним набором футболистов тоже можно выстроить атакующую игру. А этого пока не видно. К тому же в команде не задержались игроки, которые могли создавать моменты индивидуально. Например, Шатов и Жулиано.

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5. Почему этой весной так плох Промес?

— У всех игроков бывают спады. Но Квинси потихоньку выбирается на свой уровень. Голы, безусловно, придут. Не может он в одночасье перестать забивать.

6. Кто ещё реально претендует на чемпионство в этом сезоне?

— На данный момент, безусловно, «Спартак». У «Локомотива» впереди серьёзные матчи. А матч с «Ахматом», который остался в запасе, надо ещё выиграть. «Локомотив» три из четырёх поражений потерпел дома. А матч с «Ахматом» как раз дома. Для «железнодорожников» всё будет не так просто. Матч с «Ростовом», выезд в Краснодар, встреча с «Зенитом». Но и «Спартаку» при этом нельзя допускать осечек. Он вполне может пройти без поражений остаток чемпионата, но запаса прочности не видно. Победы даются натужно. «Спартак» не побеждает безоговорочно. Но у команды есть козырь в рукаве в лице Квинси. Когда он разыграется, он сможет решать судьбу матчей в одиночку.

7. Удивила ли отставка Билялетдинова?

— Мне казалось, что Билялетдинова назначали с прицелом на ФНЛ в следующем сезоне. Возможно, не сработались вместе. Но изначально было понятно, что в этом сезоне цепляться за место в РФПЛ СКА не будет. Шансов остаться у команды было 2%. Загадка, почему Билялетдинова уволили тогда, когда команда набрала первые очки.

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8. Как вам «Ростов» Карпина?

— По матчу с ЦСКА трудно сказать из-за поля, во что играл «Ростов». Но радует, что команда обретает уверенность. С ЦСКА ростовчане выглядели неплохо, боевито. Игроки начинают понимать, что от них требует Валерий Георгиевич. Будет интересно за ними посмотреть. Желаю, чтобы у них всё сложилось хорошо и они остались в РФПЛ. Хочу, чтобы Карпин продолжил работать, за ним интересно наблюдать. Они теперь стараются больше играть в контроль мяча, когда позволяют соперник и поле.

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9. Дзюбу – в сборную?

— Я видел матч «Динамо» — «Арсенал» с трибуны. Хоть Артём в нём и забил, но хочется, чтобы он стал более мобилен впереди. От этого его игра только выиграет. Возможно, так просто матч сложился. Весь «Арсенал» был неубедителен. Артём хоть и забил, но он должен выглядеть получше. Уверен, он сам прекрасно понимает. Он безусловный кандидат в сборную, просто хочется, чтобы он более активен в игре без мяча. Это необходимо, чтобы претендовать на основной состав.

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10. Есть ли шансы у ЦСКА в Лондоне?

— Шансы не очень большие. Но «армейцы» приучили нас к тому, что они могут маленькие шансы превратить в большие. ЦСКА как минимум навяжет борьбу. Как максимум пройдёт дальше. «Армейцы» умеют играть на неудачах, слабостях соперника. Будем надеяться, что они воспользуются непростым моментом в жизни «Арсенала». По сравнению с осенними матчами ЦСКА сильно прибавил.