131 матч на скамейке. Интересный рекорд Бориса Ротенберга

Говорят, он прилетал на тренировки на вертолёте, а над его дебютом в «Динамо» смеялся Андрей Воронин. По другим слухам, именно Ротенберг стал причиной, по которой Черчесов до сих пор отказывается работать с Игорем Денисовым. Но самая болезненная для футболиста тема связана с его родственными связями, которые якобы помогли ему попасть в большой футбол.

Борис не общается с прессой, поэтому разобраться с большинством этих мифов пришлось c помощью людей из его ближайшего окружения. Тем более для этого появился ощутимый повод – Ротенберг стал абсолютным рекордсменом РФПЛ по количеству матчей на скамейке запасных среди полевых игроков. Теперь их стало 131.

Борис Ротенберг-старший, отец (в интервью «Советскому спорту»)

«Боря с трёх лет как схватил мячик, так и не отпускает его. Ещё до Финляндии даже, совсем маленький был – и всё только футбол. Я же детей в борьбу затаскивал обоих, но один пошёл в хоккей, а второй – в футбол. На него давит мнение общественности. У него другая психика. Подверженный. Делает вид, что спокойный, а так… Вижу даже по движениям на поле, что переживает».

Топ-10 самых влиятельных родителей РФПЛ: отец Ротенберга и другие Рассказываем о родителях игроков РФПЛ, которые имеют непосредственное отношение к их карьере. А то и к работе целого клуба.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»

«Защитник Ротенберг – квалифицированный игрок, который особенно хорошо проявил себя в «Ростове». Борис был игроком основного состава и со своей командой стал серебряным призёром чемпионата. Считаю его везучим: в командах, в которых он оказывался, дела шли хорошо, приходили достижения».

Юрий Сёмин и Борис Ротенберг Фото: РИА Новости

Олег Самсонов, бывший одноклубник (в эфире «Матч ТВ»)

«Во-первых, это колоссальный трудоголик. Таких, как он, откровенно могу сказать, очень мало как в плане футбола, отношения к спорту, так и в плане отношения к жизни. Если бы у кого-то из футболистов была бы такая же ситуация (финансовая. — Прим. «Чемпионата") – он бы тоже пользовался. Почему нет? Но он при этом очень много работает, тренируется… Это абсолютно простой парень, который также может ездить на метро и зайти в «Макдоналдс». На вертолёте он никуда не прилетал».

Матьё Вальбуэна, бывший одноклубник

«Ротенберг-старший сразу дал мне номер своего сына Бориса, чтобы я звонил ему, если у меня возникнут какие-либо проблемы».

Игорь Денисов, одноклубник по «Локомотиву» (в интервью ТАСС)

«Всё, что мы хотели с Черчесовым сказать, мы сказали друг другу один на один. Единственное, что я бы хотел ещё раз подчеркнуть, что приплести сюда Ротенберга — решение тех, кто, как это сейчас модно говорить, гонится за хайпом. Борис — мой одноклубник по «Локомотиву», прекрасный человек и профессионал. Это ясно всем, кто хоть какое-то время находится с ним в команде. Я отношусь к нему с большим уважением; и я особо хочу подчеркнуть, что к этому конфликту он никак не причастен».

Фото: РИА Новости

Кевин Кураньи, бывший одноклубник

«Однажды он поставил свою машину так, что перекрыл несколько мест на общей парковке перед раздевалкой. Мы говорим ему: «Ты не можешь так делать, ты кто, президент клуба? Тогда его папа ещё не был президентом. Мы взяли его машину и поставили прямо посреди поля. Когда все вышли на тренировку, то были в шоке».

Иван Соловьёв (в интервью «Р-Спорт»)

«Борис всё время старался, он в клубе с 2011 года, уходил в аренду. Парень очень старательный, он никого не раздражал, адекватный. Он же мог сидеть и курить бамбук, а он работал и, слава богу, своего добился. Я думаю, что он заслужил вызов в сборную Финляндии, он долго к этому шёл!».

Андрей Воронин (в интервью «Спорт-экспрессу»)

На самом деле, история со «смехом над дебютом Ротенберга» очень простая. В футбольных командах, как и вообще во многих компаниях, есть традиция: новые игроки после подписания контракта проставляются. А Боря этого не сделал. И я его постоянно подкалывал: мол, ну когда? На что Ротенберг всегда говорил: «Когда сыграю свой первый матч». И вот с «Уралом» меня меняют, и вдруг я вижу, что как раз Борька и выходит! Естественно, тут же обратил внимание партнёров на это, а потом шепнул ему: «Всё, жду проставы!» А он человек солидный и через недельку действительно собрал команду и выполнил обещание».

Дмитрий Селюк, агент (в интервью Sports.ru)

«Я его взял потому, что Борю всё время обманывали – то в «Алании», то в «Кубани». Не давали играть, думали, что это папин сынок. А мои футболисты играли вместе с ним в этих клубах и говорили мне, что он не хуже других. И я просто увидел эту самоотдачу, увидел, как Боря выкладывается на поле, и понял, что хочу работать с ним. Боря мог бы благодаря своим родственным связям лежать на кровати и в потолок плевать. Но он — трудяга. В 2012-м я устроил его в кипрский «Олимпиакос», и он там был одним из лучших». И в «Динамо» достойно выглядел. Получил вызов в сборную Финляндии. Тоже папа помог?».