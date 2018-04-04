Как человек стал великаном. Роналду — за пределами гениальности

В детстве на родительской книжной полке мое внимание всегда привлекал один том. Между затертым до состояния «а помнишь, когда-то у меня была обложка?» географическим атласом и «Графом Монте-Кристо» стояла книга, название которой не переставало меня интересовать. Я так и не открыл эту книгу — мне всегда больше нравилось фантазировать, что же может под этим названием скрываться. А название было такое: «Как человек стал великаном».

После примерно любого выдающегося перформанса Криштиану Роналду вновь и вновь поднимается один и тот же вопрос: гений ли этот парень? Обсуждать это за 15 лет никому не надоело, и обычно главная конфигурация дискуссии — сравнение с Лионелем Месси, гениальность и инопланетное происхождение которого никем никогда не оспаривается. Про Роналду же говорят: это не гений, а парень, который сделал себя сам.

Ну уж нет. Сделал себя сам Томас Мюллер, человек без ярких умений, вошедший в мировой топ. Сделал себя сам Златан Ибрагимович, намешавший в теле балканского мальчика из Русенгорда бешеный коктейль из зашкаливающего эгоцентризма, пластики эквилибриста и мощи буйвола. Баскетболист Ману Джинобили, мышцы которого в его 40 лет облысения работают лучше, чем у 20-летних первогодок, сделал себя сам. Все это великие спортсмены, но все же при этом именно люди — мы знаем, что у них обычная для человека приватная жизнь, обычные для человека интересы и эмоции. Когда речь заходит о Роналду, категория «человек» перестает быть актуальной.

Есть такое весьма заштампованное выражение — «служение своему делу». Обычно оно довольно размыто, хоть и до скрежета зубов пафосно, но в случае с Криштиану подходит максимально точно: он действительно посвятил себя одной идее фикс, одному стремлению. Дело, которому служит Роналду, — не спорт, как у Мюллера, Златана и Ману. Его дело — абсолютно ницшеанское по своей сути: построить в себе нечто большее, чем просто человек. Сделать себя тем самым уберменшем, который превзойдет человека настолько же, насколько тот превзошел обезьяну. Сделать себя великаном.

И Криштиану преуспел в этом.

Любовь и ненависть к Роналду существуют строго параллельно, но это не критерий его оценки. Невозможно любить или ненавидеть математическую формулу, можно любить или ненавидеть гордеца, который с чувством полного собственного превосходства ее вывел и предъявил людям, которых в момент стал считать ниже себя. И в этом разница: гордец, выведший формулу, — это к Златану, который остается все же человеком. Криштиану стал самой этой формулой, принявшей совершенство.

И именно поэтому нет и не может быть выбора между Месси и Роналду — это не красная и синяя таблетки Морфеуса. Месси играет, как бог, Роналду — как разум, постановивший, что бог умер. О Месси напишут байопик, про Роналду снимут документальные фильмы. Месси — гений, Роналду — великан.

Великан в майке с седьмым номером в прыжке через себя поднимает ногу выше крыши стадиона «Ювентуса», заставляя гениального Зинедина Зидана хвататься за голову. Нам остается только радоваться, что мы могли видеть это своими глазами.