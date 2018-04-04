Аллегри сказал, что «Ювентус» не в чем упрекнуть? Вообще-то, есть

Массимилиано Аллегри говорит красиво. Он обратился к болельщикам в «Твиттере» ночью после разгрома. «Я понимаю разочарование. Оно справедливо. Но я боюсь упрекать команду, которая боролась, играя против лучших в мире. И в спорте, и в жизни одни оказываются лучше других. Им аплодируют. А другим остаётся лишь работать, чтобы стать сильнее. Теперь мы должны быстро встать на ноги».

Да, красиво. Во-первых, никаких жалоб на результат. Максимальное уважение к сопернику. Фраза про аплодисменты – намёк на Криштиану. Наконец, сам факт такого обращения в «Твиттере» — редкость. Это выходит за рамки пресс-конференций и официальных комментариев, это слова, сказанные напрямую болельщикам. Аллегри и сам заслуживает за это аплодисментов. Вот только… «Не в чем упрекнуть»? Что-что? Минуточку. «Ювентус» есть в чём упрекнуть.

Роналду делает всех. Как «Реал» опять разгромил «Ювентус» Криштиану уничтожил соперника.

Обойдёмся без хейта и конспирологии. Без предположений, что другая схема была бы эффективнее, а другой набор игроков в старте – сильнее. Мы этого не знаем. Будем исходить только из того, что нам известно.

План А работал три минуты

Нам известно, что Аллегри поставил в центр полузащиты Бентанкура и Хедиру против Иско, Модрича и Крооса. Это означает только одно: «Ювентус» не собирался даже обозначать борьбу за мяч в центре поля. Никакого прессинга в районе центрального круга, никакого контроля мяча. Только контроль соперника, только игра за линией мяча. Прессинг включался, когда «Реал» переходил на треть поля «Ювентуса». И прессинг включался в атаке, когда хозяева были в одном перехвате от опасного момента.

Обеспечить интенсивную смену фаз (оборона/атака) должны были Дуглас Коста и Алекс Сандро – игроки, которые играли за линией мяча на своей половине поля и помогали Дибале и Игуаину прессинговать на чужой.

Такой план предусматривал защиту счёта 0:0 и расчёт на случайный эпизод/ошибку соперника в атаке. Забивать «Реалу» Аллегри собирался без розыгрыша мяча в центре. Только контратаками, только флангами. Нет смысле рассуждать о том, хороший это был план или нет. Через три минуты игры он стал бесполезным. «Реал» не то чтобы хорошо играет по счёту, но не стремится постоянно владеть мячом на чужой половине поля. При Зидане команда стала очень, очень прагматичной – это не новость.

«Ювентусу» пришлось пытаться владеть мячом. Но с центром поля Хедира — Бентанкур качество владения не создавало «Реалу» проблем. Фактически с 3-й по 63-ю минуту шла вязкая игра в центре поля с двумя-тремя взрывами. Если не знать, что мы наблюдаем один из главных матчей сезона по уровню команд и по контексту соперничества, простительно было об этом не догадаться. Да, это типичная игра «Ювентуса», но в типичной ситуации туринцам не нужно отыгрываться. План нужно было менять. Делать замены в полузащиту, чтобы улучшить контроль мяча. Это то, в чём можно упрекнуть самого Аллегри. Но не только это.

Массимо Аллегри Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Ветераны «Ювентуса» не были надёжны

Глядя на гол Роналду, есть искушение сказать, что именно он деморализовал соперника и заодно убил интригу в матче. Я не согласен. Такой гол – удивительная редкость, но в убийство интриги внесли вклад и хозяева.

Кьеллини, Барцальи и Буффону 33, 36 и 40 лет. Они видели в футболе всё. Буффон спасал ворота «Пармы» от ударов Зидана, когда Зидан ещё был игроком «Ювентуса». Кьеллини устраивал многомесячную дисквалификацию для Суареса после представления со слезами и следами укуса на плече. У таких людей просто не могут дрожать коленки. Физически не могут. Всё-таки возраст ещё не тот (извините). Но вот дрожали ведь. Бессмысленный подкат Кьеллини – разве он случился потому, что они с Буффоном не сыграны? Или потому что Джорджо, эта стена с локтями, просто паниковал и ничего вокруг себя не видел, а Буффон слишком нервничал, чтобы заорать «мой!»? Это они подарили «Реалу» шанс на второй темп атаки, а Роналду – шанс на шедевр.

Через 15 минут был ещё один эпизод, когда Барцальи и Кьеллини вместе с разных сторон пошли в подкат на мяч и помешали друг другу, когда рядом не было никого из игроков «Реала». Мяч ушёл на угловой.

Эти люди видели в футболе всё. Ещё 10 лет назад. Почему они были в такой панике? Да, это тоже упрёк Аллегри. Ветеранов не нужно настраивать на большой матч. Они в состоянии настроиться сами. Главное – не испортить. Если они нервничают, не смотрят друг на друга и допускают детские ошибки, значит, не испортить не удалось. Кстати, возрастных лидеров в Италии принято называть сенаторами. В этом слове есть уважение к возрасту, но нет скидки на слабости, как в слове «ветеран». После вчерашнего приходится говорить «ветераны», а не «сенаторы».

Добавим ещё кое-что. Отмашки Дибалы, споры с судьёй Игуаина– сюда же. Провал Де Шильо и Косты на третьей минуте, когда они вдвоём побежали на Марсело и забыли про Иско – сюда же. Как-то многовато ошибок для команды, которая вышла ловить соперника на ошибках.

«Реал» не провёл выдающийся матч

Мы переходим к главному впечатлению от игры. Не устаю повторять, что в прошлом году «Реал» стал лучше всех в Испании и Европе не благодаря качеству игры, а благодаря умению брать чужое, если оно плохо лежит. Более 20 очков, заработанных в чемпионате в последние 10 минут игрового времени, – лучшее подтверждение. «Реал» не прощает слабостей, но и сам их не лишён.

«Ювентус» же не только был слаб, но и многое прощал «Реалу». Например, слабую игру на подборах перед штрафной. Да и просто потери: гости пять раз теряли мяч (не вследствие прессинга «Юве») на своей трети поля. «Ювентус» много бил издали, хотя мог использовать второй темп атаки куда лучше. На 11-й минуте мы увидели, как это может быть: с врыванием Бентанкура в штрафную, а после блокировки удара – диагональю на Игуаина. Вот это было правильное использование зон, которые оставляет «Реал». Только ведь не Бентанкур должен в такой ситуации выходить на удар. Да и сам Игуаин допустил ошибку при приёме мяча: он видел, что находится в офсайде, и сделал два шага назад, но не дошёл и побежал обратно.

В этом моменте «Ювентус» некачественно использовал слабость «Реала» при атаках вторым темпом. А в дальнейшем, вместо того чтобы развить этот аспект игры и улучшать позицию для удара, просто бил издали по воротам. При том, что за контроль мяча в центре отвечали Хедира и Бентанкур, так тратить второй темп атаки вдвойне странно.

«Ювентус» действительно слабее, но дело не в этом

Подчеркну ещё раз: мы обходимся без хейта и конспирологии. Аллегри прав, когда говорит, что «Реал» просто лучше. Вот Игуаин на 21-й минуте бил из очень сложной ситуации по сильно закрученному мячу – хороший получился удар, но не забил. Вратарь спас. А Роналду на 64-й минуте бил из куда более сложной ситуации – и забил. В этом контексте действительно можно говорить о том, что «Реал» сильнее. Кстати, мы и так знали, что «Реал» индивидуально сильнее, да и Аллегри тоже. Тем важнее было подготовить командный ответ.

Нельзя упрекать Игуаина или Бентанкура за то, что те не забили в действительно непростых ситуациях. Или Кьеллини в том, что тот не попал по мячу в чужой штрафной. Нельзя упрекать весь «Ювентус» за то, что команда смирилась с поражением в меньшинстве при счёте 0:2 и бросила играть.

Но можно упрекать в том, что коллективная игра, на которую Аллегри сделал ставку, дала сбой уже на третьей минуте. В том, что лидеры паниковали. В том, что команда не использовала слабые места «Реала». В том, что тренер час не менял изначальный план на игру, который уже не имел смысла. В общем, «Ювентус» есть в чём упрекать. Поводов даже многовато.