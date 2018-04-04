Роналду делает всех. Как «Реал» опять разгромил «Ювентус»

Комплексы «Ювентуса», комплексы «Реала»

Участники матча «Ювентус» – «Реал» и болельщики команд так или иначе возвращались мысленно в июнь 2017-го. В финале прошлой Лиги чемпионов в Кардиффе «сливочные» разобрали соперника на части и отправили его на свалку нереализованных амбиций. Мадрид красиво победил с крупным счётом 4:1. Перед новой встречей с испанцами главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри говорил о ментальной силе: «В первые 15 минут второго тайма финала мы психологически страдали и просто сдались в какой-то момент, а «Реал» смог следом за вторым мячом отправить в наши ворота и третий. Теперь мы намерены доигрывать все эпизоды до конца. Наша цель — играть на одном уровне с «Реалом» и взять верх».

Голкипер «Старой синьоры» Джанлуиджи Буффон, конечно же, обладает очень сильной психологией, но и он признался, что мысли об очередной встрече с Криштиану Роналду мешают ему спать по ночам. Ничего удивительного, ведь португальский нападающий забил до сего дня семь голов в пяти матчах с «Ювентусом». В нынешней Лиге чемпионов обладатель «Золотого мяча» забивал во всех играх группового этапа и плей-офф, а его результативная серия в ЛЧ, которая началась как раз с июньского финала, достигла девяти матчей. Роналду повторил рекорд Руда ван Нистелроя и намеревался превзойти его.

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Впрочем, хозяев должна была воодушевлять статистика домашних выступлений против лучшей команды мира. Она пыталась превратить в фаворита именно «Ювентус». В последних шести играх с «Реалом» в Турине итальянцы одержали пять побед при одной ничьей.

Бензема блокирует, Роналду забивает

Теперь Буффон будет спать ещё хуже! Игра на стадионе «Ювентуса», можно сказать, началась со счёта 0:1, поскольку Криштиану уже на 3-й минуте увеличил свою сумасшедшую серию до десяти матчей. Марсело с Иско, безусловно, здорово довели мяч до штрафной хозяев, однако особой похвалы заслужил за этот эпизод Карим Бензема. Французский нападающий, по сути, заблокировал двух защитников «Старой синьоры», благодаря чему Роналду смог беспрепятственно нанести удар по воротам – без шансов для голкипера.

Интересно, что Зинедин Зидан почти полностью поменял полузащиту по сравнению с ответным матчем с «ПСЖ», где главный тренер «Реала» сделал акцент на сдерживание соперника. В Турине средняя линия «сливочных» выглядела куда привычнее, чем в Париже: Тони Кроос, Лука Модрич и Иско вышли на поле, а Матео Ковачич, Марко Асенсио и Лукас Васкес заняли места на скамейке запасных. Возможно, после быстрого гола своей команды Зидан пожалел, что в основе нет Ковачича, так как тактическая задача поменялась. Тем более «Ювентус» в ответ организовал несколько потенциально опасных выпадов через центр: проникающий пас на Пауло Дибалу, неожиданный рейд вперед Джорджо Кьеллини, заброс из глубины на Гонсало Игуаина. Чувствовалось, насколько сильно заведён Игуаин в игре со своей бывшей командой. Он, кажется, двигался больше, чем обычно, а эмоции били из Гонсало фонтаном. Именно Игуаин имел лучший момент до перерыва, когда выиграл борьбу у защитника и бил из убойной позиции после подачи со штрафного – Кейлор Навас сыграл так, что заслужил, должно быть, аплодисменты и от коллеги Буффона.

«Старая синьора» просит пенальти

Тем не менее в целом «Реал» контролировал ситуацию на поле. Команда Зидана сбивала темп при помощи контроля мяча на высочайшем уровне, а осторожность «Ювентуса», который не рисковал с высоким прессингом и не вынуждал испанцев ошибаться, играла в пользу гостей. Понятно, что команда Аллегри опасалась контрвыпадов «сливочных». Одна из быстрых комбинаций Мадрида завершилась тем, что Кроос пробил в перекладину. Забей немецкий полузащитник – всё закончилось бы уже на 36-й минуте. А так интрига прожила до середины второго тайма.

«Ювентус» по такой игре надеялся, прежде всего, на стандарты. Включая пенальти. До перерыва итальянцы как минимум трижды выпрашивали одиннадцатиметровый: в штрафной «Реала» падали Кьеллини и Дибала, кроме того, однажды мяч попал в руку Каземиро. Но, пожалуй, турецкий судья Джюнейт Чакыр во всех моментах принимал верное решение, не указывая на «точку». Скорее у Чакыра были основания поставить пенальти в ворота «Ювентуса», когда Даниэль Карвахаль при входе в штрафную получил по лицу от Квадво Асамоа.

Криштиану заставляет Зидана схватиться за голову

«Ювентус» добавил в агрессии во втором тайме и что-то создал, но какое это имело значение, если в составе «Королевского клуба» был великолепный Роналду? Точно, теперь Криштиану надолго лишил сна Буффона. Всю красоту второго гола обладателя «Золотого мяча» невозможно описать словами. Даже Зидан схватился за голову, увидев, как португальский нападающий забил ударом через себя. Этот гол, кстати, заставил вспомнить другой мяч из игры «Ювентус» – «Реал» – Марио Манджукича в финале прошлой Лиги чемпионов.

«Реал» наслаждался своим превосходством, которое укрепило удаление за вторую жёлтую карточку Дибалы. Аргентинец, сам того не желая, едва не сломал Карвахаля. Роналду поучаствовал в третьем голе Марсело, а в концовке был очень близок к хет-трику. Конечно, он не жалел «старичка» Буффона, просто иногда и Криштиану не везёт. В любом случае Роналду вырвался на первое место по количеству голов во всех турнирах нынешнего сезона. И это после тяжёлой осени в Примере!



Опять разгром. Мадрид – в полуфинале. Ответный матч будет пустой формальностью. «Ювентусу» не стоит уповать даже на чудо. Такие чудеса в футболе не происходят.