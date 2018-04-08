«Сити» уязвим. Проблема команды — в её психологии победителя

Главная составляющая успеха Хосепа Гвардиолы — даже не тактическая. Если бы только тактика определяла результат в футболе, Марсело Бьельса был бы вечным чемпионом, а Карлос Террасас тренировал топ-клуб (а вы даже не знаете без «Гугла», кто это). Тактика — ещё не всё и точно не всегда главное. Основной залог величия Пепа — психологическая работа с людьми, которых он видит рядом с собой.

Вы должны были заметить, что он всегда за своих футболистов. Возможно, вы уже не помните, но тренерская карьера Гвардиолы началась со сложнейшего челленджа: Хави в «Барселоне» потерял вкус к футболу, пошли слухи о его трансфере в Англию. Одним разговором с ним было не ограничиться, и Пеп знал это. Гильем Балаге в своей книге о Гвардиоле рассказывает, как часто тренеру приходилось общаться с Хави, чтобы вернуть его в чувство и дать гениальному полузащитнику то, чего он лишился — чемпионский менталитет и жажду быть безошибочным.

Чемпионство откладывается. Моуринью обыграл Гвардиолу, уступая 0:2 «Манчестер Юнайтед» победил в манчестерском дерби, не позволив «Сити» досрочно стать чемпионом, и закрепился на втором месте.

И так было постоянно. У Данте проблемы в «Баварии»? Гвардиола публично говорит, что никто, кроме Данте, ему не нужен. Все хихикают над Клаудио Браво, который пропускает всё, что летит в створ? После первой же удачной игры Пеп заявляет, что в полном восторге от того, как выступил его вратарь. Так, в замесе с виртуозной тактической работой, которая даёт результаты, рождается видимая неуязвимость команд Гвардиолы.

Но всякий раз его команды ходят по краю. Грань между гениальностью и сумасшествием, как известно, не слишком заметна, а когда речь идет о неуязвимости и провале, грань еще тоньше. Одного раздражающего фактора достаточно, чтобы то, что ты запрограммировал в своей голове, разрушилось.

На этой неделе мы увидели, как это работает.

На этой неделе мы увидели оборотную сторону успешности работы Гвардиолы. Сильнейшая тренерская сторона Пепа является одновременно и слабым местом его команды, ее проблема — в психологии победителя, которую вырабатывает Пеп. Игроки, вдохновлённые Гвардиолой, настолько уверены в собственной непогрешимости, что сталкиваясь с реальностью, могут сбиться с курса, который выглядел непреложным. И в этом отличие ментальной работы Пепа от того, что делают со своими игроками тот же Моуринью или Симеоне: они — напротив — гипертрофируют реальность, чтобы игроки ежесекундно сохраняли трезвый ум и не теряли земли под ногами. И поэтому в состоянии покоя команды Гвардиолы всегда будут на три головы выше всех остальных психологически, но под воздействием раздражающих факторов команды Маура и Симеоне окажутся сильнее.

В матчах с «Ливерпулем» и «Юнайтед» игроки «Сити», получившие электрошокером по сердцу, начали вести себя несвойственно. Здесь можно вспомнить и разговоры с арбитрами, и грубость Кевина Де Брёйне (он, кстати, и в Германии показывал менталитет гениальности в состоянии покоя — под раздражением он начинал нервничать, что отражалось на игре), и полные бессилия глаза Габи Жезуса после безобразного фола, совершенного от отчаяния в концовке дерби. Но самый показательный эпизод, как мне кажется, был другим.

Минут за семь до конца игры с «Юнайтед» игроки Гвардиолы проводили очередную позиционную атаку, и перевод с фланга в полуфланг позволил Лерою Сане совершить крайне перспективное открывание в совершенно пустой коридор. Но пас пошёл не на Сане, и тот моментально взбесился, замахал руками и остановился, хотя мяч остался у его команды. Именно это проявление раздражения от уязвимости — самое страшное для команд Гвардиолы. Можно бить по ногам соперников от обиды, можно коллективно выпрашивать пенальти, можно пинать ногами рекламные щиты — все это не касается основы футбола Пепа. Гвардиола всегда требует от игроков много бегать, чтобы занимать лучшие позиции на поле, чтобы вскрывать слабости в построении игры соперником. И в тот момент, когда футболист в раздражении останавливается, — это уже чистосердечное признание того, что всё пошло не так.

И эта проблема стала слабой стороной «Сити», сильно отдалив на этой неделе команду от мечты выиграть Лигу чемпионов. Гвардиоле есть ещё о чём говорить со своими футболистами.