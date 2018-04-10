Вывел сборную на чемпионат мира и был уволен. Опять

Есть такая работа — сборные на чемпионаты мира выводить. Вахид Халилходжич справляется с ней идеально. Три попытки – все три удачные. Но потренировать команду на чемпионате мира Халилходжичу удалось всего раз. Что с ним не так?

Спад Японии: стагнация или хитрый план?

Ничья со сборной Мали и поражение от Украины в товарищеских матчах. Это, конечно, серьёзно. В рейтинге ФИФА эти команды занимают 35-е и 67-е места. Правда, Япония на 55-м месте, так что оба поражения трудно назвать сенсационными. Но дело в том, что они совпали с ухудшением результатов в официальных матчах. Сборная выиграла отборочную группу, но смазала концовку ничьей с Ираком и поражением от Саудовской Аравии. А в Кубке Восточной Азии (мощный турнир для Гуама, Таиланда, Китая, Тайваня, Монголии, Макао и так далее) японцы были разгромлены в решающем матча с Южной Кореей — 1:4.

Почему результаты ухудшились? Вообще-то, Халилходжич – непредсказуемый тренер, который способен на резкие тактические и кадровые ходы. Четыре года назад в сборной Алжира он провёл кадровую революцию уже после того, как закончился отборочный турнир. Перешёл на игру в пять защитников, включил в команду несколько новых игроков (включая Мареза). И в 2014 году в Бразилии Алжир сначала опередил Россию в группе, а потом только в дополнительное время проиграл Германии.

Матч жизни тренера Халилходжича Война, ранение, эмиграция, непонимание начальства и нелепые увольнения: невзгоды не сломали Вахида Халилходжича – сделали только сильнее!

Возможно, такие же резкие перемены ожидали и Японию. Схема, по которой играет команда, не меняется уже год: 4-3-3 с двумя опорными полузащитниками. Но, обеспечив первое место в квалификации, Халилходжич начал массово применять ротацию. В играх с Бразилией, Бельгией, Северной Кореей, Южной Кореей, Китаем, Украиной и Мали в старте у японцев вышли 33 разных футболиста.

Больше всего это напоминало грандиозный смотр всех ресурсов перед турниром. Возможно, ради этого тренер пожертвовал результатом в домашнем Кубке Восточной Азии. Но итоговое второе место всё-таки не провал для 55-й команды ФИФА, да и Япония не настолько стабильно добивается успехов в этом турнире (выиграла его однажды). Но в федерации посчитали по-другому. За два месяца до чемпионата мира Халилходжич потерял работу. Это уже очень необычная ситуация, но два обстоятельства делают её уникальной.

Чёрная работа сделана — можно прощаться

1) Халилходжича не впервые увольняют из сборной после того, как он вывел её на чемпионат мира. В 2009 году он выиграл отборочную группу с Кот-д’Ивуаром, но после неудачного выступления на Кубке Африки был отправлен в отставку. Ивуарийцы тогда срочно подписали Свена-Йорана Эрикссона, но в ЮАР не вышли из группы, и уже через два месяца Эрикссон ушёл. Зачем было нужно менять тренера, никто не понял. Но второе обстоятельство ещё важнее.

Акира Нисино возглавил сборную Японии

2) Новым главным тренером сборной стал Акира Нисино. Он не работал тренером с 2015 года, когда его клуб «Нагоя Грампус» занял 10-е место в чемпионате Японии. Но дело даже не в этом, а в том, что последние два года Нисино был техническим директором в японской федерации футбола. Неловко вышло.

Это признаёт и сам Нисино. «Как технический директор, я должен был поддерживать тренера. Я чувствую ответственность за его увольнение. Принять это решение в такой момент было очень трудно. Но улучшение игры сборной – это приоритет, и я взялся за эту работу, потому что должен думать о сборной, а не о себе». Красиво, не правда ли? Технический директор, который «должен поддерживать главного тренера», выведшего сборную на чемпионат мира, за два месяца до турнира занимает его должность. Потому что «думает о сборной, а не о себе».



Как минимум это звучит немного самонадеянно. Всё-таки Халилходжич выигрывал клубные трофеи в четырёх странах из пяти, где работал. А в тот единственный раз, когда его не уволили из сборной перед чемпионатом мира, его Алжир стал сенсацией. Нисино говорит так, как будто сомнений в превосходстве его квалификации по сравнению с предшественником нет: он и хотел бы оставить тренера, но надо игру сборной улучшать.



Президент Федерации Кодзо Тасима тоже прокомментировал отставку: «У Халилходжича была страсть и любовь к футболу. Но ему не хватало коммуникации и доверия игроков после товарищеских матчей в Европе. И мы вместе приняли такое решение. Мы просто хотели увеличить шансы на победу на чемпионате мира. Пусть даже на один-два процента». Ладно, такая цель, конечно, всё меняет.