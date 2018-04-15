«Мы тут не пальцем деланные». «Спартак» отозвал протест

Президент «Урала» Григорий Иванов вышел из технической зоны и тут же сказал: «Спартак» отозвал протест».

Это было довольно странно, потому что до этого никто не знал, что красно-белые его подавали. «Нет протеста, — продолжил он и протянул бумагу из РФПЛ с разрешением Андрею Егорычеву участвовать в матче. — Мы тут не пальцем деланные. Или только вы, москвичи думаете, что у вас всё правильно, а у нас неправильно?!»

«Спартак» может подать протест, но так за чемпионство не борются Кабинетные игры не для Карреры — он разочарован поражением от «Урала», после которого «Локо» уже вряд ли возможно достать.

— «Урал» победил «Спартак». Открытие стадиона получилось на славу?

— Конечно! Самое главное — результат. «Спартак» есть «Спартак», и не важно, в ранге чемпиона он приехал или нет. Обыграть народную команду всегда приятно.



— Сейчас у «Урала» появился стадион – это стимулирует увеличение бюджета и задачу выхода в Еврокубки?

— Ничего невозможного нет. Я уже говорил, что моя мечта — Лига чемпионов. И дай бог, чтобы при моей жизни у нас это получилось. Я работаю 15 лет в клубе, мы были в разных лигах, сезон на сезон не приходится, но этот точно можно занести нам в актив. Мы не потерпели ни одного крупного поражения, будем стараться двигаться вперёд.



— Просто если заявить о своих целях раньше, можно, например, вернуть Олега Шатова, который плачет из-за «Зенита»…

— Он же плачет по «Зениту», а не по «Уралу». Если бы по нам, мы бы его вернули.

— Ещё один бывший игрок «Урала» Фёдор Смолов получил жёлтую карточку за симуляцию и сказал, что если её не отменят, то с нашим чемпионатом все понятно. Что об этом думаете?

— Федя никогда не симулировал и не «нырял» и не будет этого делать. Наверное, молодым судьям нужно чуть-чуть внимательнее изучать манеру игры наших футболистов. Смотреть, какая история у футболиста, какое у него поведение. Смолов симулировать не будет, это не для него. Конечно, никакой жёлтой карточки там не было, а был пенальти. Следующий матч у «Краснодара» с ЦСКА, неправильно оставлять такую игру без одного из лучших футболистов. Я говорил судьям, что второе предупреждение стоит давать только тогда, когда отрывают ногу. Фёдор ничего не сделал — если судья сомневается, то он не должен показывать такую карточку!

— Отменить карточку нужно?

— Если отменить, тогда мы залезем в такие дебри, что после каждого матча команды будут подавать протесты. Да, жёлтая карточка Игорю Акинфееву когда-то была отменена, но это было другое. Есть регламент, его нужно соблюдать. Ведь можно отменить карточку, если её показали не тому игроку, но это другой случай.



— Станислав Черчесов после одного из матчей сборной вспомнил Владимира Ильина. Верите, что его вызовут?

— Я вообще-то верю в Рому Емельянова. Мы его наигрываем на позицию центрального защитника. Не хочу никого обижать, но он точно не хуже некоторых в сборной. Я бы его рекомендовал главному тренеру, но это только его выбор, и только ему решать.