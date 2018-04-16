Где и когда «Локомотив» станет чемпионом?

Результаты 26-го тура, похоже, окончательно развеяли сомнения в исходе чемпионской гонки РФПЛ. Две команды на букву «У» оказали неоценимую услугу «Локомотиву»: «Урал» – победой над «Спартаком», «Уфа» – ничьей с ЦСКА. Задача «железнодорожников» – аккуратно добрать своё – от этого глобально не изменилась. Уменьшилось количество недостающих для победы очков. Теперь-то уж точно судьба трофея целиком и полностью в руках лидера.

Растраты такого внушительного преимущества над противниками мастер Сёмин, конечно же, не допустит. Чего-чего, а опыта медальных походов в России у него больше, чем у всех коллег-преследователей, вместе взятых. Если кто-то ещё мысленно не подготовился к возвращению «Локо» на вершину, самое время это делать. Вопросы в массах вызывает уже не столько факт триумфа красно-зелёных, сколько дата его официального оформления. Рассмотрим варианты.

День подарков для «Локо». Следом за «Спартаком» очки теряет ЦСКА «Уфа» снова не победила «армейцев», но на этот раз может быть собой довольна.

Кто упускал лидерство за пять туров?

За семь сезонов по «европейской» системе, один удлинённый и шесть стандартных, лидер впервые оторвался от ближайшего преследователя на полдесятка баллов за пять туров до финиша. Но вы же помните, что у «Локо» в загашнике есть отложенный матч с «Ахматом»? Учитывая место проведения встречи (Москва), разный уровень мотивации и, чего греха таить, квалификации соперников, уже в среду эти «+5» относительно «Спартака» могут превратиться в «+8». Ликвидировать такой дефицит красно-белым тем более будет проблематично. Даже несмотря на то что трёх из четырёх оставшихся противников чемпион примет дома.

В недолгой пока истории осенне-весенних розыгрышей было два случая, когда лидер по итогам 25 туров не становился чемпионом – «Зенит» в 2014 году и «Ростов» в 2016-м. Но у них и отрыв от главного конкурента за одну шестую часть дистанции до финиша был чисто символическим – одно очко. В обоих случаях ЦСКА его технично отыграл. Более серьёзные гандикапы за пять последних матчей не отыгрывал никто.

Сколько ещё очков нужно взять «Локо»?

Благодаря сильной игре против прямых конкурентов «Локомотив» приобрёл приятный бонус – преимущество в личных встречах над столичными преследователями. Это значит, что если «Спартак» или ЦСКА вдруг догонят лидера по очкам, то всё равно останутся позади по дополнительным показателям. С обоими «Локо» сработал по одинаковой схеме: победа в гостях, ничья дома. Собственно, кандидатам в медалисты «железнодорожники» в этом сезоне вообще не проигрывали: «Краснодар» с «Зенитом» в первом круге тоже одолели. А даже если напоследок и уступят, кардинально это ситуацию едва ли изменит. В первую очередь «Локо» следует ориентироваться на чемпиона. Чтобы стать недосягаемым для «Спартака» (и тем более – для всех остальных), лидеру сезона нужно взять ещё семь очков. Это железная гарантия чемпионства вне зависимости от результатов позади идущих команд.

Из-за чего на самом деле выигрывает «Локомотив» Нет, судейство тут ни при чём.

Где «железнодорожники» доберут недостающие очки?

«Локомотив» – «Ахмат». Прогноз: 3 очка.

«Ахмат», дважды внутри одного сезона деморализованный тренерскими отставками, доигрывает сезон без особых турнирных задач. Ничего нового – так происходит буквально каждую весну. Демонстрируя повышенную боевитость дома, в гостях южане редко совершают подвиги, а в этом сезоне лимит выездных свершений они, кажется, уже перевыполнили, отобрав по три очка у «Ростова» и ЦСКА. После увольнения Кононова «Ахмат» разжился в гостях одним баллом из 12 возможных. В Черкизово грозненцы не побеждали никогда, ни под старой вывеской, ни под новой – едва ли выиграют и в грядущий мид-уик. Специфика РФПЛ такова, что кому на финише очки нужнее, тот их чаще всего и забирает.

«Локомотив» — «Уфа». Прогноз: 1 очко.

В прошлом сезоне «Ахмат» ускорил чемпионство «Спартака», а теперь может провернуть тот же фокус в пользу «Локомотива». Даже ничья грозненцев в Тушино может привести к досрочной коронации «железнодорожников». Но поскольку вероятность оной крайне невысока (причины приведены абзацем выше), Илье Геркусу не стоит планировать торжества на вечер понедельника (к окончанию встречи на «Открытии»), а его подчинённым-футболистам – считать три «уфимских» очка своей собственностью. У «Уфы» есть опыт побед на Большой Черкизовской, а её молодому, прогрессирующему тренеру будет приятно притормозить ещё одного лидера. На радость себе и двум своим бывшим клубам. Против команд такого плана, с трезвой самооценкой и грамотно выстроенной обороной, «Локомотив» традиционно испытывает муки творчества. Испытает и теперь.

«Краснодар» – «Локомотив». Прогноз: 3 очка.

«Краснодар» после расставания с Шалимовым будто вздохнул полной грудью. Опытные игроки ощутили ответственность за своего тренера – так и просится на язык параллель между учениками вечерней школы и их молодым классным руководителем Нестором Северовым из «Большой перемены» – и ещё более ответственно стали относиться к своим обязанностям. Результат психологической встряски налицо – победа над «Зенитом» в гостях и разгром «Арсенала» дома. На этой эмоциональной волне южане, безусловно, постараются догрести до Лиги чемпионов. Но этот-то порыв может и погубить их. «Локомотив» любит и умеет играть против таких романтичных натур — расчётливо и эффективно. В плане опыта между Мурадом Мусаевым и Юрием Сёминым – огромная пропасть. Он-то, видимо, и решит исход дела. В случае победы над «Уфой» «золотой» для москвичей станет даже ничья в Краснодаре. Поклонникам клуба уже стоит озаботиться билетами на Кубань…

«Локомотив» – «Зенит»

«Арсенал» – «Локомотив»

Прогнозировать результаты двух последних туров не имеет смысла – ибо степень решимости в них «железнодорожников» будет напрямую зависеть от статуса. Претендентом на титул «Локо» будет гарантированно собран и зол, чемпионом – расслаблен, миролюбив, может быть, даже слегка несвеж. С точки зрения маркетинговых служб, невозможно придумать более крутую кульминацию сезона, чем де-факто «золотой» матч с «Зенитом». Впрочем, поклонники команды не станут возражать против досрочного решения задачи. Трибуны родной арены они 5 мая заполнят в любом случае.

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