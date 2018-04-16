Кровавое дерби в Москве, неудача «Спартака» и судейский скандал с участием Смолова – в подборке лучших фото прошедшего тура РФПЛ.

«Короли Москвы» отрываются в борьбе за золото – в мгновениях 26-го тура РФПЛ

Дерби тура

«Локомотив» продолжает укреплять своё лидерство в чемпионате – дубль Антона Миранчука помог одержать разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:0.

Кровь тура

Противостояние «Локомотива» и «Динамо» было действительно жёстким – Владислав Игнатьев получил рассечение головы, а Антонио Эдеру потребовалась замена после удара Самба Соу локтем по лицу.

Юбилей тура

Болельщики «Динамо» поздравили свой клуб с 95-летием, однако результат матча омрачил праздничное настроение.

Стандарты тура

«Динамо» оказалось бессильным перед стандартами в исполнении «Локомотива» — три гола «железнодорожники» забили со штрафных.

Раздевалка тура

Эмоции «Локомотива» после разгрома «Динамо».

Ответ тура

Себастьян Дриусси ответил на критику от Роберто Манчини игрой – именно его гол принёс «Зениту» победу над «Анжи».

Посещаемость тура

Болельщики «Зенита» установили рекорд по средней посещаемости за сезон. Домашние матчи «Зенита» посетило в общей сложности 528 099 человек, а средняя посещаемость составила 44 008 зрителей.

Судейство тура

«Краснодар» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0, однако эта встреча запомнилась решением главного арбитра матча Артёма Чистякова дать жёлтую карточку Фёдору Смолову за симуляцию вместо назначения пенальти.

Стадионы тура

«Урал» успешно провёл первый официальный матч на новом домашнем стадионе и одержал победу над «Спартаком».

Фото: РИА Новости

Открытие стадиона «Ростов Арена» также принесло удачу её хозяевам – «Ростов» впервые одержал победу под руководством Валерия Карпина.

Фото: РИА Новости

Фото: fc-rostov.ru

Промахи тура

«Спартак» потерпел поражение впервые с августа и не смог ближе подобраться к «Локомотиву» в турнирной таблице.

Фото: РИА Новости

ЦСКА также потерял очки в матче с «Уфой» и вряд ли сможет догнать нынешнего лидера чемпионата.

Фото: pfc-cska.com

Амуниция тура

После столкновения с Романом Емельяновым Зе Луишу надели специальный защитный шлем.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Любовь тура

Первый официальный матч на «Екатеринбург Арене» не обошёлся без трогательных моментов.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Преданность тура

Для защитника «Рубина» Олега Кузьмина матч с «Амкаром» стал 200-м в составе казанцев. Кроме того, в этой встрече Кузьмин отличился голом и довёл счёт до разгромного.

Фото: rubin-kazan.ru

Дети тура

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Роман Шишкин с дочерью Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»