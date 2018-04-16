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Мгновения 26-го тура РФПЛ

«Динамо» — «Локомотив» — 0:4
Алёна Сахарова
Фото: fclm.ru
«Короли Москвы» отрываются в борьбе за золото – в мгновениях 26-го тура РФПЛ
Кровавое дерби в Москве, неудача «Спартака» и судейский скандал с участием Смолова – в подборке лучших фото прошедшего тура РФПЛ.
Футбол / РФПЛ

Дерби тура

«Локомотив» продолжает укреплять своё лидерство в чемпионате – дубль Антона Миранчука помог одержать разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:0.

Кровь тура

Противостояние «Локомотива» и «Динамо» было действительно жёстким – Владислав Игнатьев получил рассечение головы, а Антонио Эдеру потребовалась замена после удара Самба Соу локтем по лицу.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юбилей тура

Болельщики «Динамо» поздравили свой клуб с 95-летием, однако результат матча омрачил праздничное настроение.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стандарты тура

«Динамо» оказалось бессильным перед стандартами в исполнении «Локомотива» — три гола «железнодорожники» забили со штрафных.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Раздевалка тура

Эмоции «Локомотива» после разгрома «Динамо».

Ответ тура

Себастьян Дриусси ответил на критику от Роберто Манчини игрой – именно его гол принёс «Зениту» победу над «Анжи».

Посещаемость тура

Болельщики «Зенита» установили рекорд по средней посещаемости за сезон. Домашние матчи «Зенита» посетило в общей сложности 528 099 человек, а средняя посещаемость составила 44 008 зрителей.

Судейство тура

«Краснодар» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0, однако эта встреча запомнилась решением главного арбитра матча Артёма Чистякова дать жёлтую карточку Фёдору Смолову за симуляцию вместо назначения пенальти.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Стадионы тура

«Урал» успешно провёл первый официальный матч на новом домашнем стадионе и одержал победу над «Спартаком».

Фото: РИА Новости

Открытие стадиона «Ростов Арена» также принесло удачу её хозяевам – «Ростов» впервые одержал победу под руководством Валерия Карпина.

Фото: РИА Новости
Фото: fc-rostov.ru

Промахи тура

«Спартак» потерпел поражение впервые с августа и не смог ближе подобраться к «Локомотиву» в турнирной таблице.

Фото: РИА Новости

ЦСКА также потерял очки в матче с «Уфой» и вряд ли сможет догнать нынешнего лидера чемпионата.

Фото: pfc-cska.com

Амуниция тура

После столкновения с Романом Емельяновым Зе Луишу надели специальный защитный шлем.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Любовь тура

Первый официальный матч на «Екатеринбург Арене» не обошёлся без трогательных моментов.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Преданность тура

Для защитника «Рубина» Олега Кузьмина матч с «Амкаром» стал 200-м в составе казанцев. Кроме того, в этой встрече Кузьмин отличился голом и довёл счёт до разгромного.

Фото: rubin-kazan.ru

Дети тура

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Роман Шишкин с дочерью
Роман Шишкин с дочерью
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»
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