Самые неожиданные финалисты Кубка России

«Анжи»

Год: 2001.



Кого прошли: «Оазис», ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов».



Финальный матч: «Локомотив» — «Анжи» — 1:1 д.в. (4:3 по пенальти).



Дагестанский клуб выходил в финал Кубка России дважды, но явным ноунеймом был лишь в первый раз. «Анжи» проводил всего второй сезон после возвращения в РФПЛ. Первый закончился успешно. Команду уже тогда возглавлял Гаджи Гаджиев, и в 2000-м он смог вывести её в еврокубки с четвёртого места в чемпионате. Годом позже дела пошли хуже, Гаджиев ушёл, и в чемпионате клуб довольствовался 13-м местом. Зато почти выиграл Кубок России. В финале Нарвик Сирхаев открыл счёт на 90-й минуте, но «Локо» сравнял на 94-й и преуспел в серии пенальти.



У «Анжи» был ещё один финал — в 2013-м, но как раз его к разряду сенсаций не отнесёшь – это было бы некрасиво по отношению к Виллиану, Диарра, Это'О и сидящим на «банке» Шатову и Ахмедову. Вот только результат оказался таким же, что и 12 годами ранее.

«Ростов»

Год: 2003.



Кого прошли: «Кристалл», «Динамо-Спб», «Химки», «Анжи».



Финальный матч: «Спартак» — «Ростов» — 1:0.



В середине 2002-го донской клуб ждали серьёзные перемены. Президентом стал любитель компактного оружия Иван Саввиди, состав команды значительно обновился. Дальше – больше, сезон-2003 клуб начал с новым названием: тем, которое носит и поныне (кто не помнит, раньше «Ростов» был «Ростсельмашем»). Изменения оказались не только косметическими: в первый же полноценный сезон Саввиди явный середняк вышел в финал Кубка России. Впрочем, в чемпионате «Ростов» был всё так же безнадёжен, не пробившись в те годы даже в первую десятку РФПЛ.

Кошмар в Салониках! Матч прерван, Саввиди выбежал на поле с оружием. Видео Российский бизнесмен и его ПАОК снова угодили в скандальные хроники. Что происходит?

Иначе всё было в 2014-м. Команда под руководством Божовича выстрелила в Премьер-Лиге: его тандем с Дзюбой работал уже тогда. «Ростов» какое-то время даже лидировал в чемпионате, но финишировал лишь седьмым. Зато выиграл свой первый российский трофей в истории. Им как раз стал Кубок России: «Ростов» вырвал его в финальном матче с «Краснодаром». Испытав огромные сложности с лицензированием, клуб всё же пробился в еврокубки. Мало кто верил, что это было только начало…

«Терек»

Год: 2004.



Кого прошли: «Спартак» (Нальчик), «Черноморец», «Кубань», «Ротор», «Шинник».



Финальный матч: «Терек» — «Крылья Советов» — 1:0.



В начале века «Терек» после прозябания в низших дивизионах устремился вверх – в Премьер-Лигу. Уже на второй год после выхода в первый дивизион миссия была выполнена. За семь туров до окончания сезона «Терек» гарантировал себе место в высшей лиге России. В том же году команда выиграла свой единственный в истории трофей – Кубок России. В финале с «Крыльями Советов» единственный мяч забил Андрей Федьков: в том сезоне он рвал и метал, забив под сорок голов в первом дивизионе. Увы, победа в Кубке не привела к прорыву клуба: в первый же год «Терек» покинул РФПЛ, заняв последнее место. Тем не менее он до сих пор остаётся единственной командой первого дивизиона, выигравшей Кубок.

«Крылья Советов»

Год: 2004.



Кого прошли: «Газовик-Газпром», «Зенит», ЦСКА, «Торпедо-Металлург».



Финальный матч: «Терек» — «Крылья Советов» — 1:0.



«Крылышки» вышли в финал в один год с «Тереком», и эта афиша была, пожалуй, самой странной в истории решающих матчей турнира. Да, Самара в том сезоне заняла место в тройке, но то было исключением: «Крылья» считались заурядным середняком, лишь изредка претендуя на что-то большее. Финал между клубом из первого дивизиона и командой-выскочкой? Ну, такое…



В том сезоне в Самаре играли Александр Анюков и Андрей Каряка, а главным тренером был Гаджи Гаджиев, только-только покинувший «Анжи». Надо отдать должное «Крыльям», в Кубке России они прошли очень серьёзных соперников. В финале волжский клуб напоролся на «Терек», выдающий отличный сезон в первой лиге (см. выше). 90 минут борьбы, несколько упущенных моментов и пропущенный гол в концовке: бронза осталась единственным достижением «Крыльев» в их лучшем сезоне в российской истории.

«Химки»

Год: 2005.



Кого прошли: «Балтика», «Рубин», «Алания», «Торпедо», «Амкар».



Финальный матч: ЦСКА – «Химки» — 1:0.



Не всем понятно почему, но в 2004-м за подмосковные «Химки» всерьёз взялись инвесторы: в деле был даже бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. В клуб пришла группа именитых футболистов — Тихонов, Бесчастных, Березовский. К слову, там же какое-то время поиграл Павел Погребняк. Все эти усилия не помогли клубу выйти в РФПЛ, зато «Химки» сверкнули в другом турнире. Уже год спустя клуб вышел в финал Кубка России. В Черкизово на их матч с «армейцами» собралось 24 тысячи зрителей: для «Химок» настала минута славы. Вернее, 90 минут. За эти полтора часа подмосковные футболисты пропустили один мяч от Жиркова и упустили трофей. Позднее, в 2006-м, «Химки» всё же вышли в высшую лигу. Правда, ненадолго.

«Амкар»

Год: 2008.



Кого прошли: «Ротор», «Терек», «Москва», «Урал».



Финальный матч: ЦСКА – «Амкар» — 2:2 (4:1 по пенальти).



Самый стабильный середняк РФПЛ последних лет в 2008-м будто бы ошибся этажом. В первый сезон Миодрага Божовича в России «Амкар» замахнулся на четвёртое место! Этот результат стал лучшим для клуба в его истории, но веселье продолжилось и в Кубке страны. Там пермяки вышли в финал, едва не оставив без трофея ЦСКА. Клубы бодались до серии пенальти, и лишь в ней фаворит оказался сильнее. Или просто удачливее. А пермяки уже на следующий год закончили сезон 13-ми.

«Сибирь»

Год: 2010.



Кого прошли: «Динамо» (Барнаул), «Кубань», «Урал», «Луч-Энергия», «Алания».



Финальный матч: «Зенит» — «Сибирь» — 1:0.



Ещё одной командой-выскочкой в истории Кубка России оказалась «Сибирь». В том сезоне клуб только-только вышел в Премьер-Лигу, но фанам хотелось чего-то особенного. Этим особенным стал выход в финал Кубка, хотя, честно говоря, «Сибири» повезло с соперниками на пути к финалу. В итоге сибиряки ожидаемо проиграли в финале, и в Европу нас поехал представлять аутсайдер чемпионата. Чем здорово взбесил российских болельщиков. Сибирские парни разозлились и прошли в турнире кипрский «Аполлон», но против «ПСВ» аргументов не нашлось. После нашумевшей победы дома (1:0) был провал в Эйндховене (0:5). И да, из РФПЛ команда в итоге тоже вылетела – ещё за несколько туров до окончания чемпионата.

«Спартак» Владикавказ (в прошлом – «Алания»)

Год: 2011.



Кого прошли: «Камаз», «Горняк», «Сатурн», «Ростов».



Финальный матч: ЦСКА – «Спартак» (Владикавказ) — 2:1.



Вот уж кому действительно подфартило на пути к финалу Кубка России, так это «Алании» в сезоне-2010/11. Мало того что за четыре стадии им попался лишь один клуб РФПЛ (и тот отнюдь не лидер), так ещё и одну из встреч владикавказцам играть вовсе не пришлось: «Сатурн» снялся с соревнований из-за финансовых проблем. Леониду Слуцкому пришлось прилично понервничать в Ярославле в процессе завоевания своего первого трофея, но в конечном итоге всё закончилось благополучно для ЦСКА.



На этот раз Россию в Европе представлял клуб первого дивизиона, и результат был примерно тот же, что и годом ранее: проход «Актобе» и вылет от «Бешикташа». Уже спустя несколько лет клуб практически исчез с футбольной карты России: теперь у него даже название другое.

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«Кубань»

Год: 2015.



Кого прошли: «Балтика», «Тосно», «Мордовия», ЦСКА.



Финальный матч: «Локомотив» — «Кубань» — 3:1 (д.в.).



Ноябрь 2014-го, Гончаренко уволен из «Кубани», с которой шёл пятым в чемпионате России. Официальная версия – «плохая дисциплина» в команде. Воспитывать игроков призвали Кучука. Уж не знаем, как с дисциплиной, но с результатами Кучук точно не помог. Итоговое 10-е место не спас даже финал Кубка России, проигранный «Локо». Очень скоро из «Кубани» попросили и Кучука. Всего за несколько лет клуб из середняка РФПЛ превратился в объект всевозможных скандалов, прозябающий в ФНЛ.

«Урал»

Год: 2017.



Кого прошли: «Челябинск», «Амкар», «Краснодар», «Рубин».



Финальный матч: «Локомотив» — «Урал» — 2:0.



Прошлогодний финал на шикарном «Фиште» проходил при неплохом антураже. В первую очередь его создали болельщики «Локомотива», пробившие самый массовый выезд в истории. В Сочи приехало болеее семи тысяч московских болельщиков: у них назревал первый трофей после возвращения Юрия Палыча. «Урал» выбил несколько сильных команд из турнира, и тоже нашёл свою публику. Афиша, может, и не самая заманчивая, но на поле было жарко. «Локо» уверенно победил, а главным событием матча стала массовая толкучка в конце: всё, как вы любите. Парни ещё долго не могли остыть после той истории: говорят, Ари потом ждали в Екатерибурге, чтобы порешать «по-пацански», а Павлюченко и вовсе пустился в оскорбления. «Локо» тем временем взял трофей и забронировал себе место в Европе.