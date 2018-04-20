Есть таблица, где «Локомотив» совсем не первый

«Локомотив» в матче с «Ахматом» в очередной раз потерял очки в домашней встрече. После перехода на систему «осень-весна» у РФПЛ ещё не было чемпиона, который бы в гостях набирал больше очков, чем дома.

В первом сезоне, который после перехода на систему «осень-весна» вместил в себя 44 тура, чемпион страны «Зенит» поделил очки, набранные дома и в гостях. Во всех следующих пяти сезонах чемпион дома набирал стабильно больше баллов, чем в гостях. Трижды за этот период победу в РФПЛ праздновал ЦСКА, по разу «Зенит» и «Спартак». ЦСКА в сезонах 12/13, 13/14 и 15/16 в 15 домашних встречах добывал 35, 40 и 38 баллов соответственно. Те же 38 очков на «Петровском» в сезоне-2014/15 взял «Зенит». «Спартак» в прошлом году и вовсе установил рекорд – 14 побед в Тушино против одного поражения. Кстати, единственная домашняя осечка красно-белых в памятном сезоне пришлась на встречу с «Уфой», которая уже 22 апреля пожалует в Черкизово.

В каждом из вышеперечисленных случаях чемпион в домашних матчах набирал гораздо больше очков, чем в выездных. «Спартак» в прошлом году в гостях собрал аж на 15 баллов меньше, чем на «Открытие Арене». Самая маленькая разница у чемпионского «Зенита» в сезоне-2014/15, когда сине-бело-голубые на выезде набрали «всего» на девять очков меньше, чем дома. Тенденция очевидна.

У лидирующего в этом сезоне «Локомотива» всё иначе. Дома и в гостях «железнодорожники» провели по 13 матчей. И если в Черкизово футболисты «Локо» набрали 27 очков, то в выездных играх – 29. Ещё большее удивление вызывает количество забитых голов. В родных стенах подопечные Юрия Сёмина забили 14 мячей (в среднем чуть больше гола за игру), в выездных же — 26! Кстати, «Спартак», будучи главным конкурентом «железнодорожников», хоть и отстаёт на шесть очков в таблице, но в домашних стенах к сегодняшнему дню набрал на два балла больше лидера.

Статистика домашних матчей чемпионов РФПЛ после перехода на систему осень-весна



«Зенит» 2011/2012 (сезон проходил в три круга)

22 игры: 12 побед – 8 ничьих – 2 поражения (мячи: 40-14); 44 очка (66,7% набранных очков)



ЦСКА 2012/2013

15 игр: 11 – 2 – 2 (23-9); 35 очков (77,8%)



ЦСКА 2013/2014

15 игр: 13 – 1 – 1 (26-7); 40 очков (88,9%)



«Зенит» 2014/2015

15 игр: 12 – 2 – 1 (36-8); 38 очков (84,4%)



ЦСКА 2015/2016

15 игр: 12 – 2 – 1 (28-9); 38 очков (84,4%)



«Спартак» 2015/2016

15 игр: 14 – 0 – 1 (26-6); 42 очка (93,3%) «Зенит» 2011/2012 (сезон проходил в три круга)22 игры: 12 побед – 8 ничьих – 2 поражения (мячи: 40-14); 44 очка (66,7% набранных очков)ЦСКА 2012/201315 игр: 11 – 2 – 2 (23-9); 35 очков (77,8%)ЦСКА 2013/201415 игр: 13 – 1 – 1 (26-7); 40 очков (88,9%)«Зенит» 2014/201515 игр: 12 – 2 – 1 (36-8); 38 очков (84,4%)ЦСКА 2015/201615 игр: 12 – 2 – 1 (28-9); 38 очков (84,4%)«Спартак» 2015/201615 игр: 14 – 0 – 1 (26-6); 42 очка (93,3%)

Аномальные отрицательные пропорции количества заработанных очков дома и в гостях для «Локомотива» в первую очередь объясняются тактическими особенностями. Очевидно, что Юрий Сёмин предпочитает контратакующую игру. Три из четырёх поражений в сезоне «Локо» также потерпел в Черкизово – дважды уступили «Амкару» и ещё один раз «Тосно». В этих трёх встречах соперник играл очевидным вторым номером. Вот и грозненцы в минувшую среду не стали лезть большими силами вперёд, что позволило им увезти из Москвы ничью.

«Локомотив» по ходу сезона в блестящем стиле переигрывал в выездных матчах «Спартак» и ЦСКА. В Черкизово в матчах с этими соперниками команда Юрия Сёмина довольствовалась дележом очков. 14 забитых мячей в 13 домашних играх – это катастрофически мало. Меньше «Локо» в родных стенах в этом году в РФПЛ забили лишь туляки, ростовчане, пермяки и хабаровчане. Лишь в двух домашних матчах красно-зелёные обыгрывали соперника более чем в один мяч – во встречах с «Динамо» и «Краснодаром». «Спартак» в домашних матчах забил 24, «Зенит» — 25.

Да, «Локомотив» отлично играет на выезде и зачастую не стесняется играть вторым номером даже против соперников, существенно уступающих ему в классе и подборе игроков. По владению мячом «Локо» на данный момент проигрывает не только основным конкурентам из первой пятёрки чемпионата, но и скромному «Уралу». Кстати, в этом году подопечные Сёмина дважды выиграли у екатеринбуржцев, но в обеих встречах соперник имел преимущество по владению мячом. «Локомотив» не стесняется отдавать территорию командам из нижней части чемпионата. Вот только в Черкизово уже сами соперники стесняются бежать вперёд. И здесь прослеживаются очевидные проблемы «Локо».

Если на старте сезона эта проблема выглядела решаемой, то, к сожалению для болельщиков «Локо», к концу чемпионата никаких кардинальных изменений не произошло. Весной в Черкизово «Локомотив» провёл уже четыре встречи, в которых взял 5 очков из 12 возможных. В этих четырёх матчах были забиты два гола, один из которых с пенальти. Выиграй команда Сёмина в родных стенах у «Амкара» и забей хоть один гол «Ахмату», уже в прошедшую среду праздновала бы чемпионство.



В оставшихся четырёх матчах «Локомотиву» для итоговый победы нужно выиграть ещё дважды. Две из четырёх встреч команда проведёт на выезде – в Краснодаре и Туле. Этот факт позволяет Юрию Сёмину смотреть на турнирную таблицу с оптимизмом.

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