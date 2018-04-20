Плановые проплешины в газоне. Подмосковная база сборной Туниса — перед ЧМ

Города, которые примут матчи чемпионата мира, легко узнать по глобальной (порой даже нервной и срочной) подготовке. Однако не только эти 11 населённых пунктов прихорашиваются к мундиалю. Готовятся и города, которые на время чемпионата мира станут домом для футболистов – базы сборных. Задача у них немного проще (как минимум, стадионы на 45 тысяч зрителей не нужны), но требования к качеству те же. В подмосковном Селятино, где будет базироваться сборная Туниса, прошёл инспекционный визит, возглавляемый министром физической культуры и спорта Московской области Романом Терюшковым.

Фото: Министерство спорта Московской области

Ромбик – вне закона

Комплекс в Селятино угощал гостей пирожками и чаем. Если и тунисских футболистов будут встречать на каждой тренировке так же гостеприимно, уверенности в сохранении ими спортивной формы нет никакой. Сама тренировочная арена пока готова не так хорошо, как пирожки, но всё поправимо. Подтрибунные помещения уже практически готовы принимать игроков. Однако недоработки всё же были найдены.

«Криворукие?» — сурово отчитывал строителей Терюшков – «Плитки криво лежат!». Поверхность душевой и уборной на первой взгляд казалась ровной. Лишь приглядевшись, можно было заметить небольшой изъян. Пройдя красную часть комплекса, в жёлтой половине душевых министр задался вопросом функциональности четырёх фенов, расположенных практически вплотную друг к другу. Предложив окружающим смоделировать поведение сушащих волосы футболистов сборной Туниса, он вытащил один из фенов. На маленьком пятачке пространства поместились все, хоть и с трудом.

Фото: Министерство спорта Московской области

Фото: Министерство спорта Московской области

«А почему труба красная?», — грозно спросил Терюшков в жёлтой душевой, после чего воцарилось напряжённое молчание, — «Батарею нельзя было с нижним подсоединением сделать? Проект такой? Не было этого в проекте, просто с умом надо делать!».

Заключительным найденным недочётом стала ещё одна труба. Правда, на этот раз претензия состояла не в цвете, а в контакте с дверью. «Как скоро труба сломается от ударов дверью?», — задался вопросом министр.

Хотя поле изобиловало проплешинами, агроном призывал к спокойствию: «Погодные условия не позволяли подготовить поляну раньше». Когда речь зашла о технике, прозвучал вопрос о стоимости газонокосилки.

«Миллион?», — удивился Терюшков ответу, — «Значит, на дачу такую не купить». Расположенные рядом с поляной гаражи пообещали закрыть баннером. Жаль только, что это сделает вид красивее исключительно со стороны поля. «Рисунок на поляне какой будем делать? Ромбик?», — спросил министр, очевидно, неравнодушный к «Спартаку». Оказалось, по требованиям ФИФА можно делать исключительно прямые ровные линии в одном направлении.

Фото: Министерство спорта Московской области

СПА вместо пива

После осмотра стадиона делегация отправилась инспектировать гостиницу, в котором будет жить сборная Туниса. Несмотря на однообразность пейзажа, по пути кое-что изменилось: Московская область превратилась в Новую Москву, и обочины стали больше напоминать привычные нашим глазам картины. Справедливости ради, валяющегося мусора было немного, и Роман Терюшков заверил, что вопрос благоустройства маршрута будет обсуждаться с властями столицы.

По приезде оказалось, что команда Туниса не будет выкупать весь отель, так что у любого болельщика есть возможность пожить рядом с участниками чемпионата мира. Пока же часть номеров закрыта на ремонт: здесь, как и везде, идёт калибровка перед началом турнира. Флага Туниса и времени столицы страны на ресепшне пока ещё нет, однако управляющая отеля заверила, что к приезду гостей всё это появится.

Фото: Министерство спорта Московской области

Президентский люкс, обычный люкс, стандартные номера – на показываемые комнаты оставалось лишь облизываться. С балкона гостиницы открывается прекрасный вид, вдохновляющий на победу в чемпионате мира. Посмотрим, поможет ли тунисцам. Вдохновляться немецким способом вряд ли удастся: пивной ресторан оказался закрыт аж до осени. Отдуваться за восстановление игроков после тяжёлых матчей придётся СПА-центру. Гостиница продемонстрировала, что он в полном порядке.

Фото: Министерство спорта Московской области

Всё лучшее – детям. Но после чемпионата мира

По возвращении обратно Роман Терюшков резюмировал инспекционный визит, рассказав не только о базе сборной Туниса.



— Как оцените уровень готовности баз Подмосковья к мундиалю?

— До чемпионата мира остаются считаные месяцы. Сейчас ведётся работа оперативного штаба и профильных ведомств. Совершаются инспекционные визиты по маршрутам следования команд, приводятся в нормативное состояние дороги, фасады домов, скверы. Ведь мы встречаем гостей – не только игроков, но и болельщиков команд.



— Готова ли к этой встрече база в Селятино?

— Здесь на завершающей стадии строительства находится тренировочная площадка сборной Туниса. Уже готовы подтрибунные помещения и трибуна. Сейчас идёт расконсервация поля, к середине мая оно будет соответствовать всем требованиям. У этой базы достаточно большое пересечение Московской области с Москвой. Мы будем взаимодействовать с московскими коллегами, чтобы они выполнили свою работу по части благоустройства, очистки леса. В будущем поле данной базы будет использоваться нашей детской футбольной школой, которая будет здесь базироваться.