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Эмери прокомментировал ничью «Астон Виллы» с «Челси» после 2:0 в первом тайме

Эмери прокомментировал ничью «Астон Виллы» с «Челси» после 2:0 в первом тайме
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий по итогам домашнего матча 35-го тура АПЛ с лондонским «Челси» (2:2).

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Кукурелья – 4'     2:0 Роджерс – 42'     2:1 Мадуэке – 62'     2:2 Галлахер – 81'    

«Мы очень счастливы, потому что сегодня мы добились первого улучшения. В прошлом году мы хотели сыграть в Лиге Европы, а теперь перед нами стоит новая задача — сыграть в Лиге чемпионов. «Челси» сегодня продемонстрировал силу. Но мы были достаточно последовательны в 35 матчах, чтобы ничья в конце была хорошим результатом. Конечно, я хочу большего. У «Челси» очень хорошие игроки, и результат в первом тайме был потрясающим. Мы хорошо оборонялись и не допустили много моментов, но, конечно, нам нужно было больше владеть мячом, а против «Челси» это сложно», — приводит слова Эмери BBC.

После ничьей с «Челси» находящаяся на четвёртом месте «Астон Вилла» набрала 67 очков в 35 матчах и в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов опережает «Тоттенхэм» на семь очков при трёх матчах в запасе у «шпор».

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