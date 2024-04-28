Месси отреагировал на свой дубль и разгромную победу «Интер Майми» в матче МЛС

В ночь с 20 на 21 апреля мск на стадионе «Джиллетт» в американском Фоксборо завершился матч МЛС. «Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 4:1.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола и стал автором результативной передачи. После матча звёздный футболист отреагировал на его исход. «Ещё одна победа, которая поможет нам расти», — написал Месси на своей страничке в одной из социальных сетей.

Таким образом, Месси забил девятый гол в нынешнем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 21 очко. Команда одержала третью победу подряд в лиге. В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».