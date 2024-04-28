«Поскорее уходи отсюда». Мойес – Клоппу после матча АПЛ

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес пошутил по поводу предстоящего ухода Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Напомним, в матче 35-го тура «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счётом 2:2.

«Я буду рад, что он ушёл. «Черт возьми, он слишком хорош и зубы у него слишком яркие. Он сыграл огромную роль в «Ливерпуле». Он там папа и смог контролировать большой футбольный клуб. Поскорее уходи отсюда, Юрген!», — приводит слова Мойеса 90min.

Напомним, ранее Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Тренер возглавляет клуб с 2015 года.

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 75 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на два очка, при этом у лондонского клуба есть игра в запасе.

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