Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поскорее уходи отсюда». Мойес – Клоппу после матча АПЛ

«Поскорее уходи отсюда». Мойес – Клоппу после матча АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес пошутил по поводу предстоящего ухода Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Напомним, в матче 35-го тура «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счётом 2:2.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Боуэн – 43'     1:1 Робертсон – 48'     1:2 Ареола – 65'     2:2 Антонио – 77'    

«Я буду рад, что он ушёл. «Черт возьми, он слишком хорош и зубы у него слишком яркие. Он сыграл огромную роль в «Ливерпуле». Он там папа и смог контролировать большой футбольный клуб. Поскорее уходи отсюда, Юрген!», — приводит слова Мойеса 90min.

Напомним, ранее Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Тренер возглавляет клуб с 2015 года.

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 75 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на два очка, при этом у лондонского клуба есть игра в запасе.

Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android