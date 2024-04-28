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Криштиану Роналду отреагировал на 6-ю подряд победу «Аль-Насра» в Лиге

Завершился матч 29-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Халиджем» и «Аль-Насром», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду. Встреча прошла в Сайхате. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0. Роналду вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

Позже португалец прокомментировал исход матча. «Рады победе, давайте продолжать в том же духе!», — написал звёздный нападающий на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Единственный гол был забит в середине второго тайма, когда испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт отправил победный мяч в ворота «Аль-Халиджа» с передачи хорватского полузащитника Марсело Брозовича.

После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 71 очко в 29 проведённых матчах.

В текущем сезоне в активе Роналду 29 голов и 10 результативных передач в 26 матчах Лиги.