«Байер» установил рекорд Европы, новое бомбардирское достижение Кучерова. Главное к утру

Леверкузенский «Байер» ушёл от поражения в концовке матча со «Штутгартом» (2:2) и установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Европе в XXI веке, российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя передачами в матче с «Флоридой» (6:3) и стал лучшим бомбардиром среди вингеров НХЛ XXI века с учётом голов в регулярке и плей-офф, дубль и две передачи Лионеля Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС (4:1). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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