Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

28 апреля: главные новости спорта, результаты НБА, результаты НХЛ, теннис

«Байер» установил рекорд Европы, новое бомбардирское достижение Кучерова. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Леверкузенский «Байер» ушёл от поражения в концовке матча со «Штутгартом» (2:2) и установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Европе в XXI веке, российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя передачами в матче с «Флоридой» (6:3) и стал лучшим бомбардиром среди вингеров НХЛ XXI века с учётом голов в регулярке и плей-офф, дубль и две передачи Лионеля Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС (4:1). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Европе в XXI веке.
  2. Никита Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ XXI века.
  3. Дубль и две передачи Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС.
  4. Ассистентский хет-трик Кучерова помог «Тампе» обыграть «Флориду» в 4-м матче плей-офф НХЛ.
  5. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал первую победу в серии плей-офф НХЛ с «Каролиной».
  6. «Аль-Наср» с Роналду в составе обыграл «Аль-Халидж» в чемпионате Саудовской Аравии.
  7. «Манчестер Юнайтед» потерял шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
  8. «Бостон» поставил «Торонто» на грань вылета из КС. Самсонова заменили по ходу матча.
  9. Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Баустиста-Агута в трёх сетах.
  10. Кори Гауфф уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв Ястремскую.
  11. Андре Виллаш‑Боаш стал президентом «Порту».
  12. Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 28 апреля.
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Спартак» — «Локо» в РПЛ, хоккей, баскетбол и ЧЕ по боксу
Топ-события воскресенья: «Спартак» — «Локо» в РПЛ, хоккей, баскетбол и ЧЕ по боксу
Материалы по теме
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 28 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android