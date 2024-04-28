«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начало матча 26-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:15 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 14-го тура. В том противостоянии «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1.