«Гол в конце должен был быть засчитан». Хавбек «Челси» Галлахер — о матче с «Астон Виллой»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал ничейный результат в выездном матче 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2).

«У нас были шансы на победу, и мы показали отличный характер. Гол в конце должен был быть засчитан, но это не моё решение. Мы можем высоко держать голову и черпать из этого большую уверенность», — передаёт слова Галлахера BBC.

Матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Челси» завершился со счётом 2:2. На четвёртой минуте хозяева вышли вперёд в результате автогола Марка Кукурельи, на 42-й минуте Морган Роджерс удвоил счёт. Голы Нони Мадуэке и Конора Галлахера на 62-й и 82-й минутах позволили «Челси» уйти от поражения. На 90+5-й минуте Аксель Дисаси мог принести победу «Челси», но его гол не был засчитан после видеопросмотра из-за нарушения правил.