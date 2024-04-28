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«Гол в конце должен был быть засчитан». Хавбек «Челси» Галлахер — о матче с «Астон Виллой»

«Гол в конце должен был быть засчитан». Хавбек «Челси» Галлахер — о матче с «Астон Виллой»
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал ничейный результат в выездном матче 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2).

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Кукурелья – 4'     2:0 Роджерс – 42'     2:1 Мадуэке – 62'     2:2 Галлахер – 81'    

«У нас были шансы на победу, и мы показали отличный характер. Гол в конце должен был быть засчитан, но это не моё решение. Мы можем высоко держать голову и черпать из этого большую уверенность», — передаёт слова Галлахера BBC.

Матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Челси» завершился со счётом 2:2. На четвёртой минуте хозяева вышли вперёд в результате автогола Марка Кукурельи, на 42-й минуте Морган Роджерс удвоил счёт. Голы Нони Мадуэке и Конора Галлахера на 62-й и 82-й минутах позволили «Челси» уйти от поражения. На 90+5-й минуте Аксель Дисаси мог принести победу «Челси», но его гол не был засчитан после видеопросмотра из-за нарушения правил.

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