«Каррера сделал деревяшек чемпионами». Самая дикая фраза о «Спартаке»

В марте 2012 года Роман Абрамович убрал занудного и раздражавшего команду Андре Виллаш-Боаша. Исполняющим обязанности тренера «Челси» стал помощник португальца Роберто Ди Маттео. В следующие два месяца с итальянцем провальный сезон превратился в триумфальный: лондонцы сначала взял Кубок Англии, а затем впервые в истории выиграли Лигу чемпионов.

Ди Маттео получил новый контракт главного тренера и бодро начал сезон. «Челси» выкосил 7 побед в 8 матчах на старте чемпионата Англии. Но первый же непродолжительный спад — серия из трёх матчей без побед в Лиге и невыход в плей-офф ЛЧ – мгновенно закончился увольнением. Странно, но почему-то мало кто вопрошал, какого чёрта из клуба выбросили человека, который затащил этих деревяшек, а вместе с ними и болельщиков к главной победе в жизни.

Проблемы итальянца начались после домашнего поражения от «МЮ». Сэр Алекс Фергюсон тогда уже знал, что проводит последний сезон со своей командой. Он начал строить её в 1986 году: был близок к вылету и отставке, избавлялся от старых, пробовал молодых, покупал не самых дорогих иностранцев и в итоге через семь сезонов всё-таки выиграл золото. И фундамент оказался таким крепким, что в следующие 20 лет «Манчестер Юнайтед» взял 13 чемпионств.

«Бекхэм разозлился на Фергюсона. Но всё понял. Он понятливый парень!» Яркий француз, чемпион мира и бывший тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан побывал в гостях у «Чемпионата» и очаровал всех.

Нынешний победитель АПЛ Пеп Гвардиола переучивал и так грандиозный «Сити» примерно год. На второй сезон команда стала не просто стильной, но и сильной. В Англии на дистанции её не остановили, и лишь в Лиге чемпионов справился «Ливерпуль».

Где Юрген Клопп строил быстрый футбол три сезона. Когда немец болтался в середине таблицы с вроде неплохими футболистами, Салах ещё играл за «Рому», а Мане носился в Сандерленде. А Фирмино появился в «Ливерпуле» чуть раньше Клоппа. Разве эти парни, плюс-минус, были похожи на будущих суперзвёзд? Их собрал, совместил и обучил тренер, почему-то оставивший на одной из главных ролей вроде бы угловатого и топорного Милнера.

Выигрывающий РФПЛ Юрий Сёмин раскрыл команду на второй сезон. Он удержал и адаптировал Миранчуков, приручил Денисова, достал с «банки» Фернандеша. Да, футбол «Локомотива» скучен, но чёток — и мы понимаем, за счёт чего достигнут результат.

Леонид Слуцкий, приехав в довольно сильный ЦСКА, был клоуном в глазах Павла Мамаева и Алана Дзагоева. Побеждать он начал на третий год и выстроил уникальный коллектив, только заслужив доверие тех, кто его сначала не мог принять.

Константин Бесков начал со «Спартаком» в первой лиге и, вернувшись в высшую, оказался в первый сезон пятым. Его кружева сплелись в чемпионство на третий год. Спустя 10 лет «Спартак» дело продолжил человек системы Олег Романцев. Так же как Гвардиола передавал свою «Барсу» Тито Вилланове или Луису Энрике.

Курбану Бердыеву, создававшему чемпионский «Рубин», отдавать наследство было некому, поэтому и стал возить его с собой по разным городам.

Во всех этих случаях тренеры долго подбирали нужных игроков, выбирали важнейших для себя помощников, адаптировали тактику – и делали победы. И можем ли мы сказать, что все эти люди ничтожны по сравнению с Зинедином Зиданом, если тот впервые за все годы существования футбола возьмет три Лиги чемпионов подряд? Получается, что Роналду, Марсело, Бэйл, Рамос и миллиарды болельщиков по всему миру – теперь должны будут признать свою ничтожность?!

У Хайнкеса был хороший план. Но против «Реала» этого мало Везение и невезение ни при чём.

Вы хоть понимаете, насколько невероятно в этом контексте звучит вывод, что именно Каррера – он и только он — сделал «Спартак» чемпионом?

Разве он проводил глобальную чистку в «Спартаке» в сезоне-2015/16, когда ушёл практически весь костяк Карпина/Асхабадзе?

Разве он делал точечные трансферы, подобрав будущих лидеров – Фернандо, Зобнина и Ещенко?

Разве при нём покупали связывающего легионеров и россиян Попова, вводили в состав Кутепова и раскрывали Промеса?

Разве он подбирал людей, которые занимались физической подготовкой и анализом соперника?

Разве он вообще знал даже не чужих, а своих игроков?

И разве он мог, не зная ни английского, ни русского, будучи в одиночестве, просто так, за три дня заставить недофутболистов побеждать всех подряд?!

Нет, ну тогда либо мы в России слишком сильно упрощаем футбол, либо мир упустил величайшего тренера в истории человечества. Который в 52 года работал не главным в Италии, а приехал в помогать Аленичеву с «деревяшками» в «Спартаке».

Так что сейчас перед нами большой и открытый вопрос, кто кого сделал: тренер команду или команда тренера? Причём именно та команда, а не нынешняя, где и физподготовку, и за аналитику, и за трансферы отвечают по большей части уже назначенные Каррерой люди.

Если говорить о личном мнении, то я считаю, что вернули «Спартаку» чемпионство все поровну, вместе, о чём еще давно написал в статье «Время неудачников».

И триумф этот произошёл не без помощи проделавшего большую работу руководства и прежнего тренерского штаба (по факту, лишившегося лишь Аленичева и Титова), а также при весомой роли «Ромашки», у которой в клубе на самом деле намного больше лепестков, чем «Глушаков», «Комбаров» и «Ребров».

Так что сейчас, когда у «Спартака» явно не всё в порядке, лучше забыть о культе личности. Каррера – менеджер. Он строит команду: то есть отвечает за результат, за атмосферу, за контакт с лидерами, за взаимодействие помощников,– и явно не нуждается ни в чьей жалости. Уверен, что сам Массимо рассмеётся, если услышит про «деревяшек» и собственный гений.

А если не рассмеётся, поверит толпе и поддастся влиянию славящих его друзей — то «Спартак» реально ждёт очень тяжёлое время.

Вперёд идут не поодиночке, а вместе, не допуская предательства. A tutti! Avanti! Massimo Carrera!