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«Краснодар» — «Локомотив». 30 апреля 2018 года. Сёмин и Мусаев — о матче

«Краснодар» — «Локомотив» — 2:0. Юрий Сёмин
Дмитрий Егоров
Фото: РИА Новости
«Есть пятая колонна — она не хочет, чтобы Сёмин продолжал дальше»
«Локо» ещё не чемпион, но Палыч – лучший. Огненная пресс-конференция — о фейках, Анчелотти и бреде после поражения от «Краснодара».
Футбол / РФПЛ

Началось всё мирно – с вопроса об игре.

— «Краснодар» играл очень хорошо. Но мы тоже действовали неплохо, — признал Сёмин и сделал несколько комплиментов Краснодару. — Был футбол очень хорошего уровня, уверен, зрители получили удовольствие — потрясающий здесь стадион, атмосфера. Хотел бы и своих болельщиков поблагодарить, которые приехали нас поддержать в таком количестве. Смотрите: разве мог кто-то представить, что матч «Краснодара» и «Локомотив» соберет чашу такого стадиона?! Столько болельщиков на матчи плохих команд не придут. А по игре — не надо ошибаться просто. Если бы Антон Миранчук на сфолил, мяч бы просто уходил в аут. Но, ошиблись.

— Перед чемпионским матчем писали, что пост тренера «Локо» может занять Анчелотти. На вас это могло повлиять?
— Я к этим фейковым новостям никак не отношусь. Они всегда появляются: то перед «Зенитом», то еще когда-то, то новый тренер, то Миранчук у нас уходит. Наверное, тут все не так просто – вам надо у пресс-атташе спросить.

— Бред, — тут же сказал Андрей Бодров.
— Как бред?! Он же появился. Надо подумать, откуда это.

РФПЛ. «Краснодар» — «Локомотив» — 2:0. Смолов хоронит «Локо». LIVE
А «Краснодар» ещё может попасть в Лигу чемпионов.

— Может, у вас есть предположение, что кто-то не может спать по ночам, потому что на фоне работы Манчини наш, российский тренер, может выиграть чемпионство?
 — Вы смотрели матч «Интера» и «Юве»?! – атаковал Сёмин. — Если бы видели замену, которую сделал Спаллетти (поменял капитана Икарди на защитника Сантона в конце матча), то нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть жизни, но, видимо, есть пятая колонна, которая хочет, чтобы мы продолжали дальше.

— У нас или у вас? – прозвучал странный вопрос.
— У нас, у нас, — ответил Сёмин.

— Но вам шаг остался до чемпионства…
— И мы его дойдём…

— …а что нужно сделать?
— Я сказал: мы его дойдём, шаг этот сделаем.

— «Краснодар» будет в восторге, — сказал кто-то из местных журналистов.
— Да «Краснодар» и сейчас в восторге, — улыбнулся Семин.

В этом сезоне – он просто лучший.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
30 апреля 2018, понедельник. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 – Смолов – 67 (пен), 2:0 – Смолов – 68

Мусаев: Будем рады, если «Локо» станет чемпионом

— Первый тайм прошел на высоких скоростях, были удачные моменты, — начал свой рассказ наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. — Я доволен содержанием и игровой дисциплиной, которая была. Во втором начали не так уверенно, но затем продолжили создавать моменты. Матч вообще получился достаточно энергозатратным — и мы не тянули время в концовке, просто ребятам ноги сводило.

— Почему Мамаев остался в запасе?
— У него были проблемы со здоровьем, пропустил три тренировки, поэтому находился не в оптимальном состоянии. Мы понимали, что у соперника мощный кулак в середине, поэтому остановились на Шишкине. Считаю, Рома провел великолепный матч.

— У вас есть шанс побороться за призовые места. Как будете готовить команду?
— Ничего не будем менять в психологическом плане. У нас и так все настроены на самые высокие результаты. Особенных мотивационных слов не надо, мы просто должны выиграть максимум матчей.

— До вашего появления было печально смотреть на «Краснодар» в играх с лидерами. Что изменилось?
— Да ничего не изменилось. Такие игры – это праздник. Ради них мы работаем, трудимся, ребята получают травмы. Когда ты выходишь на полный стадион, против команды, занимающей первое место, то это особое чувство. Мы все с нетерпением ждали эту игру, было видно, как ребята выкладывались на тренировках — и все это привело к результату. Ну и, конечно, наши лидеры должны выдавать лучшие матчи как с раз в таких противостояниях. И сегодня они провели хороший матч.

— Сегодня вы лишили «Локомотив» золота. Это принципиально?
— Нет. Мы будем рады, если «Локомотив» станет чемпионом, но только если это произойдет в следующих турах.

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