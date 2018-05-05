Сёмин: было очень-очень тяжело, но теперь я счастлив!

На пресс-конференции Юрий Сёмин поблагодарил всех, кого только мог, и попал в объятия журналиста из Перу.

Выхода Юрия Сёмина журналисты ждали едва ли не час. Но не возмущался никто. Все понимали: тренеру нужно дать время насладиться моментом триумфа. А когда Юрий Павлович вошёл в зал, ему в объятия бросился перуанский журналист. После обмена любезности было решено, что корреспондент издания Libero останется вместе с наставником «Локо» на подиуме.

— Я очень счастлив, как счастливы и игроки, — начал Сёмин. — Было очень-очень тяжело, особенно концовка. Такой чемпионат, в котором невозможно расслабиться ни в одном матче, потому что команды, находящиеся внизу, борются не на 100, а на 120 процентов. Мы потеряли много очков. Но тем интересней: столько народу поддерживало! Наверное, закономерно, что гол забил Эдер. Я счастлив, что на нашу команду стал ходить полный стадион. Аншлаг был в Краснодаре, в Питере, когда мы выиграли 3:0. Футбол у нас, на мой взгляд, растёт.

Я очень благодарен компании «РЖД», которая терпела нас 6 лет, когда не было успеха. Но они сохранили команду. Сегодня мы вместе со всеми «железнодорожниками» празднуем победу. Она важна для каждого из нас. Самый важный момент: в прошлом году перед кубком была, мягко говоря, не очень хорошая серия игр, но мы собрались и выиграли.

Это ваше, Черкизово! «Локо» — чемпион! Теперь уже точно «Локомотив» третий раз в истории выиграл золото. «Зенит» третий раз подряд рискует остаться без Лиги чемпионов.

Сегодняшний «Зенит» — команда топ-уровня. Мы тоже сыграли много не лучших игр, но сегодня эти ребята блестяще выглядели. Было много проблем: то один заболел, то другой, то у третьего температура. Они молодцы, профессионалы. Фернандеш до этого играл со сломанным ребром и при этом смог подготовиться к чемпионату. Он не сказал: «Тренер, дай передохнуть». Игроки не брали паузу, иначе мы бы не добирали очки.

— «Локо» в Тулу поедет резервом?

— Нет, мы поедем все. Я отношусь к болельщикам с большим уважением, и игроки должны выполнять свою работу. Получит ли шанс резерв? Вполне возможно. Нас было не 11, а 22. Одни играли меньше, другие больше. У нас не было недовольства внутри команды. Я благодарю тех, кто играл меньше – они ждали своего часа. Это общая победа.

— Что с Чорлукой?

— Травма. Он выходил в состоянии «фифти-фифти». Могло быть повторение. Он готовится к чемпионату мира и мог прийти и сказать: тренер, я не могу. Но взял и вышел. Получил микротравму и дай бог, чтобы сыграл на чемпионате мира. У нас не бывает такого, чтобы игроки берегли себя, чтобы сыграть за сборную.

Каким был мир, когда «Локомотив» стал чемпионом в прошлый раз 2004 год, мы тебя помним.

— Эдер этим голом заслужил полноценный контракт?

— Сто процентов получил такой шанс. Агенты договорятся с руководством клуба, советом директоров.



— Надо ли сохранять чемпионский состав?

— Это вопрос на будущее – дайте хоть немножко разобраться сейчас.



— Вы допускаете, что и другие перуанцы в будущем будут выступать за «Локомотив»? — Вопрос от перуанского журналиста.

— Мне нравятся три игрока в сборной Перу. Кроме Геррреро ещё ведь есть личности, но не готов их называть. Перуанцы очень работоспособны. Мне нравятся такие футболисты, которые работают на команду.

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Роберто Манчини предпочёл уйти от острых вопросов, оставив их до окончания сезона. А начал наставник «Зенита» со сдержанного поздравления.



— Поздравляю «Локомотив» с победой в чемпионате. Нас не устраивала ничья, поэтому в концовке важно было вырвать победу. Но мы открылись и пропустили гол.



— Можете ли вы подтвердить, что покинете «Зенит» и возглавите сборную Италии?

— Вопрос не имеет значения, нужно дождаться концовки чемпионата.



— Показалось, что атака «Зенита» играла не была достаточно напориста…

— Да, у нас до сих пор существует проблема в атаке, отсутствие голов, неспособность их забить. Мы пробуем решить проблему, но пока результата нет.

— Не было ли у вас желания заменить Смольникова гораздо раньше? Первый тайм он просто провалил.

— Вторая часть чемпионата получилась трагичной с точки зрения травм — мы потеряли Кокорина, Мамману, Кузяев выбывал на какое-то время, теперь Иванович. У нас не было футболистов не только в атаке, но и в обороне. Учитывая это, выигрывать все время было бы просто чудом.



— Насколько, по вашему мнению, Россия готова к чемпионату мира? – вопрос от норвежского журналиста.

— И с точки зрения организации, и с точки зрения безопасности страна полностью готова к турниру.



— Можно ли сказать, что «Локомотив» был самым серьёзным соперником по ходу сезона?

— «Локомотив» в этом сезоне сыграл очень хорошо. Они провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они — в 19. За счет этого, как я считаю, «Локомотив» заслуженно стал чемпионом.