Это ваше, Черкизово! «Локо» — чемпион! Теперь уже точно

В канун ЧМ-2018 в клубном футболе континента сложилась удивительная ситуация: в четырёх из пяти ведущих лиг чемпионская интрига иссякла задолго до финиша. Казалось, РФПЛ поддержит европейский тренд, но не тут-то было. В то время, как в Германии и Франции, Испании и Англии «золотая лихорадка» сама собой сошла на нет, в России она внезапно разыгралась с новой силой.

Чем ближе был воображаемый перрон с духовым оркестром, праздничными шариками и нетерпеливо переминающейся с ноги на ноги красно-зелёной толпой, тем натужнее катил «Локомотив». Он словно нарочно откладывал миг счастья – до встречи с тем, кому осенью этот титул прочили за явным преимуществом. На самом деле – банально разнервничался. Естественное и ни капли не постыдное состояние для команды, в которой опыт подобных передряг имеет лишь главный тренер да один-два футболиста. Как тут не разволноваться, не закрепоститься? Наверное, несложно, если тебя зовут Игорь Денисов. Но такой Денисов у Юрия Сёмина один. Даже его однофамилец, при всём своём опыте, чемпионом никогда не был – что уж говорить о Миранчуках, Лысове…

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Растеряв 7 очков из 9 возможных, «Локо» гарантировал себе экстремальный финиш. Одна, всего одна победа отделяла «железнодорожников» от золота. Но попробуй её добыть, когда напротив – такой матёрый и злой противник. У «Зенита» бешеный настрой предполагался по умолчанию. Нет, это был не тот случай, когда игроки умирают за любимого или просто глубоко уважаемого тренера – тот, когда бьются за себя. За своё будущее, репутацию. Манчини пришёл и уйдёт, а им опять Лигу чемпионов по телевизору смотреть? Ну и воспоминания о домашнем конфузе – 0:3 на «Петровском» – дополнительно распаляли гостей.

Каким был мир, когда «Локомотив» был чемпионом в прошлый раз 2004-й год, мы тебя помним.

Эмоции переполняли и тех, и других. Чувства превалировали над разумом. В такой горячке да при кипящих трибунах ожидать рассудительной, содержательной игры было сложно – с любой из сторон. Никто его, наверное, и не ждал. Нейтральная публика хотела страстного зрелища, заинтересованная – победы своей победы, неважно какими методами добытой. С точки зрения накала, бескомпромиссности гвоздевой матч тура безоговорочно удался. Непосредственно футбола в нём было меньше – классическая кубковая история, пускай и в рамках чемпионата.

РФПЛ. 29-й тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Ещё один золотой гол Эдера! LIVE «Локомотив» официально стал чемпионом России. Каждое мгновение этого события — в нашей онлайн-трансляции.

Краткое содержание первого тайма легко уместить в одно предложение: много борьбы при мизере моментов. Лучшая иллюстрация к этой микрорецензии – Тарасов с перебинтованной головой (результат столкновения с таким же крепким парнем Заболотным). Главным же действующим лицом этой 45-минутки я бы назвал Дриусси. Не потому что лучший – активный. С интервалом в несколько минут аргентинский нападающий побывал и «агрессором» (въехал шипами в голеностоп Денисову), и жертвой, пострадав от жёсткого подката Игнатьева («ответка» за капитана?). Оба эпизода судья Иванов оценил одинаково строго – жёлтой картой. В наступлении Дриусси отметился опасным ударом рядом со штангой и атакой на Гилерме, уже завладевшего мячом.

Самый красноречивый показатель тайма – удары в створ. Даже на множественное число в этой графе соперники не наиграли. Направить мяч в рамку смог только Алексей Миранчук, и лишь раз. При такой продуктивности передних линий промежуточные нули на табло выглядели уместно и закономерно.



Естественно, Сёмину не улыбалось тянуть с оформлением чемпионства до последнего тура. Там боевитый «Арсенал», там бешено мотивированный Дзюба и чужие трибуны – всякое может быть…

Но не только этим объясняется активизация Юрия Палыча и его команды после перерыва. Потеряв основного защитника (второй тайм Чорлука смотрел с лавки с пакетом льда на ноге), «Локомотив» разумно поспешил отодвинуть игру подальше от своих ворот.



Хозяева наказу главного вняли – и попёрли вперёд в поиске такого нужного – золотого! – гола. Не сказать, что до этого «Локомотив» был учтив и обходителен с неприятелем, но после летучки в раздевалке он так прибавил в агрессивности, что «Зенит» просто растерялся. Глядя, как неистовствует в технической зоне их 71-летний командир, молодые «железнодорожники» и сами резко взвинтили обороты. И у ворот Лодыгина заполыхало.

Жирков в последний момент успел вытолкнуть мяч из-под бутсы Фарфана, который уже искал взглядом, кому бы доверить право завершающего удара. Алексей Миранчук сначала брату создал убойный момент, а затем самостоятельно побеспокоил Лодыгина. Наконец, на 66-й минуте трибуны «РЖД-Арены» — за исключением гостевой – восторженно взревели. Но рано радовались поклонники красно-зелёным, даром пускали конфетти – рефери гол Фарфана отменил. Сразу уточню – по делу. В момент передачи герой Черкизово и всего Перу залез в офсайд.



В концовке Сёмин оставил на газоне всего одного Миранчука, под номером 59, но надежд решить всё здесь и сейчас не оставлял до последнего свистка Иванова. Ради этого на поле был снаряжён герой финала Евро-2016. И он решил судьбу трёх очков, а вместе с ними – судьбу золота! Автогол Полоза Лодыгин благополучно предовтратил, но против удара Эдера спустя несколько минут был бессилен. Защитники «Зенита» просто проспали мощный рывок португальского снайпера.



Остаток матча прошёл под хоровое пение черкизовского стадиона. Они так долго ждали этого мгновения, и кто скажет, что они его не заслужили? Гуляй, Черкизово, сегодня твой праздник!