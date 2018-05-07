5 открытых турнирных вопросов в РФПЛ

Победа «Локомотива» над «Зенитом» сняла с повестки дня Премьер-Лиги самый главный вопрос, но оставила в силе полдесятка второстепенных (с точки зрения свежеиспечённого чемпиона, разумеется). «Железнодорожники» уже могут устраивать праздничную пирушку, хабаровские «армейцы» — печальные проводы самих себя в ФНЛ. Остальные участники турнира сохранили турнирные стимулы до последнего игрового дня – плюс интриге, минус нервной системе тренеров и болельщиков. Давайте разбираться, кому ещё что надо.

Как «Локомотив» праздновал победу в чемпионате. Фото из раздевалки «Локомотив» празднует победу в чемпионате. Как это происходит — в фоторепортаже Дмитрия Голубовича.

Кто второй?

Кандидаты: «Спартак», ЦСКА.

В прошлом сезоне красно-белые с красно-синими заняли два первых места в таблице, а теперь заочно поспорят за второе. Ввязаться в чисто столичную драку мог бы «Краснодар» — если бы не прискорбные для южан результаты «личек» с конкурентами. Если «армейцев» они ещё теоретически могут обойти по очкам, то спартаковцев – нет. При равенстве очков с «быками» экс-чемпион останется выше по дополнительным показателям.



На первый взгляд, фаворит в «серебряной» гонке очевиден: у «Спартака» и очков на одно больше, и преимущество в личных встречах (1:2, 3:0). Иными словами, его устроит даже поражение при ничьей ЦСКА. Вот только поставить на один уровень принципиальности матчи «Спартак» — «Динамо» и ЦСКА – «Анжи» при всём желании не получится. Если первых связывают десятилетия непримиримого соперничества, то вторые прямыми конкурентами всего пару лет побыли, в период благоденствия махачкалинского клуба под опекой миллиардера Керимова.



Бело-голубым будет приятно напоследок подставить ножку исторически главному неприятелю, а уж воспитаннику «армейского» клуба Дмитрию Хохлову сделать это будет приятно вдвойне. Так что «Спартак» ожидает настоящий финал сезона – за второе место.

Кто третий?

Кандидаты: ЦСКА, «Краснодар».

Плачевные результаты с прямыми конкурентами (ни очка против «Спартака» и ЦСКА) за тур до конца лишили «Краснодар» надежд даже на второе место. Ниже пятой позиции чёрно-зелёные не опустятся, выше третьей не поднимутся. Для захода на пьедестал «быкам» требуется следующая комбинация исходов: собственная победа над «Рубином» и домашнее поражение «армейцев» от «Анжи». Насколько она реалистична, считайте сами.

Кто четвёртый?

Кандидаты: «Краснодар», «Зенит».

У футбольного Петербурга до вчерашнего вечера ещё оставалась призрачная надежда на выход в Лигу чемпионов, но протянула она недолго – примерно до середины первого тайма на 3-й Песчаной улице столицы. ЦСКА устроил жестокую взбучку «Арсеналу» и лишил «Зенит» даже математических шансов на место в тройке. В лучшем случае сине-бело-голубые могут подняться на четвёртую ступеньку, но для этого собственной победы над Хабаровском им мало – нужно поражение «Краснодара» от «Рубина» в параллельном матче. При таком раскладе «Зенит» обойдёт южан по личным встречам (2:0, 1:2).

ЦСКА уничтожил «Арсенал» и убил надежду «Зенита» на Лигу чемпионов 10 главных событий матча на 3-й Песчаной.

Кто с Хабаровском?

Кандидаты: «Анжи», «Тосно».

Беспрецедентность нынешнего розыгрыша Кубка России заключается в том, что на финальный матч может выйти даже не один, а де-факто два клуба первого дивизиона, действующий и будущий. Победа «Анжи» над «Ахматом» пригвоздит «Тосно» к зоне вылета. Любой иной исход встречи в Каспийске отложит определение второго неудачника сезона на последний тур. Махачкалинцы в нём отправятся в Москву в гости к ЦСКА, а тосненцы – в Уфу. При равенстве очков южане встанут выше (2:2, 2:0).

Кто в стыки?

Кандидаты: «Урал», «Рубин», «Ахмат», «Ростов», «Амкар», «Анжи», «Тосно».

Сумасшедшая плотность сохраняется в нижней половине таблицы: занимающий 13-е место «Амкар» от идущего восьмым «Урала» отделяет всего три очка. Чуть ли не пол-лиги – в зоне риска! Но если для «Тосно» или «Анжи» третье с конца место будет за счастье, то про остальных середняков этого не скажешь. В этом кластере тоже намечается несколько лобовых столкновений. Самые убойные из них – «Амкар» — «Ахмат» и «Ростов» — «Урал». Нервных просят не смотреть.