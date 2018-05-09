Как «Тосно» отпраздновал победу в Кубке России. Фото, видео

«Тосно» одержал победу над «Авангардом» в финале Кубка России-2017/18. Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дмитрия Парфёнова.



«Тосно», основанный в 2013 году, впервые в истории выиграл Кубок России. До этого лучшими достижениями команды были бронзовые и серебряные медали ФНЛ, а также победа в зоне «Запад» второго дивизиона России.



Добавим, «Тосно» может вылететь из РФПЛ по итогам этого сезона. За тур до конца команда (24 очка) занимает предпоследнее место.