Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Футбол /

«Тосно» выиграл Кубок России-2017/18. 9 мая 2018 года

«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Как «Тосно» отпраздновал победу в Кубке России. Фото, видео
За финальным матчем на новом стадионе в Волгограде наблюдали 40 тысяч зрителей.
Футбол / Кубок России

«Тосно» одержал победу над «Авангардом» в финале Кубка России-2017/18. Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дмитрия Парфёнова.

«Тосно», основанный в 2013 году, впервые в истории выиграл Кубок России. До этого лучшими достижениями команды были бронзовые и серебряные медали ФНЛ, а также победа в зоне «Запад» второго дивизиона России.

Добавим, «Тосно» может вылететь из РФПЛ по итогам этого сезона. За тур до конца команда (24 очка) занимает предпоследнее место.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент