«Как я могу радоваться, если человек, научивший меня играть, в больнице»?

Павлюченко рассматривает возможность завершения карьеры

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что близок к завершению профессиональной карьеры.



«Не могу сказать, что уже чётко решил заканчивать. Но мысли такие есть. Много месяцев вне футбола, в голове крутится: «Не пора ли уже остановиться?».



Сейчас три раза в неделю играю с друзьями в «Лужниках». Плюс фитнес. Но это не совсем то, что нужно. Надо тренироваться с командой. Если сейчас поступит предложение от какого-нибудь клуба, буду рассматривать даже ФНЛ. Но принципиально важно, чтобы это была команда из Москвы.

Я думал над идеей прощального матча. Пока всё-таки не уверен, нужен ли он, поэтому никакой конкретики нет. Но если организовывать, то позвал бы многих из тех, с кем играл в «Тотенхэме»: Модрича, Бейла, Крауча, ван дер Ваарта. А почему нет? Если пригласить всех, с кем играл, то тысяч 10–15 болельщиков собралось бы, думаю. Особенно если провести всё в Волгограде. Но всерьёз обо всем этом пока не думал.



Не хочу оставаться вне футбола. Уже поступил на обучение в ВШТ, получаю категорию «Б». Пригласил Глушакова и Комбарова – они получают категорию «А». Со мной вместе учится Александр Анюков», – сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.

«Вчера на руках носили, а сегодня...» Павлюченко поддержал Глушакова Роман Павлюченко рассказал, что сам ведёт свой «твиттер», поддерживает Черчесова и Глушакова.

Салах признан лучшим игроком года в «Ливерпуле»

Полузащитник Мохамед Салах победил в голосовании болельщиков «Ливерпуля» за лучшего игрока года. Об этом мерсисайдский клуб сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Салах забил 31 мяч и отдал 9 голевых передач в 35 матчах. В Лиге чемпионов 25-летний египтянин помог «Ливерпулю» в 14 поединках, записав в актив 11 голов и 4 результативные передачи.



Напомним, Мохамед перешёл в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» летом 2017 года за € 42 млн.

Туран дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью, сообщает Ntvspor.net.



Инцидент произошёл во время домашнего матча 32-го тура чемпионата Турции с «Сивасспором» (1:1). На 94-й минуте матча Туран раскритиковал и толкнул лайнсмена, посчитав, что он должен был зафиксировать фол соперника. Главный арбитр поединка незамедлительно показал футболисту красную карточку.



Таким образом, полузащитник пропустит последние два матча турецкого первенства, а также несколько месяцев в начале следующего сезона.



«Истанбул» занимает третье место в чемпионате Турции.

«Атлетико» летом попытается вернуть Агуэро

Руководство мадридского «Атлетико» планирует приобрести нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро предстоящим летом, сообщает Marca.



Отмечается, что «Атлетико» рассматривает аргентинца как замену форварду Антуану Гризманну, который, скорее всего, покинет клуб в ближайшее трансферное окно.



Мадридцы уже связывались с представителями Агуэро, чтобы обсудить возможное возвращение. Сторона Серхио не отклонила предложение, но переговоры продолжатся после чемпионата мира в России, так как нападающий сейчас сосредоточен на выступлении за сборную.



Напомним, Агуэро играл за «Атлетико» с 2006 по 2011 год.

Роналду не праздновал гол в ворота «Барселоны» из-за Фергюсона

Стала известна причина, по которой нападающий «Реала» Криштиану Роналду не стал праздновать гол в ворота «Барселоны» в матче команд в 36-м туре испанской Примеры (2:2).



Португальский футболист отметился забитым мячом в «класико», но вместо празднования обнялся с партнёром по команде и отправился на свою половину поля. Такая реакция была связана с состоянием бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, под руководством которого Роналду выступал с 2003 по 2009 год.



«Как я могу радоваться, если человек, научивший меня играть в футбол, бьётся за жизнь в больнице?» — цитирует Роналду Daily Star.



Фергюсон попал в больницу 5 мая после кровоизлияния в мозг. Спустя три дня шотландский специалист вышел из комы, а вчера, 9 мая, из отделения интенсивной терапии переведён в стационар.

Фергюсон выписан из отделения интенсивной терапии

Ромарио посоветовал Жезусу на ЧМ-2018 иметь достаточно секса

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио дал советы форварду бразильской команды Габриэлю Жезусу перед стартом чемпионата мира—2018 в России.



«Первый совет — у вас должно быть достаточно секса. И, конечно же, вы должны быть сосредоточены на матчах. Считаю, он очень хорошо знает свой футбол и то, что он представляет для сборной Бразилии. Он должен приехать на чемпионат мира и забить. Вот что важно! Это самое главное.



Чемпионат мира — соревнование, совершенно отличное от других, в котором вы должны быть сосредоточены на сто процентов и оставить все проблемы в стороне, иначе вы не сможете провести свой лучший чемпионат", — цитирует Ромарио Lance.

«Сампдория» интересуется Промесом

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес своими выступлениями в нынешнем сезоне привлёк внимание «Сампдории», сообщает Sampnews24com.



По информации издания, руководство итальянского клуба рассчитывает на снижение цены на Промеса «Спартаком», если игрок выразит желание переехать в один из сильнейших европейских чемпионатов. В таком случае хавбек может быть доступен за сумму, не сильно превышающую € 20 млн. Однако проблемой остаётся высокая зарплата Промеса.

В нынешнем сезоне 26-летний нидерландский полузащитник отметился 15 забитыми мячами в 25 встречах российской Премьер-Лиги и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

Чалов войдёт в расширенный список сборной России

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов войдёт в расширенный список сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира–2018. Форвард отсутствует в списке вызванных в молодёжную сборную.



Напомним, полный список кандидатов на попадание в национальную команду будет оглашён главным тренером Станиславом Черчесовым 11 мая.



20-летний футболист в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 19 матчей в Премьер-Лиге, забил шесть мячей и отдал четыре передачи.

Перестаньте сравнивать Чалова с Заболотным. Он достоин вызова и без сравнения И вопросы к Черчесову могут возникнуть вполне заслуженно.

На время чемпионата мира—2018 запретят жарить шашлыки

В городах, где пройдут матчи чемпионата мира—2018, будет введён особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуацией.



Как сообщают «Известия», на территории городских округов, которые будут принимать матчи, планируется запретить разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву. Если лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов.



Особый противопожарный режим предполагает дополнительные требования безопасности, которые утверждают региональные или муниципальные власти. В основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов.



В условиях особого противопожарного режима действуют повышенные штрафы за нарушения. Для граждан, согласно ст. 8.32 и ст. 20.4 КоАП РФ, они составляют от 2 до 4–5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30–40 тыс. рублей, для юридических — от 200 до 400–500 тыс. рублей.