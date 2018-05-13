Как объясняется турнирная плотность в РФПЛ. Почему это редкая вещь

Возможно, сегодняйшний день станет одним из самых интересных в истории Премьер-Лиги – только в чемпионской гонке уже случилась развязка, только три команды («Локомотив», «Рубин» и «СКА-Хабаровск») едут на финальные матчи сезона без турнирной мотивации. Плотность в таблице максимальная, а её символом стало московское «Динамо». Бело-голубые имеют математические шансы попасть в еврокубки и более реальные – прокатиться в Тамбов на стыковые матчи. Феномен «Динамо» не только в таком положении внутри турнирного бутерброда. После тренерской перестановки «Динамо» стало 5-й командой РФПЛ по реально набранным очкам и 6-й по xPoints, ожидаемым очкам (стыки вообще не должны грозить). Но при Юрии Калитвинцеве безнадёжнее «Динамо» были только Хабаровск и «Анжи» (если оценивать сезон целиком, еврокубки тоже будут незаслуженными).

Случай «Динамо» и вся турнирная плотность в текущем сезоне аномальны – ни в одном другом сезоне Дмитрий Хохлов не ломал бы себе голову мыслями о стыковых матчах. Начиная с сезона-2005 для попадания на спокойное 12-е место в среднем нужно набирать 31 очко и выигрывать 8 матчей. «Динамо», как и все остальные участники мясорубки за стыковые матчи, уже перевыполнило оба плана. Исходя из этой статистики, вообще любой, кто в итоге упадёт в стыки, может сетовать на несправедливость – начиная с сезона-2005 лишь «Ростов», заканчивая сезон 12-м, набрал больше 33 очков (36) и выиграл 10 матчей.

Вы не поверите, но «Динамо» ещё может попасть в еврокубки При этом не обезопасив себя от стыков. Рассказываем, как это возможно.

Случай борьбы за еврокубки, напротив, диаметрально противоположный. Если «Уфа» сорвёт куш и защитит 6-е место, нужно не только хвалить Сергея Семака, развившего базис Гончаренко и построившего одну из самых тактически сильных команд РФПЛ. Нужно ещё и радоваться, что так совпали звёзды. Стандартная норма 6-й команды лиги за последние 12 сезонов – 13 побед и 47 очков. У «Уфы» в лучшем случае будет 11 побед и 43 очка, лишь «Динамо»-2007 набирало меньше. Если уфимцев вдруг сместит «Арсенал», «Ахмат» или «Динамо», это будет ещё большей случайностью.

Аналитика по очкам – спорная штука: в конце концов, любой матч можно проиграть или выиграть из-за нелепой случайности, и даже на сезонной дистанции результат не всегда справедлив. Но такую плотность в середине таблицы, где можно приблизиться к матчам с «Челси» и к ФНЛ, можно объяснить несколькими факторами.

Первый: в текущем сезоне появилось сразу несколько стабильных поставщиков очков. Причины у всех разные. Или слабый состав, непригодный для Премьер-Лиги («Тосно»), или слабый тренер, не соответствующий уровню РФПЛ («Анжи» и Скрипченко), или всё вместе («СКА-Хабаровск»). Как минимум 10-очковое отставание от 12-го места – следствие того, что сразу несколько команд подошли к Премьер-Лиге в чём-то неготовыми и не выдержали конкуренцию. Так, «Тосно» выдаёт сильный сезон для своих ресурсов и явно находится в таблице не там, где должен, но что делать, если состав команды никак не усиливают?

Второй: на всех, кто попал в рубку стыков, благотворно сказались тренерские отставки и зимнее межсезонье. «Рубин», набравший те же 37 очков, что и «Динамо», весной выглядит одной из сильнейших команд Премьер-Лиги, теряя своё из-за слабых концовок и паршивой реализации. «Динамо» сильно прибавило при Дмитрии Хохлове. «Амкар» с Вадимом Евсеевым стал больше играть в футбол, чем мешать играть соперникам. Вопрос по «Ростову» дискуссионен, но защита ростовчан сохранила свой уровень, а качество игры в статичных ситуациях, при стандартах – стало выше. Это наталкивает на две мысли – работа в зимнее межсезонье очень сказывается на качестве игры команды, но неравномерность сезонных отрезков (20 матчей летом-осенью, 10 весной) даёт преимущество тем, кто лучше подготовился к старту чемпионата.

Очень похоже, что на середняках Премьер-Лиги оба правила идеально отразились в текущем сезоне. Если бы две части сезона были равномерными, нервная концовка с ожиданием стыковых матчей ждала бы не «Амкар», «Ростов» и «Динамо», а «Урал» и «Арсенал»: екатеринбуржцы не улучшили игру по сравнению с осенью, туляки стали значительно слабее как команда из-за аренды Дзюбы и тактических метаний Божовича.

Аномалия «Динамо» и других участников мясорубки за непопадание в стыковые матчи объясняется логикой – даже рост по ходу сезона больше не гарантирует спокойной жизни в РФПЛ из-за специфики календаря и разницы в количестве матчей на разных отрезках. Аномалия «Уфы» как раз объясняется лучше. Да, по набранным очкам «Уфа» – одна из слабейших шестых команд Премьер-Лиги последних лет, но, в отличие от остальных, команда Сергея Семака ровно провела весь чемпионат и постепенно прогрессировала в качестве игры и тактических аспектах. Если объяснять, почему в таком плотняке «Уфа» лучшая, то это именно стабильность по сезону. Она выражается большим, чем 2-3 очка, отрывом в таблице.