Чемпион проиграл «Арсеналу», но совершенно этому не расстроился.

Тихо отметили. «Локомотив» съездил в Тулу без происшествий

Заряд «К вам приехал чемпион страны» в последнем туре чемпионата России разносится по Туле второй год подряд. «Локомотив» приехал к «Арсеналу» без задачи побеждать и подарил сопернику надежду на еврокубки.

– Болельщики «Локомотива» продолжают восхищаться Борисом Ротенбергом. Защитник вышел в основе и в первой атаке своей команды пробил по воротам – гостевой сектор сошёл с ума от восторга.

– Из Москвы приехало столько болельщиков, что все на секторе не поместились – разместились на соседних секторах центральной трибуны.



– Даже когда «Локомотив» проигрывал, Юрий Сёмин не вставал со скамейки. Уровень напряжения – нулевой.

ЦСКА — в группе ЛЧ, «Уфа» — в УЕФА, обладатель Кубка — в ФНЛ Всё, что нужно знать о 30-м туре Премьер-Лиги.

– Артём Дзюба – кумир города, его не хотят отпускать.

– На стадионе в Туле в перерывах играет максимально страшная музыка. Под такую надо встречать конец света, а не еврокубки.

– Ману Фернандеш король обыгрышей почти на месте. После одного из его финтов соперник вообще рухнул с травмой.

– После матча «Спартака» в мае прошлого года полиция МВД сделала выводы. Болельщиков «Локомотива» на стадионе досматривали тщательнее чем в аэропортах.

«Физрук» и ребята. Как болеть за эту сборную России? Тот случай, когда ожидания от команды отсутствуют.

– Удаленный с поля Кверквелия уходил героем под аплодисменты.



– Угадайте, что пели болельщики «Локомотива» Дмитрию Баринову, когда он проходил мимо их сектора после матча?



– Гости все-таки попытались похулиганить: зажгли дымовые шашки и покачали заградительные решетки. Этим в итоге ограничились.