Бабаев: Вернблум прощался с ЦСКА со слезами на глазах

— Второе место – это успех?

— Безусловно, очень достойный результат. По тому, как складывался сезон, мы отработали на четвёрку с плюсом. Всегда хочется быть первыми, но не мы одни играем в РФПЛ. Начиная с сезона-2012/13 ЦСКА не опускается ниже второго места – это серьёзный показатель. Особенно в нашем чемпионате, где постоянно меняются лидеры. Но тем наш чемпионат и интересен. Очень показательный момент был сегодня. «Динамо» за один тур могло как попасть в еврокубки, так и оказаться в стыковых матчах. Так что обойти «Спартак» на флажке дорогого стоит. Ребята – молодцы. Вопреки всему, снова проявили характер, бойцовские качества. Они заслужили эту победу. К тому же мы неплохо пошумели в Лиге Европы. 1/4 финала – успех для нашего клуба, учитывая проблемы с составом.

Где были игроки современного ЦСКА, когда Игнашевич стартовал в высшей лиге По всей видимости, ближайший матч «армейцев» с «Анжи» станет прощальным в большом футболе для старейшины РФПЛ Сергея Игнашевича.

— В чём секрет? Сил у команды остаётся всё меньше, а результаты не ухудшаются.

— Честная работа, максимальная самоотдача. В первую очередь это касается ребят. У нас есть легенды – братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Понтус Вернблум. Они стержень команды. У команды есть и воля, и характер. Тренерский штаб справился на отлично. Мы выжали максимум из возможного. Сейчас, конечно, можно говорить о том, что не хватило двух очков до первого места. Вспоминать гол «Ахмата» из-за линии поля. Но в футболе нет сослагательного наклонения. Максимальная самоотдача, сплочённость коллектива, отсутствие внутренних конфликтов – всё это нам помогло. Команда выступала по принципу «один за всех и все за одного». Когда было нужно, вперёд выдвигался Понтус. Иногда молодые игроки помогали.

— Вернблум стал легендой клуба. Почему не удалось его оставить в команде?

— Главная причина – семья. С Понтусом переговоры велись почти год. Дело вовсе не в деньгах. Вернблум всегда говорил нам, что ему важно понять, как быть с семьёй. Буквально три дня назад он принял решение уйти. Я с ним лично встречался, видел, как ему было тяжело его принять. В душе его терзали сомнения. Но он сказал, что ему не 25 лет, дети взрослеют. Надеюсь, он найдёт максимально комфортный вариант для своей семьи.

— Момент прощания с командой был эмоциональным?

— На глазах Понтуса были слёзы. Это был очень трогательный момент. Ведь от Понтуса ждёшь такого в последнюю очередь. Он парень ироничный, при этом боец – и на поле, и в жизни. Поэтому это была нестандартная ситуация. Но это лишь подтверждает искренность его чувств.

— Когда болельщики ЦСКА смогут с ним попрощаться?

— Договорились с ним, что он приедет на один из домашних матчей следующего сезона. Он стал «армейцем» до мозга костей, до крови. Об этом говорит и тот факт, что Вернблум был категорически против того, чтобы мы объявляли о его уходе до матча. Он не хотел, чтобы команда и болельщики отвлекались на это. Мы были готовы его проводить со всеми почестями, но он попросил этого не делать.

— Как обстоит ситуация с трансферами «на вход»?

— Работа ведётся. Понятно, что уже во всём футбольном мире все поняли, что без трансферов сложно добиться желаемых результатов. Очевидно, что нам необходимо усиление. Особенно с учётом того факта, что мы пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Мы будем усиливаться. Не будет огромного количества трансферов, но постараемся усилить необходимые позиции и взять качественных игроков.

— ЦСКА будет предпринимать попытки оставить у себя Мусу?

— Будем вести эту работу. Но всё будет зависеть от позиции «Лестера». Нам бы очень хотелось, чтобы он остался у нас. Тем более нас ждёт Лига чемпионов. Исключать эту возможность нельзя. Но, если «Лестер» будет иметь на руках более выгодное финансовое предложение, чем можем предложить мы, то будет трудно. Наверняка у них цель продать игрока, а не снова сдать его в аренду. Но мы постараемся сохранить Мусу.

— Появилась информация, что Александр Головин уже до начала чемпионата мира перейти в европейский клуб. Это правда?

— Пока это слухи, никаких официальных предложений у нас на руках нет. Допускаю, что предложений будет несколько. Очевидно, Саша своей игрой заслужил внимание ведущих европейских клубов. Очень жаль, конечно, будет расставаться. Но это жизнь, это футбол. Не мы первые, не мы последние. Если получим достойное предложение от хорошего европейского клуба, то будет неправильно не дать Саше шанс проявить себя в Европе.

— Кто будет техническим спонсором в следующем сезоне?

— Компания Umbro. Наши старые знакомые, с которыми мы выиграли много титулов. Мы очень довольны сотрудничеством с adidas, и они довольны тоже. Но так сложилась ситуация. По ряду причин они не смогли подтвердить то предложение, которое было до этого. Нас это не совсем устроило, поэтому следующий сезон мы проведём в футболках Umbro. Контракт заключён на один год. Не исключаю, что adidas вернётся, но пока мы приняли вот такое решение.