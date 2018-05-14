«Кукла» для аргентинцев. Что за тренер Гальярдо, который в списке «Зенита»

В списке пяти потенциальных главных тренеров «Зенита» не оказалось вопреки слухам ни Карло Анчелотти, ни Синиши Михайловича, ни Дика Адвоката, ни Миодрага Божовича. Зато есть одна, на первый взгляд, совершенно неожиданная кандидатура – главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Рассказываем о 42-летнем аргентинце.

«Не дай бог жить в эпоху перемен». Что действительно нужно «Зениту» Клубу из Санкт-Петербурга пора заканчивать с революциями.

Кто такой Марсело Гальярдо?

Гальярдо – достаточно известный в прошлом полузащитник. С 1994 по 2003 годы он защищал цвета сборной Аргентины, за которую сыграл 45 матчей и забил 16 голов. Участвовал в финальных стадиях ЧМ-1998 и ЧМ-2002, правда, на турнире в Японии и Южной Корее довольствовался ролью запасного и не выходил на поле.

Уроженец Буэнос-Айреса и воспитанник «Ривер Плейт» начинал карьеру игрока в родном клубе. Затем отправился в Европу, где на протяжении четырёх сезонов выступал за «Монако». Потом было возвращение в «Ривер Плейт» и короткий период в «ПСЖ». В 2008-м Гальярдо на год уехал в «Ди Си Юнайтед», став третьим самым высокооплачиваемым игроком МЛС после Дэвида Бекхэма и Куатемока Бланко. Перед тем, как повесить бутсы на гвоздь, Марсело опять поиграл за «Ривер Плейт» и уругвайский «Насьональ».

Гальярдо собрал богатую коллекцию трофеев. С «Ривер Плейт» он шесть раз выигрывал чемпионат Аргентины и побеждал в Кубке Либертадорес. С «Монако» завоевал золото Лиги 1, брал Суперкубок Франции и Кубок лиги. С «ПСЖ» он тоже победил в Кубке лиги, а с «Насьоналем» – в чемпионате Уругвая. В сезоне-1999/2000 его признали лучшим игроком чемпионата Франции.

Великолепный плеймейкер и мастер «стандартов» получил от своих поклонников прозвище «Кукла» в честь персонажа по имени Чаки из американского ужастика «Детская игра». Говорят, самому Марсело это прозвище совсем не нравится. Однако он действительно здорово уничтожал своих противников, несмотря на скромные физические данные: рост Гальярдо – меньше 170 см.

Марсело Гальярдо (справа) и Габриэль Батистута на ЧМ-1998 во Франции Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

Кого он тренировал и что выиграл?

Известно, что не каждый классный футболист способен стать сильным тренером. Но к Гальярдо это, похоже, не относится. По крайней мере стартовал он в новой роли здорово: за семь лет работы наставником аргентинец собрал уже семь ценных трофеев.

Гальярдо начал тренерскую карьеру там, где закончил игровую – в «Насьонале». С ходу выиграл золото чемпионата Уругвая. Тем не менее, после успешного сезона покинул «Насьонал» и держал паузу почти два года. Летом 2014-го возглавил дорогой сердцу «Ривер Плейт», который тренирует до сих пор – его контракт действует до 31 декабря 2021-го.

В первый же сезон Марсело выиграл с «миллионерами» Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы). До этого «Ривер Плейт» не брал трофеев на международной арене на протяжении 17 лет. И это было только начало! В 2015 году команда Гальярдо завоевала Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов) и победила в рекопе Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА). В 2016-м «Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Аргентины и ещё раз превзошёл своего соперника в рекопе Южной Америки. В 2017-м клуб из Буэрос-Айреса повторил свой успех в Кубке Аргентины.

Кто хочет видеть его в «Зените»?

Похоже, руководители «Зенита» интересовались мнением аргентинских легионеров команды при подборе кандидатов на должность главного тренера. Вряд ли фамилия Гальярдо всплыла просто так, из каких-то других источников. Дело в том, что у этого тренера на протяжении нескольких сезонов выступали за «Ривер Плейт» сразу три нынешних зенитовца – Эмануэль Маммана (34 матча, 2 гола под руководством Гальярдо), Матиас Краневиттер (51 матч) и Себастьян Дриусси (92 матча, 27 голов). Они побеждали и играли в больших матчах с Марсело. Например, в декабре 2015-го в финале клубного чемпионата мира «миллионеры» уступили «Барселоне» со счётом 0:3. В том матче Краневиттер сыграл все 90 минут, Дриусси вышел на замену, а Маммана остался в запасе.

Успехи Гальярдо с «Ривер Плейт» едва не привели его на место главного тренера сборной Аргентины. При ином развитии событий именно Марсело, а не другой кандидат в «Зенит» Хорхе Сампаоли мог бы в мае-июне готовить Месси и компанию к ЧМ-2018. В апреле 2017-го его называли будущим сменщиком Эдгардо Баусы, чья отставка уже была предрешена. Газета Ole провела опрос среди болельщиков на тему того, кого они хотят видеть сменщиком Баусы. За Гальярдо проголосовало 49% опрошенных, за Сампаоли – 28%, а за нынешнего наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – 23%.

Дриусси рассказывал в интервью незадолго до перехода в «Зенит»: «У нас лучший в Аргентине тренер! Слышал, он мог возглавить сборную страны после отставки Баусы, но я очень рад, что Гальярдо остался с нами. Забиваю так много благодаря его помощи. Тренер предложил мне изучать по видео, как играет в чужой штрафной Луис Суарес, и мне действительно удалось почерпнуть немало полезного у нападающего «Барселоны». А вообще, Гальярдо – очень строгий, например, запрещает пользоваться телефонами в раздевалке».

Манчини: три месяца назад я принял решение уйти из «Зенита» Манчини объяснил, почему покидает Петербург, и рассказал, что аргентинцев «Зенита» хотят купить топ-клубы.

В чём риск приглашения этого тренера?

Даже такой опытный и титулованный тренер как Роберто Манчини не сумел адаптироваться к специфическому российскому футболу, а Гальярдо вообще никогда не тренировал в Европе. Это, безусловно, проблема. Риск при назначении Марсело в «Зенит» будет высок, хотя он всё-таки понимает отличие европейского футбола от аргентинского благодаря опыту выступлений игроком в чемпионате Франции.

Ещё один факт, мимо которого нельзя пройти: Гальярдо до сих пор не удалось завоевать золото чемпионата Аргентины. Возможно, он не справляется с задачей так подготовить команду, чтобы она стабильно играла на несколько фронтов, а, может, просто ресурсов мало. В любом случае в результатах его «Ривер Плейт» наблюдались сильные перепады. По итогам прошлого сезона команда Гальярдо финишировала второй, а в нынешнем за тур до финиша занимает лишь 10 место. До этого в 2015 году «миллионеры» заняли 9 место, а в усечённом сезоне-2016 (всего 16 туров) вообще пришли в общем зачёте девятнадцатыми из тридцати команд.

«Зенит» и Гальярдо – это был бы неожиданный и непредсказуемый союз. Чем петербургский клуб способен привлечь аргентинца, помимо, конечно же, финансов? Пожалуй, ответ можно найти в словах самого Марсело по поводу трансфера Дриусси: «Российский чемпионат не ведущий в мире. Впрочем, это и не Китай. Дриусси сыграет в Лиге Европы и выйдет на европейский рынок. Если Себастьян выдаст хороший сезон в «Зените», он быстро перейдёт в большой европейский клуб».