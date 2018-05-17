5 фактов о «Енисее», которые вы могли упустить

Дмитрий Аленичев и Егор Титов тащат «Енисей» в Премьер-Лигу. Ни слова о багаже Тихонова: только интересные факты, которые могли пройти мимо вас.
Играет в манеже
Те, кто видел трансляцию сегодняшнего матча, наверняка сильно удивился картинке. Дело в том, что одноимённый стадион закрылся на реконструкцию, и клуб проводит сезон в крытом манеже на три тысячи человек. В нём же он сыграл первый стыковой матч с «Анжи».
Уже сейчас понятно, что «Енисею» вряд ли позволят выступать в манеже. Как сообщили «Чемпионату» источники, скорее всего, клуб в случае повышения просто переедет в другой город. Например, в Тюмень. Но во второй половине сезона команда сможет вернуться в родной Красноярск: тогда же закончится реконструкция основной арены.
Сразу восемь игроков играли за соперников по «стыкам»
Сердер Сердеров,
Шамиль Гасанов,
Азим Фатуллаев,
Александр Жиров,
Петр Тен,
Валерий Кичин,
Михаил Комков,
Артур Малоян.
Все эти футболисты в разное время играли за «Анжи». Первые трое и вовсе родом из Дагестана. В сегодняшнем матче играли сразу шесть игроков из списка выше. Этим парням было, что доказывать.
Здесь работает «маленький губастый мальчик». Тот самый
Станислав Меркис начинал свой путь в футболе школьником, ему было всего 16. Тогда он просто вёл неофициальные клубные соцсети. На добровольной основе. Со временем он достаточно прокачался, чтобы вывести клубный твиттер на нужный уровень хайпа и получить должность в клубе. Говорят, на тот момент «Енисей» знали исключительно как команду с угарным твиттером. Теперь Меркис — один из самых молодых пресс-атташе в истории лиги. Да что уж там: самый молодой. А не так давно поучаствовал в одном из самых громких скандалов ФНЛ в сезоне с участием Андрея Талалаева.
С появлением официальной «галочки» соцсети клуба стали чуть скромнее, но иногда в Красноярске всё ещё проводят забавные пиар-акции. Например, недавно женская команда пообещала сняться в эротической фотосессии, если клуб выиграет чемпионат.
Ещё был забавный матч, в котором футболисты сыграли шуточный матч против ста детей. В общем, работать с аудиторией здесь умеют.
Потерял главного бомбардира посреди сезона
Прошлым летом под конец трансферного окна в соцсетях клуба появилась запись: «Оренбург» предложил громадные для ФНЛ финансовые условия форварду «Енисея» Андрею Козлову, но наш футболист отказался». Трогательная история, особенно если учесть, что Козлов в итоге наколотил за клуб 15 мячей за полгода. Вот только есть одно «но». Форвард уехал в Оренбург уже ближайшей зимой, где потерял место лидера в списке бомбардиров и до сих пор так и не забил ни одного мяча.
«Енисей» — клуб, за который болеет Дворкович. Ещё один
Все же помнят тему всеобъемлющей любви вице-премьера к нашим клубам? В разное время Аркадия Дворковича замечали на стадионах большинства московских команд, и зачастую — в клубных цветах. Разных. «Дворкович болеет за сборную России, а не за какой-то конкретный клуб», — объяснил его пресс-секретарь. В общем, не будем копаться в клубных пристрастиях политика, просто покажем вам видео Дворковича в ещё одних цветах. Сильная поддержка!
Видео можно посмотреть на YouTube-канале ФК «Енисей».