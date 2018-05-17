5 фактов о «Енисее», которые вы могли упустить

Всё идёт к тому, что он сменит «Анжи» в РФПЛ.

Дмитрий Аленичев и Егор Титов тащат «Енисей» в Премьер-Лигу. Ни слова о багаже Тихонова: только интересные факты, которые могли пройти мимо вас.

Играет в манеже

Те, кто видел трансляцию сегодняшнего матча, наверняка сильно удивился картинке. Дело в том, что одноимённый стадион закрылся на реконструкцию, и клуб проводит сезон в крытом манеже на три тысячи человек. В нём же он сыграл первый стыковой матч с «Анжи».

Уже сейчас понятно, что «Енисею» вряд ли позволят выступать в манеже. Как сообщили «Чемпионату» источники, скорее всего, клуб в случае повышения просто переедет в другой город. Например, в Тюмень. Но во второй половине сезона команда сможет вернуться в родной Красноярск: тогда же закончится реконструкция основной арены.

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Сразу восемь игроков играли за соперников по «стыкам»

Сердер Сердеров,

Шамиль Гасанов,

Азим Фатуллаев,

Александр Жиров,

Петр Тен,

Валерий Кичин,

Михаил Комков,

Артур Малоян.

Фото: фк-енисей.рф

Все эти футболисты в разное время играли за «Анжи». Первые трое и вовсе родом из Дагестана. В сегодняшнем матче играли сразу шесть игроков из списка выше. Этим парням было, что доказывать.

Здесь работает «маленький губастый мальчик». Тот самый

Станислав Меркис начинал свой путь в футболе школьником, ему было всего 16. Тогда он просто вёл неофициальные клубные соцсети. На добровольной основе. Со временем он достаточно прокачался, чтобы вывести клубный твиттер на нужный уровень хайпа и получить должность в клубе. Говорят, на тот момент «Енисей» знали исключительно как команду с угарным твиттером. Теперь Меркис — один из самых молодых пресс-атташе в истории лиги. Да что уж там: самый молодой. А не так давно поучаствовал в одном из самых громких скандалов ФНЛ в сезоне с участием Андрея Талалаева.

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С появлением официальной «галочки» соцсети клуба стали чуть скромнее, но иногда в Красноярске всё ещё проводят забавные пиар-акции. Например, недавно женская команда пообещала сняться в эротической фотосессии, если клуб выиграет чемпионат.

Ещё был забавный матч, в котором футболисты сыграли шуточный матч против ста детей. В общем, работать с аудиторией здесь умеют.

Потерял главного бомбардира посреди сезона

Прошлым летом под конец трансферного окна в соцсетях клуба появилась запись: «Оренбург» предложил громадные для ФНЛ финансовые условия форварду «Енисея» Андрею Козлову, но наш футболист отказался». Трогательная история, особенно если учесть, что Козлов в итоге наколотил за клуб 15 мячей за полгода. Вот только есть одно «но». Форвард уехал в Оренбург уже ближайшей зимой, где потерял место лидера в списке бомбардиров и до сих пор так и не забил ни одного мяча.

«Енисей» — клуб, за который болеет Дворкович. Ещё один

Все же помнят тему всеобъемлющей любви вице-премьера к нашим клубам? В разное время Аркадия Дворковича замечали на стадионах большинства московских команд, и зачастую — в клубных цветах. Разных. «Дворкович болеет за сборную России, а не за какой-то конкретный клуб», — объяснил его пресс-секретарь. В общем, не будем копаться в клубных пристрастиях политика, просто покажем вам видео Дворковича в ещё одних цветах. Сильная поддержка!

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ФК «Енисей».