Встречай, РФПЛ! Всё, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги

«Оренбург»

Место в ФНЛ: 1



Всего год назад клуб уступил место в РФПЛ «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах, а уже сейчас клубы снова меняются местами в лигах. «Оренбург» уже тогда был важным ньюсмейкером: тема его связей с «Газпромом» будоражила всех. Существование клуба во многом возможно благодаря дочерней компании газового гиганта. Проблема в том, что в РФПЛ уже есть команда, которая финансируется «Газпромом». Судя по всему, вопрос обошли чисто косметически: изменили название клуба с «Газовика» на «Оренбург». Сейчас такие вопросы и вовсе не поднимаются.



Тренер



В начале сезона клуб подписал главного тренера Тимури Кецбая. Интересный трансфер для ФНЛ: грузин был на хорошем счету в Европе, тренировал сборную Грузии и греческий «Олимпиакос». Но в Оренбурге у него не пошло. В первых турах он часто проигрывал и вскоре ушёл в отставку. Впрочем, причины там были не только футбольные: президент сказал об этом прямо. Какие — не уточнил. Сейчас клуб тренирует Владимир Федотов, какое-то время он даже был боссом «Урала». С ним дела наладились.

Состав



Прошлой зимой клуб провернул ещё несколько интересных трансферов. Например, пригласил лучшего на тот момент бомбардира ФНЛ Андрея Козлова. Козлов играл за другую команду, которой светит повышение — красноярский «Енисей». За новый клуб с тех пор он так и не забил ни одного мяча. Другой игрок пришёл зимой из «Волгаря». Алексей Сутормин уже сейчас один из лидеров своего нового клуба и тоже близок к топу в списке бомбардиров. Кстати, в Оренбурге в этом сезоне закончил карьеру популярный в России болгарин Благо Георгиев.



Стадион



Забавный факт — у «Оренбурга» будет самый маленький стадион в РФПЛ. В целом это не критично: забитый семитысячник уютнее пустой громадины. Вот только пока в Оренбурге не заполняется и он. Солд-ауты случаются нечасто. Может, в этот раз выход в высшую лигу расшевелит местных любителей футбола?

ФНЛ – это рок-н-ролл. Даже в Серии А интриг меньше Расклады в первом дивизионе за пару туров до финиша.

«Крылья Советов» (Самара)

Место в ФНЛ: 2



Прошлогоднее фиаско в Самаре восприняли как катастрофу: на вылет этой команды не ставил почти никто. Но команда Скрипченко неожиданно проиграла «Ахмату» в последнем матче, и клуб полетел ниже. Самара — футбольный город, там ещё помнят времена, когда «Крылышки» летали на уровне медалей чемпионата. Там же сыграет свой, возможно, решающий матч на ЧМ наша сборная. В общем, РФПЛ здесь нужна.



Тренер

Андрей Тихонов со второй попытки вывел клуб ФНЛ в высший дивизион. В том году это был красноярский «Енисей», и с ним получилось дорваться до стыков. В этот раз получилось сделать шаг вперёд и закончить сезон позицией выше. Тихонов брутально отреагировал на выход своего клуба в РФПЛ. «Не качали игроки? Это прошлый век. Селфи тоже не делали». А ещё во многом справедливо пнул «Зенит» за раздутый бюджет.

Состав



В команде немало знакомых лиц, всерьёз поигравших в РФПЛ. Тарас Бурлак, Али Гаджибеков, Сергей Корниленко. В разное время они входили в число основных в своих клубах, а кто-то даже был лидером. «Крылья» изначально нацеливались на выход в РФПЛ, поэтому подбор футболистов полностью совпадает с названной целью.

Самара вернулась в РФПЛ на новом стадионе при 43 тысячах зрителей. Как это было Но город ещё не до конца готов к чемпионату мира.

Стадион



Последние недели в Самаре — просто огонь. Пять побед подряд, открытие стадиона и рекордная посещаемость. 40 с небольшим тысяч зрителей на матче с «Кубанью» — столько зрителей на этом веку Самара ещё не собирала. А ещё этот матч вошёл в число самых посещаемых в истории ФНЛ, больше людей пришло только на «Олимпиец» в Нижнем. И пусть стадион «Крыльев» — самый проблемный из тех, что готовят к ЧМ, у местных властей есть свой взгляд на этот вопрос. Председатель правительства Самарской области Дмитрий Азаров считает, что задержка сроков связана с «уникальностью стадиона». О да, искусство созидания — оно такое.

10 людей, ради которых стоит следить за ФНЛ Следом за РФПЛ возобновился сезон во втором национальном дивизионе. Там харизматичных личностей тоже в изобилии. Убедитесь сами.

Кто ещё может выйти в РФПЛ?

«Енисей» (Красноярск)

После ухода Тихонова команду принял другой экс-спартаковец Дмитрий Аленичев. Он уже проходил путь из ФНЛ в РФПЛ в Туле, и сейчас у него все шансы повторить подобную историю с другим клубом. Состав у «Енисея» отнюдь не звёздный, и по идее потеря главного бомбардира клуба Козлова могла всерьёз сказаться на итоговом результате. Но команда всё равно зацепилась за третье место и ждёт своего соперника по стыковым матчам.



Забавно, что все матчи в этом сезоне клуб провёл в манеже на три тысячи человек. Стадион закрыт на реконструкцию: прошлым летом планировалось, что она займёт полтора года. Слабо верится, что манеж пройдёт аттестацию для РФПЛ. Если так, есть шанс, что клуб начнёт сезон в чужом городе. Но для начала нужно выиграть стыки. Учитывая уровень возможных соперников, шансов будет не очень много.

«Тамбов»

Андрея Талалаева многие считают одним из главных теоретиков нашего футбола. Тем более грустно было наблюдать за его многочисленными конфликтами по ходу этого сезона. «Маленький губастый мальчик» — до сих пор живой мем, а после выпада в адрес рефери Андрею даже пришлось извиниться перед Будогосским, главой судейского департамента. Теперь уже бывшим.



«Тамбов» — очень молодой клуб, он существует лишь с 2013 года. В прошлом году «Тамбов» занял рекордное для себя пятое место ФНЛ. В том же сезоне гендиректором клуба стал Георгий Ярцев, бывший главный тренер сборной России. По ходу сезона Талалаев обижался, что его команде отводят только четвёртое место, но так в итоге и получилось. В упорной борьбе с «Балтикой» им удалось войти в квартет лучших. Сейчас клуб активно занимается реконструкцией стадиона, чтобы успеть к лету. Ожидается, что он будет вмещать 15 тыс. человек. Выступать в РФПЛ здесь хотят очень сильно.