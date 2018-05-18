Семак – отличный выбор для «Зенита». Есть только два «но»

За неделю до заключительного матча сезона, с «Тосно», Сергей Семак скромничал, что его «Уфа» только делает шаг к статусу крепкого середняка Премьер-Лиги. Это слишком скромная оценка, и даже попадание «Уфы» в еврокубки здесь ни при чём. Если оставить за скобками «Рубин», где управляет один из двух сильнейших тренеров РФПЛ, «Уфа» показала самый симпатичный футбол среди середняков и стабильно прошла сезонную дистанцию. Проблемным вышел только старт сезона, когда Семак даже обрушивал критику на команду через прессу, но после спада «Уфа» резко прогрессировала по сезону, и тренерская роль здесь очень велика.

Правильно считать, что Виктор Гончаренко заложил Семаку мощную базу для успехов, но Семак изначально взялся за совершенствование базы в сторону атаки. «Уфа» усилила прессинг, перестроилась с расстановки 3-5-2 на более агрессивную 3-4-3 (при 3-5-2 отсутствовал баланс, при 3-4-3 он появился даже без ярко выраженного разрушающего опорника), научил команду правильным навесам – из нужных позиций в нужные точки. Обратите внимание, как часто «Уфа» навешивает из полуфлангов, с боковой линии штрафной и как часто грузит мяч на дальнюю штангу. Вероятность гола при таких кроссах увеличивается до 7,2% – при любых других навесах она не вылезает за 4%.

Атакующая игра «Уфы» ближе к бейсболу или баскетболу, чем к футболу, в плане стандартизации действий. Семак выстроил серию алгоритмов, которыми команда пользуется при контроле мяча, и развивал их по ходу сезона. Это причина, из-за которой «Уфа» проводила очень много одинаковых комбинаций. Речь и о таких навесах, как на скриншоте выше, и о создании треугольников и квадратов во фланговых зонах, и об использовании длинных передач, перед которыми соперника осознанно провоцируют на прессинг, чтобы закинуть мяч ему за спину. Это помогло «Уфе» создавать вторые по средней опасности удары в лиге – опаснее, если верить xG-данным, бьёт только «Локомотив».

Главный герой стандартизации игры «Уфы» – Иван Пауревич, чьи удары часто строились по одинаковому сценарию. Уфимцы провоцировали соперника на прессинг, закидывали мяч длинной передачей под рывок флангового игрока, уже забежавший в штрафную форвард (Сысуев, реже Обляков) стягивал на себя защитника и открывал пространство прямо по центру штрафной. Пауревич вбегал именно туда. На забеганиях вторым темпом хорват выдал 4-матчевую голевую серию – его предыдущим рекордом были две игры подряд с голами в «юниорке» Дортмунда.

Всё это говорит о том, что стиль Сергея Семака как тренера уже можно охарактеризовать. Он – тренер, выстраивающий атаку даже при скудных кадровых ресурсах, но стремящийся к балансу (из-за этого «Уфа» обороняется в 9 человек, а под некоторых соперников перестраивается на старую схему 5-3-2). Называть его водителем «автобуса» в корне неверно. Более того, по некоторым показателям Сергей Семак уже готов идеально влиться в «Зенит». Так, философия ударов «Зенита» последних лет – в клубе явно изучают xG и просят игроков бить из ударных точек – сочетается с видением Семака, чья «Уфа» готовит удары по схожему принципу.

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Если говорить только о футболе и тактике, а не о ментальных качествах, то по потенциальному успеху Семака в «Зените» есть только два сомнения.

1. Справедливо отмечать работу Семака в «Уфе», но обязательно нужно помнить, что фундамент команды заложил Виктор Гончаренко. Баланс всё равно частично был нарушен – при Семаке «Уфа» допускает значительно больше, чем при Гончаренко: 1,14 xG/90min против 0,75. Это обратная сторона работы Семака – да, он делает команду более атакующей и прессингующей, но из-за этого больше проблем возникает в обороне.

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Понять, какой фундамент сейчас в «Зените», очень сложно. С одной стороны, Роберто Манчини – качественный строитель обороны (пожалуй, это его редкое позитивное тренерское качество), и на цифрах «Зенит» стал лучшей командой РФПЛ по игре в защите. С другой, похожие цифры были и при Мирче Луческу, а летом защиту обязательно придётся перестраивать: ушёл Кришито, будет восстанавливаться Маммана, надо что-то делать с Набиуллиным (подводить к основе, хотя стилистическая разница с Кришито – огромная) и Смольниковым (искать нового правого защитника). Эти факторы делают потенциальную работу Семака в «Зените» сложнее: того же фундамента, на котором можно строить игру, банально нет.

2. Это смешно, но под Семака «Зениту» нужно влетать на трансферный рынок. В начале пути Семак строил игру на одном лёгком форварде, дававшем регулярный креатив (Игбун) и сильных фланговых пахарях (Йокич, Живоглядов, Стоцкий). Хорошо, лёгкий нападающий в «Зените» есть – Себастьян Дриусси, много уходивший в глубину в заключительных матчах сезона. С фланговыми пахарями беда – только Жирков, дающий сейчас гораздо меньший массив креатива, чем Йокич. Другие позиции, учитывая возврат игроков из аренды, не нуждаются в усилении, но фланги – обязательно: они были главным элементом «стандартизации» игры Семака.

Вполне допускаю, что Семак полностью изменит свой тактический рисунок в «Зените», подобрав его под игроков – переход «Уфы» на 3-4-3 по ходу сезона говорит о том, что Семак в этом плане гибок. Тем не менее его главные тренерские качества заметны уже сейчас – «Зениту» стоит с ними считаться и просчитывать риски. Одно ясно точно: «Зенит» с Сергеем Семаком тоже будет сбалансированной командой с перекосом в сторону атаки. Считать его оборонительным и автобусным тренером – грубо и неправильно.